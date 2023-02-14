Пока на Украине с остервенением уничтожают все, что связано с Россией и исторической памятью наших братских народов, в Польше изобретают свои способы борьбы с российским и коммунистическим «влиянием». Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау гордо сообщил в интервью Gazeta Polska Codziennie, что в его ведомстве под предлогом «декоммунизации» уволили всех сотрудников, имеющих дипломы Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД РФ).
По словам министра, в польском МИД вот уже два месяца как не осталось ни одного сотрудника, закончившего МГИМО.
Объясняя причины чистки в дипломатическом ведомстве демократического европейского государства, а это именно так и называется, Рау заявил, что Московский государственный институт международных отношений был «инвестицией в функционирование российского империализма». По его словам, это один из этапов люстрации, проводимой в Польше с середины 90-х годов прошлого века.
Это была часть советской мягкой силы. Выпускники были там, чтобы служить смыслу существования этой империи
— уверенно сообщил польский министр.
В рамках процесса так называемой декоммунизации в Польше действует несколько законодательных норм. В 1996 году был принят «Закон о люстрации», который предполагает увольнение с государственной службы сотрудников, в прошлом связанных с коммунистическими спецслужбами. С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя».
В оголтелой русофобии, захлестнувшей некоторые страны Восточной Европы, Варшава, похоже, уже обгоняет киевский режим. Увольнение сотрудников только потому, что они закончили одно из лучших в мире учебных заведений, готовящих по-настоящему профессиональных дипломатов высшей категории — это отличный пример «соблюдения свобод и прав» европейцев. Ведь под сокращение попали польские граждане, наверняка ни один год проработавшие на благо своей страны.