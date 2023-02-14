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В МИД Польши в рамках «декоммунизации» уволили всех выпускников МГИМО

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В МИД Польши в рамках «декоммунизации» уволили всех выпускников МГИМО

Пока на Украине с остервенением уничтожают все, что связано с Россией и исторической памятью наших братских народов, в Польше изобретают свои способы борьбы с российским и коммунистическим «влиянием». Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау гордо сообщил в интервью Gazeta Polska Codziennie, что в его ведомстве под предлогом «декоммунизации» уволили всех сотрудников, имеющих дипломы Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД РФ).


По словам министра, в польском МИД вот уже два месяца как не осталось ни одного сотрудника, закончившего МГИМО.

Объясняя причины чистки в дипломатическом ведомстве демократического европейского государства, а это именно так и называется, Рау заявил, что Московский государственный институт международных отношений был «инвестицией в функционирование российского империализма». По его словам, это один из этапов люстрации, проводимой в Польше с середины 90-х годов прошлого века.

Это была часть советской мягкой силы. Выпускники были там, чтобы служить смыслу существования этой империи

— уверенно сообщил польский министр.

В рамках процесса так называемой декоммунизации в Польше действует несколько законодательных норм. В 1996 году был принят «Закон о люстрации», который предполагает увольнение с государственной службы сотрудников, в прошлом связанных с коммунистическими спецслужбами. С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя».

В оголтелой русофобии, захлестнувшей некоторые страны Восточной Европы, Варшава, похоже, уже обгоняет киевский режим. Увольнение сотрудников только потому, что они закончили одно из лучших в мире учебных заведений, готовящих по-настоящему профессиональных дипломатов высшей категории — это отличный пример «соблюдения свобод и прав» европейцев. Ведь под сокращение попали польские граждане, наверняка ни один год проработавшие на благо своей страны.
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Использованы фотографии:
Сайт МИД Польши
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36 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 17:48
    +12
    Вот она настоящая свобода, вот она настоящая демократия! wassat
    1. самый главный
      самый главный Сегодня, 17:56
      +13
      Цитата: Чёрный
      Вот она настоящая свобода, вот она настоящая демократия!

      Ещё и само здание министерства надо снести, так как его комуняки построили!!! Да и половину Варшавы тоже под бульдозер!!! Мстить, так уж основательно этим русским за то, что они понаделали!
      1. дядя влад
        дядя влад Сегодня, 18:15
        +5
        Почему снести половину Варшавы,сносить надо процентов 95. Столько немцы оставили.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:52
          +1
          Эх, а вот этот подход стоило бы взять на вооружение России.
          Объявить, например, что с 2023-его года выпускники Гарвардского университета не смогут найти себе работу в российских гос.учреждениях.
          А то ведь и правда там Пятая колонна обучается.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: Чёрный
      Вот она настоящая свобода, вот она настоящая демократия! wassat

      Прям с языка сняли Черный ..Тут реально уже генцид русского народа ,языка ,культуры и вообще существования России как такой в открытую говорят и на самом высоком уровне....
      А наши помнится либеры выли о демократии и главное "неприкосновенности частной собственность" Сколько уже физ лиц ограбили ,просто связанных с Россией ? А у нас просто иноагентами объявляют льющих грязь в открытую на всех нас и они тут еще деньги и не малые зарабатывают ..Ниу кого ничего не арестовали и не конфисковали ..Да Россия по моему самая терпеливая (власть) и демократичная страна ..Все мы отмалчиваемся вечно .
      Давно пора уже жестко всю эту мразь прижать и арестовать их счета и недвижимость ..
      P.S. А с Польшей еще разбор полетов будет очень жесткий ..Сколько на них уже русской крови и эти майданы и прочая русофобия их дело рук Ненависть историческая гложет их и зависть ..Ну ну
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 18:12
        +7
        Надо им посадить в тюрьму всех -кто смотрел фильм -Четыре танкиста и собака.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:57
          0
          Цитата: Александр 3
          Надо им посадить в тюрьму всех -кто смотрел фильм -Четыре танкиста и собака.

          А ещё всех, кто принимал участие в съёмках сериала «Ставка больше, чем жизнь» и смотрел его...
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:49
        0
        Цитата: LukaNord
        Да Россия по моему самая терпеливая (власть) и демократичная страна ..Все мы отмалчиваемся вечно .

        Вот чтобы не отмалчиваться, нужно прекратить игры в демократию
    3. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 18:12
      +2
      В любом случае это хорошая новость..чем больше дэбилов в польском МИДе, тем весее будет)
  2. Normann
    Normann Сегодня, 17:48
    +6
    Интересно, а выпускники немецких и итальянских учебных заведений как? А состоять в одном военном блоке с несколькими странами которые уничтожали твой народ - это что такое? Я же не понимаю - это другое.((
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:43
      0
      А кого там уничтожали то? К полякам оккупанты были более ли мение лояльны по-моему.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:49
    +1
    Вот идиоты!,................................................................
    Точки, потому, что слишком коротко.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:51
    +3
    Честно говоря к высшей нашей школе на таком ответственных направлениях как-дипломатия,экономика,есть вопросы.К преподавателям этих вызов,МГИМО,ВШЭ,Плехановки.На чьей вы стороне?Может быть этих бывших выпускников поленья и зря уволили..
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:13
      +3
      Российские айтишники, ученые и много прочих профессий на западе востребованы, а вот финансисты получавшие образование на западах, как то нет. Странно зачем нам такие "умники из всяких оксфордов", если они даже западу на хрен не сдались?
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:51
    +2
    Так держать, равнение на фрау Бербок, а всех профессионалов за борт. Учится дипломатии - москальские выдумки. Совет, не останавливайтесь на этом, ибо ученье - тьма, а неученье- соответственно добродетель.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:53
    +2
    Вот тут очень уместна известная фраза Лаврова. Зря её озвучивать запрещено.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:57
    +2
    Джон Маккейн, земля ему стекловатой, как-то сказал, что американцы имеют право быть глупыми. Так чего ж отрываться от коллектива? Надо держать планку, поставленную хозяевами. В полку быдлаков прибыло.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:02
    +1
    На опережение идут , чтобы у них такой МИД не образовался.
  9. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:03
    +2
    По словам министра, в польском МИД вот уже два месяца как не осталось ни одного сотрудника, закончившего МГИМО.

    Польше осталось только еще выстрелить самой себе в ногу - и "декоммунизацию" можно считать оконченной! good wassat laughing я конечно и раньше знал, что поляки д е б и л ы - но не предствалял себе насколько )))))))))))
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:07
      +4
      Цитата: Корона без вируса
      По словам министра, в польском МИД вот уже два месяца как не осталось ни одного сотрудника, закончившего МГИМО.

      Польше осталось только еще выстрелить самой себе в ногу - и "декоммунизацию" можно считать оконченной! good wassat laughing я конечно и раньше знал, что поляки д е б и л ы - но не предствалял себе насколько )))))))))))

      Лучше сразу в голову.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 18:18
        0
        Цитата: Ulan.1812

        Лучше сразу в голову.

        А помучаться?!... feel bully
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:05
    +3
    Надо им снести все, что Союз им восстанавливал после Второй Мировой - и вот тогда будет настоящая декоммунизация.
    Причем хватит того, чтоб сносили именно то, что строили исключительно советские рабочие либо на советские деньги - как ни странно, этого хватит просто с горкой, чтоб они жили в пещерах
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 18:42
      +1
      И вернуть бывшим хозяевам земли, что подарил т.Сталин!
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:06
    +2
    Ну тут только надо, чтобы Лавров повторил свою цитату применительно к польскому коллеге.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:06
    +4
    А почему только уволили? Всех на нары.
    Заодно всех кто когда-то побывал в СССР и в России.
  13. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 18:06
    +2
    Это всё ерунда. Силезию и Восточную Пруссию немцам когда вернёте?
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 18:08
    +3
    Молодцы! Даешь пример для всего Евросоюза! Надо перевыполнять - расстреливать. И бывших активистов тоже. Шольца например - бывший социалист, активист молодежного движения, частый гость СССР.
    А кто останется - повесить. За компанию, так сказать.
    И будет всем свобода, гласность и перестройка...
    Сарказм (пояснение для альтернативно одаренных)
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:09
    0
    Если бы из МИД РФ уволили всех выпускников МГИМО, то это пошло бы России на пользу даже больше, чем полякам. От МГИМО вреда России даже больше, чем от ВШЭ.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 18:22
      +1
      Цитата: Дилетант
      Если бы из МИД РФ уволили всех выпускников МГИМО, то это пошло бы России на пользу даже больше, чем полякам. От МГИМО вреда России даже больше, чем от ВШЭ.

      Есть анекдот на эту тему, приведу максимально политкорректную версию (если чЁ - с постом не согласен)))

      1972 год. 31 декабря. По пустому коридору МИД СССР идет министр иностранных дел Андрей Андреич Громыко. Ему навстречу — молодой человек.
      Громыко: «Стой, кто таков?»
      Мальчик: «Выпускник МГИМО, работаю здесь…»
      — Ты то мне и нужен. У нас тут ЧП небольшое. Наш ракетный крейсер у берегов Африки переехал яхту наследного принца Мбуганды. Есть погибшие. Мировая общественность возмущена. Нужно срочно подготовить сообщение ТАСС, а все сотрудники уже по домам расползлись, гады. Так что, даю тебе час на подготовку сообщения.
      Проходит час, мальчик заносит бумагу в кабинет Громыко. Тот читает ее.
      — Что ж, неплохо, молодой человек, неплохо. Нужно поправить пару ошибок: «на хрен» пишется раздельно, «похрен» — слитно. Ну и «чернопопая обезьяна» напишите с большой буквы — наследный принц все-таки…
  16. Ясная
    Ясная Сегодня, 18:19
    +1
    Рау гордо сообщил в интервью Gazeta Polska Codziennie, что в его ведомстве под предлогом «декоммунизации» уволили всех сотрудников, имеющих дипломы Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД РФ).

    Надеюсь, что это минус настоящих специалистов в польском русофобском дипведомстве.
  17. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:23
    +2


    - Я те чё говорю-то , ты же МГИМО не заканчивал,а значит есть шанс поработать в польском МИДе !
  18. aleks700
    aleks700 Сегодня, 18:23
    +2
    В штатах было похоже. Маккартизм называлось. А вообще-то, похоже, столкновения с Польшей не избежать. Вопрос времени.
  19. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:35
    +1
    Это они зря сделали, даже работа на спецслужбы запада не спасла если конечно верить полякам, а им верить себя не уважать. Наши вузы ещё те кузницы кадров, которые потом нам помогают, достаточно вспомнить паганцев Кравчука и прочей швали с парт билетами, угробивших страну.
  20. Сергей Дроздов
    Сергей Дроздов Сегодня, 18:44
    +2
    Поляки, конечно, – , но здесь их можно понять. У нас следовало бы поступить также, и давно, не один ведь Навальный учился в Йельском притоне – а кто был его сокурсником? Мы же не думаем, что ЦРУшники – неумные люди и ничего не делают...Вообще всех кто учился в западных "университетах" – не стоит допускать, – во всяком случае до госслужбы, тем более с госсекретами. Но у нас они со времён Горби и Ельцина – на первых позициях. К чему это привело – мы уже знаем.
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:45
    +1
    С точки зрения польской идеологемы и того мира, в котором они живут - шаг правильный, они всё правильно сделали. Мы в любом виде для них угроза - они от этой угрозы избавляются. Всё правильно.
    Но у меня меня зеркальный вопрос: а почему МЫ так не делаем? Почему У НАС с таким обожанием и придыханием приветствуются выпускники с дипломами забугорных университетов? Мы что, не знаем, что во всевозможных гарвардах, оксфордах, стенфордах, "экономических школах", "высших курсах менеджмента" - учат только одному: как англосаксам продолжать доминировать и качать ресурсы со всего мира в свою копилку!
    Мы что, не знаем, что обладатель любого диплома или сертификата Master of business administration - обучен только тем правилам, которые существуют в их, англосакском мире! Эти правила НЕПРИМЕНИМЫ у нас! Но с упорством параноиков наши богатеи отправляют детей туда учиться. ЗА-ЧЕМ?
    Надо наоборот - вычищать из госструктур обладателей дипломов зарубежных вузов. Это кроты! Это без вариантов! Они умеют только одно - работать так, чтобы Америке было хорошо. И всё!
  22. Ирса
    Ирса Сегодня, 18:49
    0
    Потом будут увольнять всех, у кого имена созвучны с русскими. У кого из сотрудников бабушка была русская и т.д. Шизофрения, она знаете ли, границ не знает