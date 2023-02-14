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Британские производители полупроводников заявили о готовности перенести бизнес в США или ЕС из-за отсутствия должной господдержки

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Британские производители полупроводников заявили о готовности перенести бизнес в США или ЕС из-за отсутствия должной господдержки

Полупроводниковая промышленность Великобритании взывает к финансовой поддержке со стороны правительства, и аналитики предупреждают, что страна рискует потерять свои фирмы по производству микрочипов в пользу США и других стран, если она не примет меры в ближайшее время.


Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в октябре, унаследовав мрачный экономический фон от своей предшественницы Лиз Трасс. Его правительство еще не объявило о стратегии, в которой излагаются усилия Великобритании по поддержке индустрии чипов. И инвесторы полупроводниковых компаний Великобритании все больше разочаровываются.

Pragmatic Semiconductor из Кембриджа, производящий некремниевые микросхемы, предупредил, что может быть вынужден переехать за границу, если правительство в ближайшее время не опубликует план развития отрасли.

Для таких компаний, как наша, продолжение работы и производства здесь должно иметь экономический смысл, и если за границей есть большие потенциальные экономические выгоды и пакеты государственной поддержки, то переезд — единственное разумное деловое решение

— заявил журналистам Скотт Уайт, генеральный директор Pragmatic Semiconductor.

Великобритания — игрок на мировом рынке микросхем, специализирующийся на разработке, интеллектуальной собственности, исследованиях и производстве составных полупроводников. Она также является домом для одного из мощных активов, связанных с полупроводниками, в виде разработчика чипов Arm. Чипы, базирующиеся в Кембридже, по лицензии Arm используются примерно в 95% смартфонов в мире.

Фирма по производству микрочипов в полупроводниковом «кластере» в Ньюпорте, Уэльс, также предупредила, что может быть вынуждена переехать в США или ЕС, если правительство не предпримет никаких действий в течение следующих шести месяцев.

Мы хотели бы остаться и расти в Великобритании… но мы также должны делать то, что хотят акционеры, и идти туда, где есть деньги

— сказал в своём недавнем интервью генеральный директор IQE Америко Лемос

Беспокойства владельцев компаний не случайны. В других странах дела обстоят по-другому. Президент Байден подписал закон о чипах и науке, пакет на 280 миллиардов долларов, который включает 52 миллиарда долларов на финансирование отечественного производства полупроводников. Тем временем ЕС выделил 43 миллиарда евро для европейской полупроводниковой промышленности с целью производства 20% полупроводников в мире к 2030 году.

Обещалось, что в прошлом году будет опубликована стратегия Великобритании в отношении полупроводников с господдержкой отрасли. Но правительство Риши Сунака столкнулось с рядом задержек из-за политической нестабильности в стране.
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2 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:52
    0
    Что то англосаксы задвигали булками ..Что то чуют !
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:59
      0
      А не те ли же самые англосаксы возмущались господдержкой производителей зерна в России.
      И, главное, теми же самыми словами: "подрывает конкурентноспособность! не рыночные отношения!"
      А теперь отсутствие господдержки, но уже в Англии - тоже "подрывает конкурентоспособность"