Военное обозрение
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Джон Кирби объяснил обнаружение большого количества летающих объектов над США «настройкой радиолокационных систем»

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Джон Кирби объяснил обнаружение большого количества летающих объектов над США «настройкой радиолокационных систем»

Американские военные сумели обнаружить летающие объекты над территорией США после настройки радиолокационных систем. Так в Белом доме объяснили появление в воздушном пространстве США большого количества неопознанных летательных объектов.


Обнаружению летающих объектов способствовала тонкая настройка имеющихся радиолокационных систем противовоздушной обороны США, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джон Кирби. По его словам американские военные настроили какие-то параметры, после чего увидели эти объекты в небе. Судя по заявлению, до этого момента американская ПВО их вообще не видела и они свободно летали неизвестно сколько времени над всей территорией США.

Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров. (...) И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций

- заявил Кирби.

За последние восемь дней, которые прошли с момента "прозрения" американской ПВО/ПРО, было сбито уже четыре летающих объекта, включая китайский метеозонд. Не будь американские военные такими внимательными, этот метеозонд, который в США обвинили в шпионаже, мог бы спокойно пролететь над территорией США и не быть сбитым. С другой стороны, сколько еще таких "метеозондов" американцы до этого момента не обнаружили?

Кстати, из всех сбитых американцами четырех объектов, только обломки метеозонда идентифицированы, принадлежность и назначение остальных трех до сих пор не установлены.
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7 комментариев
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 18:32
    0
    Глаза протерли! а там такое творится, что лучше бы вообще не видеть! Кстати, над Россией летает тоже масса непонятных вещей (не метеозонды). Несколько раз наблюдал довольно низко, метров 30-50 над землей шары, которые летели со скоростью около 80-100 км/ч и при этом искрились, как бенгальские огни.
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:33
    +4
    C 14 февраля 2023 года. Во всех кинотеатрах планеты:
    "Ангар 18" часть вторая. Возвращение.
    Слоган: Ещё не все найдены.

    Режисёр Джон Кирби.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:36
    +2
    Ага, они их включили наконец. впервые после 91 года.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:36
    +1
    Ааа!Ссылки на злых китайцев и русских не прошли..Даже РенТВ рядом не стоял wassat
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:44
    +2
    ВВС США уже неделю воюет с летающими ветряными мельницами! Браво! Какая будет следующая " официальная отмазка" ? wassat
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:47
    0
    Массовая проверка радиолокационных систем . Мотив- проверка из-за неизвестных шаров как прикрытие учений? Готовятся по серьезному?
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:50
    0
    Не прокатила у демократов шняга с "инопланетнами" :)) Конгресс не повёлся, и на нло не клюнул. Свернуть со слушаний и расследований по актуальным кризисным проблемам свернуть не получилось :))