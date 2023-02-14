Джон Кирби объяснил обнаружение большого количества летающих объектов над США «настройкой радиолокационных систем»

Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров. (...) И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций

Американские военные сумели обнаружить летающие объекты над территорией США после настройки радиолокационных систем. Так в Белом доме объяснили появление в воздушном пространстве США большого количества неопознанных летательных объектов.Обнаружению летающих объектов способствовала тонкая настройка имеющихся радиолокационных систем противовоздушной обороны США, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джон Кирби. По его словам американские военные настроили какие-то параметры, после чего увидели эти объекты в небе. Судя по заявлению, до этого момента американская ПВО их вообще не видела и они свободно летали неизвестно сколько времени над всей территорией США.- заявил Кирби.За последние восемь дней, которые прошли с момента "прозрения" американской ПВО/ПРО, было сбито уже четыре летающих объекта, включая китайский метеозонд. Не будь американские военные такими внимательными, этот метеозонд, который в США обвинили в шпионаже, мог бы спокойно пролететь над территорией США и не быть сбитым. С другой стороны, сколько еще таких "метеозондов" американцы до этого момента не обнаружили?Кстати, из всех сбитых американцами четырех объектов, только обломки метеозонда идентифицированы, принадлежность и назначение остальных трех до сих пор не установлены.