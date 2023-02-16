Критическая уязвимость: самоходные минометы в спецоперации

Буксируемая батальонная артиллерия в спецоперации не выдерживает никакой критики. Источник: fn-volga.ru
Боги артиллерии
Реалии спецоперации накладывают особые требования к мобильности артиллерии. Особенно к орудиям переднего края. Современные средства артиллерийской разведки отводят расчетам всего несколько минут на оставление позиции.
Тяжелее всего минометчикам. Мало того, что снаряд идет к цели медленно и по навесной траектории (что упрощает обнаружение), так еще и от линии фронта расчеты удалены на пару-тройку километров. Усугубляет ситуацию широкое распространение у противника разведывательных и ударных дронов, способных как самостоятельного атаковать, так и корректировать огонь.
А теперь представим себе, каким образом можно оперативно эвакуировать батальонный 120-мм миномет 2С12 «Сани», активно использующийся на Украине. В боевом положении это изделие тянет на 210 килограмм, монтируется на хлипкой колесной паре от «Жигулей», что серьезно снижает мобильность. Тягачом обычно выступает не защищенный ни с одной стороны «Урал», а расчету из пяти человек требуется немало времени на сворачивание позиции.
Если следовать букве Устава, то перемещать орудие на буксире можно только на небольшое расстояние. Это и не удивительно – предельно облегченная конструкция не выдержит полного хода армейского грузовика, уходящего из-под обстрела. Поэтому правильным будет погрузить по рельсам-аппарелям 210-килограммовое изделие в кузов тягача. И все это под огнем противника. А это, к слову, самое мощное артиллерийское орудие батальона.
Справедливости ради у противника тоже не все гладко – немалую часть минометов приходится перемещать на гражданских пикапах, либо просто на крыше бронемашин.
Такие разные и такие одинаковые самопальные минометы по обе стороны фронта. Источник: telegram
Неудивительно, что бойцам приходится в полевых условиях переоборудовать минометные установки. Прежде всего, подручными средствами блендируются тягачи, что частично защищает от осколков и, если повезет, от пуль. Во вторую очередь артиллеристы размещают орудия в кузове машины – отныне это не буксируемые, а самоходные минометы. Нехитрые операции позволяют в разы сократить время развертывания и, самое главное – время отхода с позиции после работы.
В хрониках спецоперации уже несколько раз презентовали подобные «инновации» – сначала показали автоматический «Василек» в кузове КамАЗа, позже 82-мм миномет 2Б24 на «Урале».
Насколько быстро можно покинуть позицию с таким орудием? Источник: arsenal-info.ru
Внимательный читатель наверняка вспомнит про знаменитые 2С9 «Нона-С» и 2С23 «Нона-СВК». Эти самоходные минометы уже давно на вооружении Российской армии и используются в спецоперации. Но, как всегда, есть несколько нюансов.
2С9 «Нона-С» – это дивизионно-полковое орудие, очень недешевое в производстве и эксплуатации. К тому же, машина приписана к ВДВ, что ограничивает участие техники в общевойсковых операциях. 2С23 «Нона-СВК» – это батальонное самоходное орудие на базе БТР-80, и оно действительно способно заменить буксируемые минометы. Но не заменяет. В спецоперации техника видна лишь эпизодически, как и в пропагандистских вражеских сводках уничтоженной техники.
В общем, по разным причинам «Ноны-СВК» не хватает – либо по причине малочисленности, либо из-за технического состояния. Сама концепция универсального орудия, способного работать как минами, так и снарядами, достаточно спорная. Насколько возрастает эффективность подобного решения и насколько при этом увеличивается стоимость и сложность? Вопрос, который еще только предстоит решить, но уже после спецоперации.
Самое удивительное, что самоходных минометов, идеально подходящих для условий спецоперации, у нас предостаточно. Правда, в большинстве своем исчисляются они единицами.
Минометы не для парадов
Обзор потенциальных новинок для спецоперации стоит начать с изделия 2К32 «Дева», представляющее собой гусеничный самоходный 82-мм миномет. Базой служит надежный и неприхотливый тягач МТ-ЛБ. В машине все предельно просто – в открытой рубке размещен классический миномет 2Б24. Никакой лишней экзотики с универсальностью и автоматическим заряжанием. Получилось просто и сердито.
Броня уверенно защищает от осколков и легкого стрелкового оружия, а вездесущим дронам с ВОГами и Ф-1 на борту еще надо постараться, чтобы вывести из строя машину и экипаж. В случае с колесными тягачами поражение расчета и обездвиживание машины с воздуха становится делом техники. Всем хороша машина, только вот в войсках таких всего 36 экземпляров, и те в Росгвардии.
2К32 «Дева». Источник: forums.spacebattles.com
Чехословацкий ShM vz. 85 PRÁM-S – 120-мм миномет на шасси БМП-1
Если углубиться в историю, то окажется, что использовать МТ-ЛБ в качестве платформы для миномета решили болгары еще в 70-е годы. В Советской Армии от самоходного 120-мм миномета «Тунджа-Сани» отказалась, сославшись на наличие той самой «Ноны». А вот в Болгарии до сих сохранились несколько сотен таких машин.
Грустным анекдотом будет выглядеть поставка этой техники националистам из ВСУ. А заодно и чехи со словаками предоставят свои ShM vz. 85 PRÁM-S – 120-мм миномет на шасси БМП-1, оснащенный автоматом заряжания. Отличительной особенность машины стала дополнительная пара катков.
Впрочем, в Российской армии есть единичные экземпляры условных аналогов. Речь о машине 2С12Б «Дилемма-2С12» с размещенным на корме 120-мм орудием «Сани». Сворачивать и разворачивать миномет стало не намного удобнее, но здесь хотя бы броня имеется.
Но где эта техника в спецоперации?
Изделие 2С12Б «Дилемма-2С12». Источник: sdelanounas.ru
Самоходный миномёт 2С40 «Флокс». Источник: mil.ru
Не видно и гораздо более свежих образцов минометного вооружения.
Что будет, если на легкое колесное шасси поставить 82-мм автоматический миномет? Получится «Дрок», который неоднократно презентовался на форуме «Армия». Казнозарядный миномет позволяет вести огонь даже под обстрелом, а современное шасси «Тайфун-ВДВ» К-4386 заметно увеличивает мобильность расчетов.
Хорошая машина, но дороговатая. Не в нынешних условиях выпускать большими тиражами. Надо было раньше думать и вооружать батальонную артиллерию. Гораздо дешевле выйдет 120-мм самоходный миномет МЗ-204 «Горец» на базе броневика «Тигр». Показали изделие еще в 2016 году, но до артиллеристов машина так и не добралась.
120-мм самоходный миномет МЗ-204 «Горец». Источник: pogranec.ru
Идея очень хорошая – дульнозарядный миномет можно заряжать из броневика за счет качающейся цапфы орудия. Вероятнее всего, страдает скорострельность и точность, но шансы выжить у расчета гораздо выше. После работы «Горцу» достаточно поднять аутригеры и спешно ретироваться из зоны потенциального обстрела.
В том же 2016 году ЦНИИ «Буревестник» продемонстрировал тяжелое и опять универсальное оружие с полуавтоматическим заряжанием 2С40 «Флокс». Бить по врагу может как снарядами для пушек, так и минами. Но, опять же, где они, эти минометы?
Очень редкая модификация БТР-70. На корме бронетранспортера виднеется возимый 120-мм миномет «Бант». Разработан в конце 1970-х годов в ЦНИИ «Буревестник». Создан в рамках усиления огневой мощи мотострелков. Миномет крепился на специальном захватном устройстве, там же могли крепиться ящики для возки минометных боеприпасов. Источник: telegram-канал «Танки мира»
Литва передала ВСУ 10 самоходных 120-мм минометов и две машины управления огнем артиллерии на базе БТР М113. Источник: telegram
Неприятно, но первыми до возможности быстро и дешево поставить батальонную артиллерию на колесный и бронированный ход додумались на Украине. Так появился БТР-3М2, простой до невозможности – башенку убрали, боевое отделение расширили, установили 120-мм миномет и сорок мин к нему на месте десанта. Есть еще и БТР-3М1 с 82-мм минометом. Сделали этой техники считанные единицы и для иностранных заказчиков, но некоторые экземпляры успели погибнуть в ходе спецоперации.
Но у националистов имеется не менее десятка 120-мм минометов на базе американского БТР М113. Передали подарки из Литвы. По конструкции все просто – миномет в десантном отделении с возможностью вести огонь из-за брони.
БТР-3М2
В конце озвучим немного надежд.
Первая надежда на то, что в тылах осталось еще немало БМП и БТР, годных для боевых действий.
Вторая надежда на умельцев из танкоремонтных заводов, способных отрезать башню, установить в боевое отделение миномет, а в десантное – боекомплект. Или наоборот.
И наконец, третья надежда на соответствующее волевое решение руководства. Например, Дмитрия Медведева, первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.
Иначе быстро и качественно одеть в броню батальонную артиллерию не удастся. Сейчас главное – выиграть время, пока на линию фронта не подойдут упомянутые «Дроки», «Флоксы», «Девы» и «Горцы».