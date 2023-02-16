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Критическая уязвимость: самоходные минометы в спецоперации

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Критическая уязвимость: самоходные минометы в спецоперации
Буксируемая батальонная артиллерия в спецоперации не выдерживает никакой критики. Источник: fn-volga.ru



Боги артиллерии


Реалии спецоперации накладывают особые требования к мобильности артиллерии. Особенно к орудиям переднего края. Современные средства артиллерийской разведки отводят расчетам всего несколько минут на оставление позиции.

Тяжелее всего минометчикам. Мало того, что снаряд идет к цели медленно и по навесной траектории (что упрощает обнаружение), так еще и от линии фронта расчеты удалены на пару-тройку километров. Усугубляет ситуацию широкое распространение у противника разведывательных и ударных дронов, способных как самостоятельного атаковать, так и корректировать огонь.

А теперь представим себе, каким образом можно оперативно эвакуировать батальонный 120-мм миномет 2С12 «Сани», активно использующийся на Украине. В боевом положении это изделие тянет на 210 килограмм, монтируется на хлипкой колесной паре от «Жигулей», что серьезно снижает мобильность. Тягачом обычно выступает не защищенный ни с одной стороны «Урал», а расчету из пяти человек требуется немало времени на сворачивание позиции.

Если следовать букве Устава, то перемещать орудие на буксире можно только на небольшое расстояние. Это и не удивительно – предельно облегченная конструкция не выдержит полного хода армейского грузовика, уходящего из-под обстрела. Поэтому правильным будет погрузить по рельсам-аппарелям 210-килограммовое изделие в кузов тягача. И все это под огнем противника. А это, к слову, самое мощное артиллерийское орудие батальона.

Справедливости ради у противника тоже не все гладко – немалую часть минометов приходится перемещать на гражданских пикапах, либо просто на крыше бронемашин.






Такие разные и такие одинаковые самопальные минометы по обе стороны фронта. Источник: telegram

Неудивительно, что бойцам приходится в полевых условиях переоборудовать минометные установки. Прежде всего, подручными средствами блендируются тягачи, что частично защищает от осколков и, если повезет, от пуль. Во вторую очередь артиллеристы размещают орудия в кузове машины – отныне это не буксируемые, а самоходные минометы. Нехитрые операции позволяют в разы сократить время развертывания и, самое главное – время отхода с позиции после работы.

В хрониках спецоперации уже несколько раз презентовали подобные «инновации» – сначала показали автоматический «Василек» в кузове КамАЗа, позже 82-мм миномет 2Б24 на «Урале».


Насколько быстро можно покинуть позицию с таким орудием? Источник: arsenal-info.ru

Внимательный читатель наверняка вспомнит про знаменитые 2С9 «Нона-С» и 2С23 «Нона-СВК». Эти самоходные минометы уже давно на вооружении Российской армии и используются в спецоперации. Но, как всегда, есть несколько нюансов.

2С9 «Нона-С» – это дивизионно-полковое орудие, очень недешевое в производстве и эксплуатации. К тому же, машина приписана к ВДВ, что ограничивает участие техники в общевойсковых операциях. 2С23 «Нона-СВК» – это батальонное самоходное орудие на базе БТР-80, и оно действительно способно заменить буксируемые минометы. Но не заменяет. В спецоперации техника видна лишь эпизодически, как и в пропагандистских вражеских сводках уничтоженной техники.

В общем, по разным причинам «Ноны-СВК» не хватает – либо по причине малочисленности, либо из-за технического состояния. Сама концепция универсального орудия, способного работать как минами, так и снарядами, достаточно спорная. Насколько возрастает эффективность подобного решения и насколько при этом увеличивается стоимость и сложность? Вопрос, который еще только предстоит решить, но уже после спецоперации.

Самое удивительное, что самоходных минометов, идеально подходящих для условий спецоперации, у нас предостаточно. Правда, в большинстве своем исчисляются они единицами.

Минометы не для парадов


Обзор потенциальных новинок для спецоперации стоит начать с изделия 2К32 «Дева», представляющее собой гусеничный самоходный 82-мм миномет. Базой служит надежный и неприхотливый тягач МТ-ЛБ. В машине все предельно просто – в открытой рубке размещен классический миномет 2Б24. Никакой лишней экзотики с универсальностью и автоматическим заряжанием. Получилось просто и сердито.

Броня уверенно защищает от осколков и легкого стрелкового оружия, а вездесущим дронам с ВОГами и Ф-1 на борту еще надо постараться, чтобы вывести из строя машину и экипаж. В случае с колесными тягачами поражение расчета и обездвиживание машины с воздуха становится делом техники. Всем хороша машина, только вот в войсках таких всего 36 экземпляров, и те в Росгвардии.


2К32 «Дева». Источник: forums.spacebattles.com


Чехословацкий ShM vz. 85 PRÁM-S – 120-мм миномет на шасси БМП-1

Если углубиться в историю, то окажется, что использовать МТ-ЛБ в качестве платформы для миномета решили болгары еще в 70-е годы. В Советской Армии от самоходного 120-мм миномета «Тунджа-Сани» отказалась, сославшись на наличие той самой «Ноны». А вот в Болгарии до сих сохранились несколько сотен таких машин.

Грустным анекдотом будет выглядеть поставка этой техники националистам из ВСУ. А заодно и чехи со словаками предоставят свои ShM vz. 85 PRÁM-S – 120-мм миномет на шасси БМП-1, оснащенный автоматом заряжания. Отличительной особенность машины стала дополнительная пара катков.

Впрочем, в Российской армии есть единичные экземпляры условных аналогов. Речь о машине 2С12Б «Дилемма-2С12» с размещенным на корме 120-мм орудием «Сани». Сворачивать и разворачивать миномет стало не намного удобнее, но здесь хотя бы броня имеется.

Но где эта техника в спецоперации?


Изделие 2С12Б «Дилемма-2С12». Источник: sdelanounas.ru


Самоходный миномёт 2С40 «Флокс». Источник: mil.ru

Не видно и гораздо более свежих образцов минометного вооружения.

Что будет, если на легкое колесное шасси поставить 82-мм автоматический миномет? Получится «Дрок», который неоднократно презентовался на форуме «Армия». Казнозарядный миномет позволяет вести огонь даже под обстрелом, а современное шасси «Тайфун-ВДВ» К-4386 заметно увеличивает мобильность расчетов.

Хорошая машина, но дороговатая. Не в нынешних условиях выпускать большими тиражами. Надо было раньше думать и вооружать батальонную артиллерию. Гораздо дешевле выйдет 120-мм самоходный миномет МЗ-204 «Горец» на базе броневика «Тигр». Показали изделие еще в 2016 году, но до артиллеристов машина так и не добралась.


120-мм самоходный миномет МЗ-204 «Горец». Источник: pogranec.ru

Идея очень хорошая – дульнозарядный миномет можно заряжать из броневика за счет качающейся цапфы орудия. Вероятнее всего, страдает скорострельность и точность, но шансы выжить у расчета гораздо выше. После работы «Горцу» достаточно поднять аутригеры и спешно ретироваться из зоны потенциального обстрела.

В том же 2016 году ЦНИИ «Буревестник» продемонстрировал тяжелое и опять универсальное оружие с полуавтоматическим заряжанием 2С40 «Флокс». Бить по врагу может как снарядами для пушек, так и минами. Но, опять же, где они, эти минометы?


Очень редкая модификация БТР-70. На корме бронетранспортера виднеется возимый 120-мм миномет «Бант». Разработан в конце 1970-х годов в ЦНИИ «Буревестник». Создан в рамках усиления огневой мощи мотострелков. Миномет крепился на специальном захватном устройстве, там же могли крепиться ящики для возки минометных боеприпасов. Источник: telegram-канал «Танки мира»


Литва передала ВСУ 10 самоходных 120-мм минометов и две машины управления огнем артиллерии на базе БТР М113. Источник: telegram

Неприятно, но первыми до возможности быстро и дешево поставить батальонную артиллерию на колесный и бронированный ход додумались на Украине. Так появился БТР-3М2, простой до невозможности – башенку убрали, боевое отделение расширили, установили 120-мм миномет и сорок мин к нему на месте десанта. Есть еще и БТР-3М1 с 82-мм минометом. Сделали этой техники считанные единицы и для иностранных заказчиков, но некоторые экземпляры успели погибнуть в ходе спецоперации.

Но у националистов имеется не менее десятка 120-мм минометов на базе американского БТР М113. Передали подарки из Литвы. По конструкции все просто – миномет в десантном отделении с возможностью вести огонь из-за брони.


БТР-3М2

В конце озвучим немного надежд.

Первая надежда на то, что в тылах осталось еще немало БМП и БТР, годных для боевых действий.

Вторая надежда на умельцев из танкоремонтных заводов, способных отрезать башню, установить в боевое отделение миномет, а в десантное – боекомплект. Или наоборот.

И наконец, третья надежда на соответствующее волевое решение руководства. Например, Дмитрия Медведева, первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.

Иначе быстро и качественно одеть в броню батальонную артиллерию не удастся. Сейчас главное – выиграть время, пока на линию фронта не подойдут упомянутые «Дроки», «Флоксы», «Девы» и «Горцы».
Автор:
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23 комментария
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  1. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 04:32
    +7
    Тут сложно что комментировать без выражений, что заблокирует модератор. А по факту. Форма почти за 200к целковых. Видимо с такими объектами, как бронетехника, да еще массовая, пилить бюджет невыгодно. Манагеры в погонах не лучше гражданских. А может и хуже, так как сидят только на бюджете и неподконтрольны. Зла не хватает.
  2. Протон
    Протон Сегодня, 05:09
    +7
    Странно! angry
    В своё время министр обороны говорил о 70% новой техники в войсках. Правда этот министр ещё говорил о городах миллиониках в холодной Сибири, вот-вот эти города начнут строить.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 07:51
      0
      так то министр)))мало ли че брякнет у верховного прессекретарь по выражению последнего иногда пургу несет )))вообще главное подвешенный язык иметь а филки лохи сами понесут показано практикой
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:55
      0
      Цитата: Протон
      вот-вот эти города начнут строить.

      А можно начинать...Армия строителей выдает себя с головой...Не хотят делить горе в беде, пусть работают на благо за еду.
      В Сибири земли полно...Работать на ней некому и огурцы выращивать негде...
  3. Игорь Жоров
    Игорь Жоров Сегодня, 05:42
    +3
    Миномёт в окопной войне оружие массового поражения. На большей части ТВД идёт позиционная война. Зачем таскать тяжёлый 120 мм миномёт рискуя расчётом и тягачем? Отстрелялись, накинули маскировочную сеть, отбежали подальше в укрытия. Накрыли миномёт, не беда их в запасе тысячи, если не десятки тысяч. Не накрыли опять отстрелялись и пусть дрон ищет, у них дронов не хватит миномёты вычислять. Единственная беда в том, что нет столько солдат, чтобы обслуживать тысячи этих миномётов, а их необходимо очень много.Самоходные миномёты хороши, но дороги и их мало. В тотальной войне победит тот кто сможет производить больше недорогого оружия.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:52
      0
      Цитата: Игорь Жоров
      В тотальной войне победит тот, кто сможет производить больше недорогого оружия.

      В тотальной войне победит тот, кто сможет производить НЕДОРОГОЕ, НО ЭФФЕКТИВНОЕ ОРУЖИЕ и использовать для уничтожения врага ВСЮ ЛИНЕЙКУ ИМЕЮЩЕГОСЯ И НАРАБОТАННОГО РАНЕЕ ВООРУЖЕНИЯ!!!
      Всю номенклатуру, даже попадающую под особые условия...
      В ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЕ ВАЖЕН БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ!!!
      ДЛЯ РОССИИ - ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!
  4. Krilion
    Krilion Сегодня, 05:43
    +7
    по факту оказалось за что ни возьмись - в российской армии этого или нет вообще, или дико не хватает.. начиная с аптечек и формы, и заканчивая тяжелыми вооружениями и ударными бпла... вообще непонятно чем занималось министерство обороны все прошедшие десятилетия... тигр реально оказался бумажным..
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 06:49
      +4
      Ну как чем. Героической обороной кресел от подсиживающих коллег. Гешефтами с предприятиями ОПК. Навешиванием звезд героя даже тыловикам. Ну и радением ближнему своему. Дочь министра кто, и что возглавляет, стесняюсь спросить.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:18
      +6
      Цитата: Krilion
      вообще непонятно чем занималось министерство обороны все прошедшие десятилетия

      Тут спрос должен быть с гаранта, да только кто с него спросит?
  5. двп
    двп Сегодня, 05:52
    +4
    Зря автор на ДАМа надеется. ДАМ дешевый популист,его ВВП заместо себя опять хочет поставить,чтобы управлять страной и дальше.
  6. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 05:54
    +1
    "надежда на умельцев из танкоремонтных заводов, способных отрезать башню, установить в боевое отделение миномет, а в десантное – боекомплект. Или наоборот."
    А где КБ НИИ и прочие ведомства которые получают за это зарплату? Значит там не те люди или не то руководство.Цена изделия - это эффективность и надёжность, а сколько денег запросят - это коммерция.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 07:08
      +2
      Готовились то к "настоящейвойне"быстротечной ракетноядерной с небольшим присутствием окопной.А получили отложеную гражданскую войну с её ожесточением и непримеримостью и реанкорнацией "великой войны" с сотнями километров уров и крепостями городов с новинкой-местное население в качестве живого щита.Вот и не заказывалось арт вооружение батальонного уровня а уроки афганы пропали в событиях мятежа и госпереворота85-93 годов
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:26
    +4
    Но где эта техника в спецоперации?

    Я знаю не один десяток рифм к слову где. Сразу оговорюсь - Караганда в этот список не входит. А теперь вопрос по существу - хоть одну жирную морду за это расстреляют? И второй вопрос - наш уважаемый рос(воруй)тех сейчас кинется производить то, что нужно или опять перейдёт к испытаниям очередного аналоговнета?
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 06:50
      +2
      Не расстреляют. Или наградят или переведут куда нить, чтоб тепло было и крамольные мысли заглушались шелестом шекелей.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:44
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Я знаю не один десяток рифм к слову где.

      Я тоже:
       Показать / Скрыть текст

      * * *
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      И второй вопрос - наш уважаемый рос(воруй)тех сейчас кинется производить то, что нужно или опять перейдёт к испытаниям очередного аналоговнета?

      good Хороший и злободневный вопрос!!!
  8. _RUSSIAN_BEAR_
    _RUSSIAN_BEAR_ Сегодня, 06:30
    -8
    Шеф... Усё пропало!
    Если говорите о проблеме, предлагайте дешёвое и высоко-технологичное решение. Намёки на решения есть. Самого решения нет.
    Видно только куча коричневого цвета, и огромный вентилятор. Легче всего набрасывать на вентилятор.
    Как достали наши эксперты.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 06:44
      +6
      Вы зря .Люди предлогают прежде всего пути решения и варианты решения.А вот вы как раз и кидаете то самое на вентилятор.Лично мое мнение это не проблема.Это систематическая не доработка(в лучшем случае).МО А если брать в масштабах страны отсутствие стратегии развития ВС РФ,которой кстати и сейчас нет.Кто виноват сами знаете.Что делать ,менять и не только руководство но и отношение нас самих.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:37
      +2
      Цитата: _RUSSIAN_BEAR_
      Если говорите о проблеме, предлагайте дешёвое и высоко-технологичное решение. Намёки на решения есть. Самого решения нет.

      Да уже языки стёрли предлагать...Смотрите ниже!!!
      Это же вы ПРЕДЛАГАЕТЕ ВСЕМ ОТДАТЬ ВСЁ НА ОТКУП ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НИ ОДНОГО ДНЯ НЕ СЛУЖИЛИ В ВС!!!
      Есть специалисты, есть практики, есть тактика и стратегия!!! Нет никакого желания к мобилизации ОПК на производство ПОКАЗАВШИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВО ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ!!!
      Ну, ждите дальше, чего там придумают вожди...
  9. Stepych
    Stepych Сегодня, 07:04
    +3
    Автор забыл про финский 120 мм. двухствольный миномет с автоматом заряжания AMOS


    Страшная штука. Может засыпать минами за несколько секунд и убраться в тыл
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:29
    +1
    «Василёк»? Вашу ж медь!!! Да он в 70-х был обузой в мсб...Ни дальности, ни скорострельности, ни защиты расчетов...А база на Газ-66... fellow Комбат постоянно жаловался на боли в позвоночнике...Один раз подвезли его на БТР-е, так он полдня бегал, как ужаленный...
    Во-первых, во-вторых, в-третьих...
    Евгений! Если президент не изменит в корне устройство экономики в стране, если я ещё раз увижу это лицо в тёмных очках, закрывающих бесстыжие глаза, если сотни экономистов ежедневно будут талдычить про вред сырьевой экономики и пользе развития отечественного производства, а в результате завод по производству авиалайнеров Sukhoi Superjet New ЕЩЁ ТОЛЬКО в этом году планирует его «выкатку» с последующим переходом к серийному выпуску ДО 20-ти МАШИН В ГОД !!! fellow (Индия заключила контракт с Францией на поставку 250-ти Airbus)...
    Короче...Просвета не видно!!!
    * * *
    Даже про некоторых высокопоставленных военных начальников, не говоря о министре, который не прошёл путь от солдата до генерала, можно сказать:

    Именно поэтому во всей широте проявляется солдатская смекалка, наилучшие пожелания авторов, военных экспертов и других людей, кому интересы страны важнее прибыли и скарба, находящегося за границей...
    Давайте продолжим уговаривать и просить «добрых» меценатов помочь...Это самый «верный» и единственный путь... который может предложить российская власть...
  11. Константин 2.0
    Константин 2.0 Сегодня, 07:55
    0
    До последнего времени оставался только читателем материалов на ВО. Но в последние время цикл статей от разных авторов, особенно от Романа Скоморохова, не оставил мне выбора как высказать своего мнения. В чем заключается смысл большинства последних публикаций? В том что все х*рово! Во всем. Артиллерия, флот авиация, стрелковое оружие, планирование, управление войсками и т.д. по списку. А в комментариях к этим статьям плач и вой. И комментаторы друг другу яростно плюсуют. Честно тошно от этого становится. Где объективность? Есть ли проблемы в нашей армии? Да безусловно! Нужно ли о них говорить? Обязательно нужно! Только при этом требуется осветить вопрос со всех сторон! Из последнего, что помню. Про артиллерию на Акациях. У них все х*ерово. У ребят на Мста С лучше. Но об этом ни слова. Только одно предложение. Зато как х*ерово на Акациях целая статья. Про выплаты добровольцам то же самое. В этой статье аналогично. На чем основывает автор статьи свои выводы? На фотографиях из интернета? Из групп в телеграмме? Где цифры? Где их анализ? Где конкретика? А то получается, я художник, я так вижу. Естественно для хорошей статьи нужно перелопатить много информации. А статью такого уровня можно собрать за пару вечеров. И так далее по списку. Я только задаюсь вопросом, а как задачи тогда выполняются? Как продвижение происходит на фронте? Только не нужно мне рассказывать про стойкость и мужество рядового состава или горы трупов и все такое. Как с кривыми автоматами ребята выполняют свою работу? Может просто они не у всех кривые? Тогда и пишите конкретно что такой-то м*дак выдал конкретно мне конкретный автомат. А то по таким статьям складывается не совсем корректное впечатление. Где циклы статей, что происходит у наших противников? Прошу заметить мы воюем с армией которую готовили 8 лет. Не кто-то там, а противник не уступающий нас в силе. Где разборы их ошибок? Наши ошибки сразу во всех сми. Все эксперты большие и кто вчера им стал готовы высказать свое мнение. Где статьи про наши улучшения, новый тактики, про людей и героев наконец?! Очень многие любят вспоминать про СССР и как там было сытно и хорошо. И при этом не устаете пенять, что много хорошего замалчивалось и нужно было широко освещать и рассказывать о достижениях и людях. А вы сейчас чем лучше? По итогу могу сказать, что объективностью на ВО сейчас не пахнет. Такое ощущение, что ресурс сейчас во главу угла ставит как побольше привлечь аудитории. А как известно плохое, всегда! собирает внимания больше чем хорошее.
  12. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:56
    0
    Цитата: Е.Федоров
    надежда на соответствующее волевое решение руководства. Например, Дмитрия Медведева,

    На кого, на кого надежда? На Медведева? Это то который: "Денег нет, но вы держитесь"? Это тот который направил в Думу законопроект по которому тупо повышался пенсионный возраст? Это тот который загубил гражданскую авиацию? Это тот который разорвал контракты с Ираном и Ливией, оставив заводы без контрактов, а рабочих без средств к сосуществованию? Это тот который отдал рыбные угодья Норвегии и т.д. - НЕ СМЕШИТЕ. Этот продаст всё, без исключения и плевать он хотел на страну и на всех нас. Для Медведева солнце встаёт на Западе.

    Про наши миномёты на "колёсиках":



  13. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 08:01
    +1
    Статья понравилась, автору спасибо.
    От себя добавлю, что корни возникшей сегодня проблема с мобильностью батальонной артиллерии лежат не в плоскости конструкции вооружения, а в способах его применения.
    120-мм минометы в том виде, какие они есть у нас, создавались не для самостоятельных действий на поле боя, т.е. дуэли с себе подобными, а как массовое (а значит максимально дешевое) средство поддержки действий мотострелков. Миномет должен был находиться в боевых порядках батальона, ЗАКОПАН, его позиция оснащалась щелями для укрытия личного состава, погребками для боеприпасов и встроена в БРО (батальонный район обороны) так, что пойди его ещё найди тем же самым БпЛА. Миномет проявляет себя не вдруг и не в одиночку, а в ходе активных действий мотострелков, когда противнику, извиняюсь, уже не до поисков отдельного миномета.
    Увы, всего этого сегодня нет.
    Что касается описанной техники, то изделие 2К32 из ОКР "Дева" исключили задолго до её завершения. И на то были вполне веские причины, связанные в первую очередь с нагруженностью шасси - оно не выдерживало. Это только для нас с вами с нашего дивана засунуть миномёт в МТ-ЛБ или БМП - пара пустяков. Реальность гораздо более жестокая. И хотя "Буревестник" каким-то образом умудрился довести опытный образец до литеры "О1" (возможно именно через Росгвардию), для ВС РФ его просто не существует.
    "Дрок", когда появится в войсках, будет проклят расчётами. Больше ничего о нём не скажу.
    В "Горце" удалось посидеть лично. Машина очень интересная и, несмотря на отдельные недостатки, не лишена перспектив. Этакий русский "Визель-2", уши которого торчат из пермской разработки вполне отчетливо. Однако, увы, к моменту начала в 2015 году работ по перспективной батальонной артиллерии, она опоздала. Возможно реалии сегодняшнего дня дадут ему второй шанс - увидим.
    Ну и самое главное. В кустарном "допиливании" штатных грузовиков и МТ-ЛБ под размещение минометного вооружения на самом деле ничего хорошего нет. Артиллерия должна не только стрелять в направлении цели, она должна в неё попадать - это её главная задача. Понимаю, что не от хорошей жизни и "за не имением лучшего", но всё же. Миномет до сих пор не смонтирован на образцы лёгких БМП/БТР не от лени и глупости наших инженеров, а от несоответствия получающихся поделок требованиям Минобороны, которые тоже не на пустом месте родились.
    Можно ли этими требованиями пренебречь? Конечно можно!
    Но у нас с Вами сегодня прямо-таки эталонный образец последствий пренебрежения всякими "снипами-хрипами" разворачивается - многотысячные жертвы землетрясений в Турции как раз-таки из-за строительства домов с нарушениями норм проектной документации. И тут же, в центре сейсмоопасного района город Эрзинь, в котором в результате землетрясений 6 февраля никто не пострадал и ни одно здание не рухнуло - мэр и его предшественники, как оказалось сегодня, в вопросах соответствия строительных норм оказались на удивление несговорчивы.
    Подытоживая, самоходный миномет в ВС РФ создан и доведен до серии - 2С23 "Нона-СВК". У него не дорогое шасси, в отличие от 2С9 "Нона-С". Надо ещё упростить - поставьте вместо комбинированного орудия трубу от 2Б11. Отсутствие возможности стрелять 120-мм снарядами типа 3ОФ49 повлияет на его ТТХ не сильно - потребности в массовом их применении на уровне батальона нет. А всякие "Флоксы" лучше оставьте для парадов.