Министерство обороны Норвегии определилось с количеством отправляемых на Украину танков Leopard 2

Мы решили передать Украине восемь танков и до четырех машин специального назначения. (...) Конфликт на Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками

Норвегия наконец-то определилась с количеством танков Leopard 2, которые будут переданы Украине. Норвежское Минобороны до последнего держало эти сведения в секрете, не раскрывая по непонятным причинам, хотя заявление о выделении бронетехники Киеву прозвучало еще в 20-х числах января.Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны Норвегии, Украина всего получит 12 единиц бронетехники, из которых восемь танков из наличия норвежской армии Leopard 2A4NO, а также четыре машины поддержки, включая танковый мостоукладчик и инженерные машины. Кроме того, Норвегия выделит запчасти к танкам, а также средства на закупку боеприпасов.Также Норвегия примет участие в подготовке украинских танкистов на территории Польши. Решение было принято по итогам сегодняшнего "Рамштайна".- заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о создании новой танковой коалиции по поставке Украине немецких танков Leopard. В нее, кроме самой Норвегии, также вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Дания и Нидерланды. У Норвегии на вооружении стоит до 36 танков Leopard 2A4NO, как заявили в военном ведомстве, передача восьми не повлияет на боеспособность норвежской армии.