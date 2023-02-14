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Министерство обороны Норвегии определилось с количеством отправляемых на Украину танков Leopard 2

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Министерство обороны Норвегии определилось с количеством отправляемых на Украину танков Leopard 2

Норвегия наконец-то определилась с количеством танков Leopard 2, которые будут переданы Украине. Норвежское Минобороны до последнего держало эти сведения в секрете, не раскрывая по непонятным причинам, хотя заявление о выделении бронетехники Киеву прозвучало еще в 20-х числах января.


Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны Норвегии, Украина всего получит 12 единиц бронетехники, из которых восемь танков из наличия норвежской армии Leopard 2A4NO, а также четыре машины поддержки, включая танковый мостоукладчик и инженерные машины. Кроме того, Норвегия выделит запчасти к танкам, а также средства на закупку боеприпасов.

Также Норвегия примет участие в подготовке украинских танкистов на территории Польши. Решение было принято по итогам сегодняшнего "Рамштайна".

Мы решили передать Украине восемь танков и до четырех машин специального назначения. (...) Конфликт на Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками

- заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о создании новой танковой коалиции по поставке Украине немецких танков Leopard. В нее, кроме самой Норвегии, также вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Дания и Нидерланды. У Норвегии на вооружении стоит до 36 танков Leopard 2A4NO, как заявили в военном ведомстве, передача восьми не повлияет на боеспособность норвежской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны Норвегии
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7 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:32
    +1
    Министерство обороны Норвегии определилось с количеством отправляемых на Украину танков Leopard 2

    Да надо просто перекрыть им трассу на Тромсё... До момента прихода в чувство...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:43
      +2
      Норги те еще жмоты ..Читал я мемуары наших офицеров ВОВ ,как их там эти скупердяи за каждое деревце сломанное и сарай требовали компенсации и т.д.
      Это называется мы их освободили ..А вот сейчас они во всей красе опять будут вымогать и с тех и их этих Ну ну
      Наши корабли ВМФ впервые за 30 лет вышли с тактическим ЯО на борту в Эти районы всякие (какие не скажу)))
  2. Napayz
    Napayz Сегодня, 19:34
    +2
    У Норвегии на вооружении стоит до 36 танков Leopard 2A4NO, как заявили в военном ведомстве, передача восьми не повлияет на боеспособность норвежской армии.

    Думаю, что и наличие всех 36-ти мало на что влияет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:51
      +2
      Надо на Леопардах протестировать РПГ-34 Смесь.Протестить так сказать.

      .Для российской пехоты разработали новую «карманную артиллерию». Универсальный гранатометно-огнеметный комплекс «Смесь», разработанный для отечественной боевой экипировки третьего поколения «Сотник», уже выходит на испытания. По своей мощности одноразовый гранатомет не будет уступать гаубичному снаряду, а его современный прицел позволит уничтожать танки и укрытия противника ночью так же легко, как и днем. Появление такого оружия обеспечит солдатам превосходство в городских боях, считают эксперты.

      https://iz.ru/1048923/anton-lavrov-roman-kretcul/gremuchaia-smes-novyi-shturmovoi-granatometnyi-kompleks-vykhodit-na-ispytaniia
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:19
    0
    И вправду жмоты.
    Походу, как в нашу гражданскую белое движение завалили обещаниями и грабежом наших окраин, так и тут.
    Обещания...
    Типа, тебе драться завтра, давай я помогу тебе. Вот тебе годовой запас туалетной бумаги и почти новый бритвенный станок.
    Все для вас)))
  4. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 20:20
    0
    Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны Норвегии, Украина всего получит 12 единиц бронетехники, из которых восемь танков из наличия норвежской армии Leopard 2A4NO, а также четыре машины поддержки, включая танковый мостоукладчик и инженерные машины. Кроме того, Норвегия выделит запчасти к танкам, а также средства на закупку боеприпасов.

    Так и хочется спросить - а Киркенес далеко от Мурманска?
    Есть кадры освобождения Киркенеса, когда наши его заняли его во время войны. Выходят из шахт норвежцы, что прятались там. Очень прилично одетые, надо сказать! Видимо, все-таки при гитлере неплохо жили? А тут пришли "драные ватники", у которых эти самые любимые нацисты уничтожили десятки тысяч сел со всеми жителями, и вот - освободили... Сарказм. Злобный. Мы их, педерастов, полунацистов, освободили, и они нам этого так и не простили.

    Конечно, все это - грустная шутка. Напрягает то, что вот такие вот ничтожества, как драная норвегия - таки побежали озвучивать поставляемые нацистам танки...
    За маленькие буквы в словах "гитлер" и "норвегия" не ругайте. Ничтожеств, предателей, врагов - только с маленькой буквы писать. hi
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 20:33
    0
    Будучи размазанными по разным формированиям, погоды не сделают. Зато норвежка отчитается, мол, стэнд виз юкрейн