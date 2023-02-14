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Власти Воронежской области решили построить современную базу войск Росгвардии

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Власти Воронежской области решили построить современную базу войск Росгвардии

Современная база Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) будет построена в Воронеже. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы администрации Воронежской области Александра Гусева и делегации регионального правительства в Чеченскую Республику.


Во время визита воронежский губернатор посетил в Грозном базу управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Знакомство с бытом бойцов, организацией учебного процесса произвело очень большое впечатление на Александра Гусева. Поэтому он решил перенять опыт чеченских товарищей и воплотить его на воронежской земле.

Особенно впечатлён подходом к организации быта бойцов: они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое

- написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Как утверждается в сообщении администрации региона, база ФСВНГ будет рассчитана на одновременное проживание и подготовку личного состава численностью в 500 бойцов. По словам губернатора региона Гусева, создание базы будет вкладом в поддержку специальной военной операции и решение других задач, стоящих перед Росгвардией.

Вопрос выделения земельных участков под размещение базы ФСВНГ возьмет на себя заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев. Он также сопровождал Гусева в поездку в ЧР. Учитывая, что к решению задачи подошли серьезно, строительство может начаться уже в ближайшее время.
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Использованы фотографии:
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
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9 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:42
    +3
    Власти Воронежской области решили построить современную базу войск Росгвардии

    Проще назначить Р. Кадырова главой Южного Федерального округа. А баз и в ЧР полно...
    Дефицит бюджета 13, 3 млрд. рублей...Полностью закрыты вопросы трудоустройства и соцобеспечения?
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:48
      +5
      Надо больше и баз даже не для спецов, а для школьников и молодежи. Иначе так и будут таджики как в Новосибирске и Челябинске молодежь гонять по углам. Конечно базы должны быть без летального оружия.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 19:56
        +2
        Цитата: azkolt
        Надо больше и баз даже не для спецов, а для школьников и молодежи.

        Или снизить цены на посещение спортивных секций?
        А чем у нас в городах занимается полиция? Крышует увеселительный досуг и закрывает глаза на ночные клубы и продажу «хрен знает чего, от которого крышу сносит»? И кто набирает этих мигрантов, которые гоняют граждан города?
        Может хватит перекладывать обязанности государства на сознательных граждан? Давайте вернём (введём) исправительные работы за еду на срок до одного месяца...Оно и в городах чище станет и люди станут вести себя скромнее...
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:43
    +2
    Это очень хорошо что региональные власти перенимают опыт ЧР
    Плохо то, что таких руководителей регионов мало!
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 19:45
      +3
      Плохо то, что таких руководителей регионов мало!

      Это Гусев хороший руководитель belay ?
  3. notingem
    notingem Сегодня, 19:46
    +5
    Может лучше ремонтный завод для бронетехники ? А базу можно где нибудь под Красноярском ?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:59
      +5
      Цитата: notingem
      Может лучше ремонтный завод для бронетехники ? А базу можно где-нибудь под Красноярском ?

      stop Там уже Шойгу застолбил место под семь городов...
  4. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 20:19
    +2
    Мало нам нынешней росгвардии под полмиллиона человек? У нас в армии воевать некому, а чиновники все пекутся о росгвардии. Боятся что ли чего? Своего народа что ли?
  5. valera75
    valera75 Сегодня, 20:22
    +1
    Цитата: ROSS 42
    Там уже Шойгу застолбил место под семь городов...

    Зачем они нам в Сибири эти лампасники под боком? Пусть сидят у себя в белокаменной,а то как москвичи покупают предприятие у нас в Сибири так первое что делают так это режут в половину зарплаты которые и так мелкие по сравнению с их столичными.Поэтому пусть лучше там у себя торчат а мы в Сибири без них как-нибудь.