Власти Воронежской области решили построить современную базу войск Росгвардии

Особенно впечатлён подходом к организации быта бойцов: они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие , столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое

Современная база Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) будет построена в Воронеже. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы администрации Воронежской области Александра Гусева и делегации регионального правительства в Чеченскую Республику.Во время визита воронежский губернатор посетил в Грозном базу управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Знакомство с бытом бойцов, организацией учебного процесса произвело очень большое впечатление на Александра Гусева. Поэтому он решил перенять опыт чеченских товарищей и воплотить его на воронежской земле.- написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.Как утверждается в сообщении администрации региона, база ФСВНГ будет рассчитана на одновременное проживание и подготовку личного состава численностью в 500 бойцов. По словам губернатора региона Гусева, создание базы будет вкладом в поддержку специальной военной операции и решение других задач, стоящих перед Росгвардией.Вопрос выделения земельных участков под размещение базы ФСВНГ возьмет на себя заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев. Он также сопровождал Гусева в поездку в ЧР. Учитывая, что к решению задачи подошли серьезно, строительство может начаться уже в ближайшее время.