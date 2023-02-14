Министр обороны Украины на базе «Рамштайн» демонстрировал платок с изображением самолёта, который оказался истребителем Су-27

На очередной встрече в так называемой формате «Рамштайн» погрязший в коррупционных скандалах министр обороны Алексей Резников снова был верен себе. Шутил, улыбался, бросался заключить в объятия натовских министров. Хорошее настроение Резникова явно выбивалось из общего тона заседания. Но украинский министр, сохранивший за собой кресло, на это не обращал внимания, особенно после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил в адрес Резникова следующее:
Алексей, мой друг, я очень рад, что ты с нами, здесь. Я благодарю тебя за лидерство.
Внимание журналистов привлекло то, что на этот раз Резников был в гражданском костюме.
В здание, где должно было начаться обсуждение новых поставок оружия Украине, Резников вошёл бодрым шагом, снова с улыбкой. Проходя мимо репортёров, он резко остановился, стал живо размахивать руками, обсуждать повестку. Потом пошёл, но внезапно развернулся на 180 градусов, достал из кармана пиджака платок и стал показывать журналистам. Натовские функционеры оглядывались, не понимая, что делает их «партнёр».
Резников, встав перед камерами, развернул платок и показал на нём схематические изображении боевого самолёта.
Из диалога Резникова с репортёрами:
Что это? Вы видите?
Это истребитель. Вы от кого-то ожидаете их получить?
Резников с ухмылкой:
От небес.
При этом на платке украинского министра оказался изображённым истребитель Су-27.
Резников улыбался и устраивал спектакль на базе ВВС США «Рамштайн» в Германии, а украинские военнослужащие, которых продолжают бросать в бой даже в самых безнадёжных ситуациях, пополняли списки «200-х», «300-х» и пропавших без вести. Цена такой улыбки Резникова очень высока для личного состава ВСУ, и оплачивается исключительно жизнями.