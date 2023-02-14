Военное обозрение
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Министр обороны Украины на базе «Рамштайн» демонстрировал платок с изображением самолёта, который оказался истребителем Су-27

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Министр обороны Украины на базе «Рамштайн» демонстрировал платок с изображением самолёта, который оказался истребителем Су-27

На очередной встрече в так называемой формате «Рамштайн» погрязший в коррупционных скандалах министр обороны Алексей Резников снова был верен себе. Шутил, улыбался, бросался заключить в объятия натовских министров. Хорошее настроение Резникова явно выбивалось из общего тона заседания. Но украинский министр, сохранивший за собой кресло, на это не обращал внимания, особенно после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил в адрес Резникова следующее:

Алексей, мой друг, я очень рад, что ты с нами, здесь. Я благодарю тебя за лидерство.

Внимание журналистов привлекло то, что на этот раз Резников был в гражданском костюме.

В здание, где должно было начаться обсуждение новых поставок оружия Украине, Резников вошёл бодрым шагом, снова с улыбкой. Проходя мимо репортёров, он резко остановился, стал живо размахивать руками, обсуждать повестку. Потом пошёл, но внезапно развернулся на 180 градусов, достал из кармана пиджака платок и стал показывать журналистам. Натовские функционеры оглядывались, не понимая, что делает их «партнёр».

Резников, встав перед камерами, развернул платок и показал на нём схематические изображении боевого самолёта.

Из диалога Резникова с репортёрами:

Что это? Вы видите?

Это истребитель. Вы от кого-то ожидаете их получить?

Резников с ухмылкой:

От небес.

При этом на платке украинского министра оказался изображённым истребитель Су-27.



Резников улыбался и устраивал спектакль на базе ВВС США «Рамштайн» в Германии, а украинские военнослужащие, которых продолжают бросать в бой даже в самых безнадёжных ситуациях, пополняли списки «200-х», «300-х» и пропавших без вести. Цена такой улыбки Резникова очень высока для личного состава ВСУ, и оплачивается исключительно жизнями.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:52
    +5
    Осталось ему там гопак станцевать..Такое событие!И место для седалища.сохранил,и платок носовой подарили
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 19:59
      +3
      Он понимает что выглядит по идиотски с этой улыбкой? Хотя ради бабла может сделать на заказ хоть что как путаны.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:17
        +1
        А что ему ещё делать,где они ещё найдут истребители,если не будут выпрашивать?Антонов истребители не строит,он вообще никакие самолёты сейчас не строит. Если бы с самого начала не просили,то сейчас бы авиации у ВСУ не было бы.На Западе заканчиваются самолеты советского производства, которые он мог бы передать Украине.Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

        . «Я думаю, в будущем – да. Это неизбежно, потому что Украина должна перейти на западные истребители. У Киева нет альтернативы этому, да и на Западе заканчиваются советские МиГи и Су, которые предоставлялись государствами Восточной Европы.Таких самолетов уже нет на рынке оружия, то есть такой переход должен произойти. Вопрос только в том, когда это произойдет и каким образом. Я видел, что Великобритания отметила, что будет тренировать пилотов только после окончания войны. Потому я не знаю, сколько времени это займет», – заявил Петреус.

        https://www.politnavigator.net/u-zapada-issyakayut-zapasy-sovetskikh-samoletov-dlya-ukrainy-ehks-glava-cru.html

        Так что приходится махать платочком с изображением советского Су-27.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:20
        0
        Вы бы видели,как он обнимается с Ллойдом Остином...Рвотного средства лучше не найти.А то,что-идиот,так за это ему и платят
  2. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 19:57
    +4
    Как противно. Как попрошайки ползают по европе на коленях
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:23
      0
      Бог подаст тебе, убогий. Притом не обязательно того, о чем просишь.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:26
      0
      Для них это вполне естественно, всё же сотни лет тренировались, оно уже в генах прописано.
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:59
    +4
    Вот клоун ! Переплюнул своего начальника !
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 20:05
      +1
      *Переплюнул своего начальника !*
      этот вне конкуренции. Резников хоть кием на музыкальных инструментах не играл.
      1. БедМакс
        БедМакс Сегодня, 20:34
        0
        Они там уже Монику переплюнули)
        .........................
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:18
      0
      Цитата: 16112014nk
      Вот клоун ! Переплюнул своего начальника !

      Я представляю, каким он был адвокатом.
  4. Балу
    Балу Сегодня, 20:04
    +3
    Юродивый какой-то министр обороны. sad
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:04
    +1
    K НЕСЧАСТЬЮ для Украины су 27 обладaют только дружественные к России страны и они не будут передавать или продавть этот ХОРОШИЙ истребитель.Taкжe ни одна западная странна или страна член нато не обладaeт этим истребителем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:22
      +1
      Вот за Казахстан,я бы не был столь оптимистичным...
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:06
    +3
    Вот куда наша "Сушка" залетела, в самое гнездо! good
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:10
    +1
    Настоящий клоун, то платки, то в интервью просит подарки у санты. Хотя больше уверенность что диагнозы впору ставить им.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:16
    0
    Резников улыбался и устраивал спектакль на базе ВВС США «Рамштайн» в Германии

    Сборище клоунов и шутов, но этот даже Зелю переплюнул. Противное создание.
  9. Jin
    Jin Сегодня, 20:19
    0
    Ну, он показал то- чего ссыт. Защиту от них просит. Ажиотаж- то по поводу? Всё закономерно.
    "Зри в корень" (с) Козьма Прутков.
  10. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 20:20
    0
    Цитата: Gnefredov
    Вот куда наша "Сушка" залетела, в самое гнездо!

    Ну как-то в 1980-х МИГ-23 после катапультирования пилота , взлетев в Польше
    до Франции долетел .
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 20:35
      0
      до Франции долетел .
      уточню немного, до Бельгии. Взял бы чуток южнее, тогда, да.
  11. Magellan
    Magellan Сегодня, 20:28
    0
    У него на редкость глупый вид. Зачем эти перфомансы?
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:33
    0
    Eigentlich eine gute Gelegenheit, dieses US-Krebsgeschwür in
    Deutschland samt solch krimineller Besucher mit einem" Liebesgruß
    aus Moskau" in Form von SARMAT auszuradieren...!!! am

    Ich lese auf RT immer nur die gleichen, gebetmühlenartigen
    Kommentare von Peskow, man werde schon alle Panzer und
    notfalls auch Kampfjets zerstören...! Ist DAS wirklich die Reaktion,
    die man immer noch weiter auf eher beschämende Weise artikulieren
    will?!? Was ist nun mit den zwischenzeitlich tiefroten Linien
    und den harten Konsequenzen die deren Überschreiten nach sich ziehen
    sollte...?!? Gerade lese ich in der Pravda, dass man auch über Atombomben
    für Kiew nachdenkt...!! Will man wirklich auch hier erst wieder warten, bis
    es keine andere Antwort geben kann...???

    Die USA und ihre EU-Stiefellecker, insbesondere in London,
    Warschau und Paris sollten lange vorher die FAUST Russlands
    zu spüren bekommen...!!!!!
  13. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:33
    0
    Резников улыбался и устраивал спектакль на базе ВВС США «Рамштайн» в Германии, а украинские военнослужащие, которых продолжают бросать в бой даже в самых безнадёжных ситуациях, пополняли списки «200-х», «

    95 квартал сплошняком и ЕС в том числе ..
    Слава Богу ,что умных не допускают в руководство всей этой шушеры ..
    А то бы России трудно пришлось ..А пока готовимся к новым событиям и рывку .
    Храни Бог наших парней мужиков мобилов ..Нужно все это довести до конца и удавить бандеровскую гадину и фашистскую ес в зародыше ..
    А потом легче будет ! hi
    Где "осиное гнездо " уже знаем negative
  14. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:34
    0
    От небес.
    СУ-27 с небес, да еще и с боекомплектом ему в Кремле могут организовать без всяких проблем.
  15. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 20:35
    0
    Он оказался на своем месте, украине нужен был такой военный министр, который всегда найдёт толерантный контакт с западными партнёрами. Его задача обеспечивать армию вооружениями, что ему вполне удаётся. Конечно это не его заслуга, а давние планы хозяев, но как актёр на западную публику он хорошо работает.
    Весь мир театр, а мы в нем актеры. Шоу продолжается. Кровавое.