Нелетальный инструмент: БОХР Китая впервые использовала лазер

Китайский корабль "5205" пересекает курс филиппинского. Кадр из видео от БОХР Филиппин / NBC
Продолжаются споры нескольких стран о принадлежности архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Несколько дней назад в районе островов имело место очередное противостояние кораблей Китая и Филиппин, получившее неожиданное развитие. После маневров и обмена предупреждениями китайские моряки использовали против филиппинских лазер. Этот инцидент закономерно привлек внимание, хотя все его обстоятельства пока остаются неизвестными.
Лазерный инцидент
Об инциденте с лазерным оружием стало известно 13 февраля из официального сообщения Береговой охраны Республики Филиппины. При этом сами события произошли неделей ранее – 6 февраля. Филиппинская сторона раскрыла свою точку зрения и обвинила китайских моряков в нарушении правил и обычаев.
Следует напомнить, что с 1999 г. в районе отмели Аюнгин Южно-Китайского моря действует аванпост филиппинской армии – старое судно BRP Sierra Madre, специально посаженное на мель. На нем присутствует небольшой гарнизон, несущий дежурство и осуществляющий наблюдение за окружающей акваторией.
6 февраля к «Сьерра Мадре» направлялось судно филиппинской БОХР BRP Malapascua (MRRV-4403) с новой сменой личного состава и запасом продовольствия. На подходе к отмели экипаж судна заметил приближающийся корабль китайской береговой охраны с бортовым номером «5205». Корабль шел на сближение и собирался помешать филиппинцам выполнить их задачу.
Начало атаки, виден включенный лазер. Кадр из видео от БОХР Филиппин / NBC
Корабль «5205» пошел наперерез «Малапаскуа», но оставался на значительной дистанции. Затем с борта китайского судна к филиппинскому протянулся характерный луч зеленого цвета. Филиппинцы смогли снять момент этой атаки на видео. Короткий ролик был опубликован и быстро разлетелся по иностранным СМИ. В нем можно видеть, как с китайского корабля «подсвечивают» противника. При этом сохранить наводку не удается, и луч хаотично перемещается в разные стороны. Несколько раз он даже попадает в камеру, ведущую съемку.
Как сообщает филиппинская БОХР, лазерный луч попал в моряков, находившихся на мостике Malapascua и временно ослепил их. Подробности медицинского характера, однако, не приводятся. После лазерной атаки китайское судно приблизилось на малое расстояние и совершило опасные маневры.
Экипаж BRP Malapascua был вынужден отказаться от продолжения своего похода. Он изменил курс и направился к острову Лавак. Там судно встретилось с вымпелом BRP Teresa Magbanua (MRRV-9701), и затем вместе они пошли к другому гарнизону для доставки грузов.
События и последствия
В официальном сообщении от БОХР Филиппин действия китайской стороны подверглись жесткой критике. Их назвали вопиющим пренебрежением и явным нарушением суверенных прав Республики Филиппины в Западно-Филиппинском море (местное название Южно-Китайского моря).
Кроме того, напомнили, что БОХР Китая уже не впервые мешает филиппинским судам осуществлять снабжение удаленных гарнизонов. Так, в августе прошлого года тот же корабль «5205» вместе с другими катерами мешал проходу филиппинцев, а также угрожал применением артиллерии.
Момент "обстрела". Кадр из видео от БОХР Филиппин / NBC
За заявлением БОХР последовал официальный ответ. Китай напомнил, что считает архипелаг Спратли своей территорией. Поэтому недавний инцидент рассматривают как попытку нарушения морской границы. При этом Минобороны КНР не стало отрицать применение специального средства в виде лазера.
14 февраля президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший вызвал к себе китайского посла Хуан Силяня и выразил серьезную озабоченность в связи с действиями Китая в районе спорных островов. Недавнее применение лазера назвали очередным примером этого.
Ситуация продолжает развиваться, но удерживается на уровне дипломатии. Вероятно, двум странам удастся найти компромиссное решение и удержаться от необдуманных шагов, которые могут привести к непредвиденным отрицательным последствиям. К чему приведет недавний инцидент, станет ясно уже в ближайшие дни.
Инструмент противоборства
Споры вокруг островов Спратли продолжаются достаточно давно, и регулярно имеют место столкновения на воде и в воздухе. Корабли и самолеты разных стран пытаются выдавить друг друга из спорных районов и в целом помешать иностранной деятельности и освоению архипелага. Большая часть таких инцидентов сводится к активному маневрированию; иногда имеют место угрозы применения бортового вооружения.
События 6 февраля существенно отличаются от предыдущих. На этот раз китайская сторона дошла до полноценного применения своего оружия. Речь идет о лазере нелетального действия, но и оно нанесло некоторый урон здоровью филиппинских моряков. Насколько известно, это первый случай применения лазера – и нельзя исключать, что не последний.
В первую очередь, недавний инцидент подтверждает предположения о наличии у Китая лазерного оружия, в т.ч. на вооружении БОХР. При этом моряки получили разрешение на его применение в сложных ситуациях. Наличие боевого лазера и соответствующих разрешений может иметь самые серьезные последствия в будущем.
Какое именно лазерное оружие использовали моряки с корабля «5205», по понятным причинам, неизвестно. Однако доступная информация дает возможность делать предположения. Так, на видео можно заметить, что источник луча находится в районе надстройки корабля. Кроме того, луч не удается удержать в требуемом положении, и он «пляшет» на цели.
По всей видимости, использовался некий компактный переносной лазер в форм-факторе винтовки. Также возможно применение пресловутой «лазерной указки» относительно большой мощности. Наличие стационарного боевого модуля с лазером можно исключить. В таком случае получают объяснение положение источника излучения и отсутствие стабилизации.
Любопытно, что именно переносная лазерная система является оптимальным вариантом вооружения для кораблей и катеров БОХР. Такое оружие имеет минимальные габариты и вес, что упрощает его использование в любых условиях. При этом компактный лазер имеет ограниченную мощность, что, впрочем, не является проблемой.
Корабль БОХР "4202" того же проекта, что и "5205". Фото Wikimedia Commons
Для большинства задач Береговой охраны не требуется летальное оружие. Ей достаточно только вывести противника из строя для проведения последующих мероприятий. Кроме того, маломощный лазер позволяет сократить риски для противника. Так, именно поэтому филиппинские моряки отделались временной потерей зрения, а китайская сторона избежала обвинений в нарушении международных соглашений.
Вполне возможно, что лазерная винтовка или иное подобное оружие имеется не только на корабле «5205». Китайская БОХР имеет достаточно многочисленный флот, и на любом ее катере или корабле может быть подобная система. Также нельзя исключать разработку и будущее внедрение более серьезного лазерного вооружения в виде полноценных боевых модулей. За счет механического наведения и стабилизаторов они будут точнее, а регулировка мощности обеспечит эффективность по разным целям, включая оптику.
Тайное становится явным
О наличии у Китая разработок в сфере лазерного оружия, в т.ч. переносных систем, стало известно достаточно давно. Регулярно сообщалось о новых проектах боевых лазеров на разных платформах для использования в разных родах войск. Теперь же стало известно, что такое вооружение получает не только армия и флот, но и Береговая охрана, входящая в состав Народной вооруженной милиции.
Как следует из официальных заявлений, боевой лазер на борту судна БОХР оказался неприятным сюрпризом для противника. Филиппинские моряки были вынуждены изменить курс и оказывать помощь пострадавшим товарищам. В целом следует признать, что оператор лазера справился с поставленной задачей и определил дальнейший ход событий. А теперь можно ожидать, что применение лазеров станет регулярным. Этому поспособствует как недавний положительный опыт, так и отсутствие необходимости хранить тайну.