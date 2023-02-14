ОАК планирует поставку ВКС России дополнительной партии лёгких многоцелевых истребителей МиГ-35

Шесть МиГ-35 поставлены, в том числе для наших пилотажных групп. В этом году у нас поставки не предусмотрены, мы досрочно поставили в предыдущие годы то, что должны были в этом году поставить. А допоставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы, и, мы надеемся, найдут применение и в ВВС

Российские ВКС получат на вооружение дополнительную партию новейших многоцелевых истребителей МиГ-35, поставка самолетов запланирована на ближайшие годы. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.В настоящее время на вооружении российских ВКС стоят шесть истребителей МиГ-35. Новые самолеты поступят в следующие годы, но точные сроки Слюсарь не озвучил. По его словам, поставка снова будет для пилотажных групп, но в ОАК надеются, что самолет закажут и ВКС РФ. В 2019 году МиГ-35 участвовал в тендере индийских ВВС, но проиграл французскому Rafale.- приводит ТАСС слова главы ОАК.Истребитель МиГ-35 является дальнейшим развитием линейки истребителей Миг-29. Разработан в одноместной и двухместной модификациях - МиГ-35 и МиГ-35Д. Истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также поражения наземных целей в любое время суток и при любых метеоусловиях.МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, оборудован системой дозаправки в воздухе и способен сам выполнять роль танкера. Максимальный взлетный вес истребителя составляет 24 500 кг, максимальная нагрузка - 6,5 тонны. Скорость - 2100 км/час, максимальная тяга - 18000 кгс. Практический потолок заявлен в 16 тысяч метров, дальность полета - 3 тысячи километров. Имеет девять точек внешней подвески и встроенную 30-мм пушку. Способен нести управляемое и неуправляемое вооружение.Среди преимуществ самолета называют сниженную радиолокационную заметность, четырехкратное резервирование всех каналов управления, новую авионику, РЛС с АФАР, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации, новую кабину с высоким уровнем информативности и автоматизации.