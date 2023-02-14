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ОАК планирует поставку ВКС России дополнительной партии лёгких многоцелевых истребителей МиГ-35

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ОАК планирует поставку ВКС России дополнительной партии лёгких многоцелевых истребителей МиГ-35

Российские ВКС получат на вооружение дополнительную партию новейших многоцелевых истребителей МиГ-35, поставка самолетов запланирована на ближайшие годы. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.


В настоящее время на вооружении российских ВКС стоят шесть истребителей МиГ-35. Новые самолеты поступят в следующие годы, но точные сроки Слюсарь не озвучил. По его словам, поставка снова будет для пилотажных групп, но в ОАК надеются, что самолет закажут и ВКС РФ. В 2019 году МиГ-35 участвовал в тендере индийских ВВС, но проиграл французскому Rafale.

Шесть МиГ-35 поставлены, в том числе для наших пилотажных групп. В этом году у нас поставки не предусмотрены, мы досрочно поставили в предыдущие годы то, что должны были в этом году поставить. А допоставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы, и, мы надеемся, найдут применение и в ВВС

- приводит ТАСС слова главы ОАК.

Истребитель МиГ-35 является дальнейшим развитием линейки истребителей Миг-29. Разработан в одноместной и двухместной модификациях - МиГ-35 и МиГ-35Д. Истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также поражения наземных целей в любое время суток и при любых метеоусловиях.

МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, оборудован системой дозаправки в воздухе и способен сам выполнять роль танкера. Максимальный взлетный вес истребителя составляет 24 500 кг, максимальная нагрузка - 6,5 тонны. Скорость - 2100 км/час, максимальная тяга - 18000 кгс. Практический потолок заявлен в 16 тысяч метров, дальность полета - 3 тысячи километров. Имеет девять точек внешней подвески и встроенную 30-мм пушку. Способен нести управляемое и неуправляемое вооружение.

Среди преимуществ самолета называют сниженную радиолокационную заметность, четырехкратное резервирование всех каналов управления, новую авионику, РЛС с АФАР, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации, новую кабину с высоким уровнем информативности и автоматизации.
Использованы фотографии:
корпорация МиГ
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33 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:10
    +4
    Поставят для Стрижей. Если ВКС заказывать строевые миги не будет, то пилотажная группа, видимо, умрет…
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:12
      +2
      .Среди преимуществ самолета называют сниженную радиолокационную заметность, четырехкратное резервирование всех каналов управления, новую авионику, РЛС с АФАР, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации, новую кабину с высоким уровнем информативности и автоматизации.


      Вот это уже интересно.АФАР.Выходит АФАР Жук-АМ допилили?
      . МиГ-35 планируется оснащать РЛС Н010 "Жук-АМ" с АФАР, что способна обнаруживать цель с ЭПР в 5 м2 на дистанции в 225 км. Но F-22 имеет ЭПР, что ниже в 10 раз - 0,5 м2. Таким образом, максимальная дальность обнаружения F-22 РЛС "Жук-АМ" составит 126 км - пропорционально корню 4 степени из 10 - в 1,778 раза меньше.
      Установить на МиГ-35 РЛС Н035 "Ирбис", как на Су-35С, не представляется возможным, так как она имеет слишком большую массу для планера МиГ-35. Тем более, невозможна установка РЛС Н007 "Заслон-АМ" как на МиГ-31БМ.
      Тем не менее, РЛС Н010 "Жук-АМ" позволит уверенно обнаруживать с дистанции более 200 км, новейшие модификации истребителей НАТО поколения 4+. Это последние модификации истребителей "Рафаль", "Еврофайтер Тайфун", F-15, F-16 и F-18. Именно они составляют основу парка истребителей стран НАТО.
      В качестве лёгкого фронтового истребителя, МиГ-35 будет вполне достойным самолётом, сравнимым с истребителем "Рафаль".

      https://dzen.ru/a/Yo1rHrFsL0y1ArFg

      Zhuk-A /AM

      Во время международного авиасалона МАКС-2019 компания "Фазотрон" представила новейший радар AESA (Zhuk-A /AM) для Миг-35. Радар имеет 1000 твердотельных приемо-передающих модулей. Экспортные заказчики могут выбрать этот радар вместо радара PESA серийного производства Миг-35.
      Почему не в почете у нас лёгкие истребители?Во всем мире наоборот делают ставку на них. good
      1. Романенко
        Романенко Сегодня, 21:16
        +4
        Вроде как допилили, все время кажется, что зря его в войска не поставляют, Сушки конечно много наворочали, но и эти ребята, думаю, совсем не лишние сейчас бы были.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 21:36
          0
          Цитата: Романенко
          Вроде как допилили, все время кажется, что зря его в войска не поставляют, Сушки конечно много наворочали, но и эти ребята, думаю, совсем не лишние сейчас бы были.


          Конечно зря.Ставка только на тяжёлые истребители абсурд.В СССР лёгких Миг-29 было на порядок больше чем тяжёлых Су-27.
          В идеале ставку надо сделать на тяжёлые Су-57,Су-34М,и лёгкие Миг-35/Су-75. Всё. Су-35С можно было выпускать до серийного выпуска Су-57,а Су-30СМ/СМ2 вообще не в тему,его функции может выполнять Су-34М,база от Су-27 ведь одна и та же.
          1. знайка-два
            знайка-два Сегодня, 21:48
            +1
            По соотношению,примерно 1 к 3 или 1 к 4...
      2. dauria
        dauria Сегодня, 21:29
        0
        Почему не в почете у нас лёгкие истребители?Во всем мире наоборот делают ставку на них.

        Во всём мире ставка не на лёгкий , а на дешёвый. А значит однодвигательный . Поэтому F-16 , шведский Грипен и даже F-35. Нет у нас движка , подобного Pratt & Whitney F100-PW-229 . Был бы - не лепил бы Микоян в семидесятые этого неудачника Миг-29 .
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 21:34
          +1
          Насколько я знаю по просьбе военных делали двухдвигательный Миг-29.Типа так надёжнее.Иначе можно было бы один движ от Су-27 поставить,как F-16 летает на одном движке от двухдвигательного F-15.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:42
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Насколько я знаю по просьбе военных делали двухдвигательный Миг-29.Типа так надёжнее.Иначе можно было бы один движ от Су-27 поставить,как F-16 летает на одном движке от двухдвигательного F-15.

            А что МиГ-21, МиГ-23/27, Су-7/17 были очень ненадежными? Они ведь однодвигательные были.
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 22:01
              0
              Цитата: Лт. запаса ВВС
              Цитата: Orange-Bigg
              Насколько я знаю по просьбе военных делали двухдвигательный Миг-29.Типа так надёжнее.Иначе можно было бы один движ от Су-27 поставить,как F-16 летает на одном движке от двухдвигательного F-15.

              А что МиГ-21, МиГ-23/27, Су-7/17 были очень ненадежными? Они ведь однодвигательные были.


              Так я о том же.
          2. ColdWind
            ColdWind Сегодня, 21:44
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            по просьбе военных делали двухдвигательный Миг-29

            Кроме как вредительством это не назвать.
            Советские проекты и Китайская реализация (более 550 шт) на АЛ-31:

        2. Atlas
          Atlas Сегодня, 21:45
          +1
          АЛ-41 нельзя использовать в однодвигательном самолете?? Чем он хуже Pratt & Whitney F100-PW-229?
        3. Stas157
          Stas157 Сегодня, 21:50
          0
          Цитата: dauria
          Нет у нас движка , подобного Pratt & Whitney F100-PW-229 . Был бы - не лепил бы Микоян в семидесятые этого неудачника Миг-29

          А чего тогда французы двухдвигательный Рафаль лепят? И ведь завидный для многих самолёт!
      3. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 21:34
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Вот это уже интересно.АФАР.Выходит АФАР Жук-АМ допилили?

        Первые Миг-35 для ВВС с щелевой РЛС. Рекламный налив про АФАР для экспорта мы слышим уже 15 лет. А воз и ныне там,возят только по выставкам.
      4. Сергей985
        Сергей985 Сегодня, 21:36
        0
        Ставку делают с целью экономии. Тот же F16 дешевле в эксплуатации, чем F15. Вот и весь секрет)
      5. Проксима
        Проксима Сегодня, 21:38
        0
        Сказал бы Шахурин с Яковлевым Сталину в 1941 году, что истребители (Як-7 допустим) будут поставлены в "ближайшие годы". Где бы эти товарищи потом оказались?
      6. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:41
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Почему не в почете у нас лёгкие истребители?Во всем мире наоборот делают ставку на них

        У нас территория большая, а у легких истребителей маленькая дальность. Цена практически такая же как и у тяжелого, причём несёт меньше вооружения, менее мощный радар.
      7. Diger
        Diger Сегодня, 21:55
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Вот это уже интересно.АФАР.Выходит АФАР Жук-АМ допилили?

        а может и РЛПК ”Оса” с ФАР ”Скат-М”
        Хотя слабо верится
        2010 : Корпорация "Фазотрон-НИИР" приступила к серийному производству РЛС с активной фазированной антенной решеткой "Жук-АЭ", предназначенных для установки на экспортный вариант многофункционального истребителя МиГ-35. В перспективе эти РЛС предполагается устанавливать на запущенные в производство МиГ-29К/КУБ и МиГ-29СМТ. В наступившем году корпорация планирует произвести 10 бортовых РЛС "Жук-АЭ".

        Первый заместитель генерального директора и генерального конструктора "Фазотрон-НИИР" Анатолий Канащенков сообщил "Интерфаксу", что корпорация участвует в модернизации 64 истребителей МиГ-29 ВВС Индии. Он отметил, что в 2010 году предприятие будет продолжать работы по доработке РЛС, которые установлены на истребители "алжирского контракта" МиГ-29СМТ.


        Цитата: Orange-Bigg
        Почему не в почете у нас лёгкие истребители?Во всем мире наоборот делают ставку на них

        ну МИГ-21 был ( да еще и остается) в почёте.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:17
    +1
    Весь вопрос - насколько он будет дешевле при покупке, а главное в обслуживании, по сравнению с семейством Су? Если не шибко - какой смысл в его существовании?
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 21:21
    +1
    По характеристикам Рафаль ему наиболее близок.
    Хотя многие считают, что МиГ-35 не очень-то и нужен, тем не менее новость приятная. В условиях по-сути военного времени все авиазаводы должны быть загружены.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:48
      +1
      Цитата: Stas157
      По характеристикам Рафаль ему наиболее близок.
      Хотя многие считают, что МиГ-35 не очень-то и нужен, тем не менее новость приятная. В условиях по-сути военного времени все авиазаводы должны быть загружены.


      Те кто считают что Миг-35 не нужен до недавнего времени считали что и беспилотники в армии не нужны,и планирующие бомбы по типу JDAM не нужны , и что высокоточные УАБ и ракеты к РСЗО тоже считали что не нужны,ведь зачем,когда эффективность артиллерии насчитывали не из точности попадания в цель,а площадью перепаханных тупыми снарядами полей в гектарах.Как вредители.Честное слово.Они же боятся что лёгкие однодвигательный истребители,а это самый большой сигмент продаж истребителей в мире,будут ненадёжными в отличие от двухдвигательных.Вот интересно сильно помог второй двигатель украинским Миг-29,когда их сбивают ?Не очень.А Су-25 второй движок сильно помог?Нет.Тогда зачем городить огород с двумя движками,когда во всём мире приоритет отдается однодвигательным?
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:23
    +2
    Планируют? А раньше подумать не судьба была? Опять ждём, когда петух проснётся и клюнет.
  6. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 21:25
    +2
    Не хватает его сейчас на фронте. Как раз бы пригодился для поддержки на переднем крае.
    1. VicVic
      VicVic Сегодня, 21:31
      +1
      А что истребитель на переднем крае делать должен? Работать, как штурмовик? Мы всё с насмешкой писали, что окраинцы свои Миг-29 в штурмовики или бомбардировщики переделывали.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:46
      0
      Цитата: Dzafdet
      Не хватает его сейчас на фронте. Как раз бы пригодился для поддержки на переднем крае.

      У нас не летают самолёты вглубь страны на боевые задания, потому что опасно, могут сбить, поэтому используют ракеты. Непосредственно на фронте используют вертолёты и Су-25. В качестве авиации ПВО используют Су-30/35 и МиГ-31БМ, но они не работают над полем боя.
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 21:31
    +2
    Да, пилотажные группы именно то, чего сейчас крайне не хватает... Именно из-за них олигархов на добровольные взносы пытались развести?
  8. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 21:31
    +3
    Это что издевательство или вредительство ? Какой Миг-35,какие пилотажные группы....
    У нас тяжелейшая война в которой " ВКС" проявили себя хуже не бывает. Они не могут оказать хоть какое -то воздействие на противника даже на ЛБС. Ничтожные ВВС Украины до сих пор живы !
    А эти люди говорят о "пилотажных группах" !
    Дайте ВВС нормальное оружие, планирующие бомбы,и.т.д. Восстановить систему подготовки пилотов. Произведите хотя бы уже устаревший Су-34 не в количестве 10 штук в год.
    Нет эти люди будут думать о бесполезном и никак не применяющимся Миг-35 с щелевой РЛС и о пилотажных группах ....
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:47
      0
      Цитата: Велизарий
      У нас тяжелейшая война в которой " ВКС" проявили себя хуже не бывает.

      Почему плохо? Авиацию сбивают, единственное не используют для работы в глубине территории из за риска потерь. Украине со всего мира поставляют МиГи итд, вот сейчас вроде Польша хочет свои 29 передать, до этого практически все бывшие страны Варшавского договора передали свои.
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 22:02
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Почему плохо? Авиацию сбивают, единственное не используют для работы в глубине территории из за риска потерь.

        Да Вы что,шутите ? Они не способны подавить ПВО,они не способны уничтожить ничтожные ВВС Украины,они не способны оказать даже действенную поддержку пехоте на линии боевого соприкосновения. Да, они не на что не способны !
        Я не виню пилотов,они сражаются героически. Но катастрофическая нехватка современных АСП, такая же количественная нехватка самолетов и пилотов, устарелое оборудование ( особенное по работе по земле)....
        Все эти проблемы нужно решать срочно, а нам тут говорят про пилотажные группы....
    2. ZeeD
      ZeeD Сегодня, 21:47
      0
      Цитата: Велизарий
      Произведите хотя бы уже устаревший Су-34 не в количестве 10 штук в год.


      Сколько закажут и оплатят, столько и произведут. Заводы работают совсем не на пределе своих мощностей. Смысл делать 10 самолётов за 3 месяца, а потом лапу сосать, особенно если следующий заказ непонятно когда?
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 22:04
        0
        Цитата: ZeeD
        Сколько закажут и оплатят, столько и произведут.

        Так закажите хотя бы 20 самолетов.. И нормальное оружие к ним.
        На кой ляд нам Миг-35 для пилотажных групп.... ?
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:41
    0
    Разумное решение- самолет все-таки дешевле Су-35 процентов на 40. Плюс балансировка загрузки предприятий. И замена выбывающих МиГ-29.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 21:48
    +1
    То есть, 1)обещалка и 2)для пиара...

    А для реала ВС МИГ-35 нифига не заказывают - обсуждают уже много лет.
    Здесь писали - слишком дорогой для самолета , сильно уступающему СУ35.

    Тендеры за бугром тоже не выигрывает.

    Алжир - последняя надежда - вроде тоже обещал, обещал, и отказался...
    Угробили КБ МИг ,судя по всему.
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 21:58
    0
    Су-35СМ а что не можем в нужном объеме осилить? Лучше бы МиГ-31М начали делать, он в разы сильнее модификации БМ, и зачем нужен фронтовой полосы истребитель? Не понимаю hi