Харьковские депутаты приняли решение переименовать село Ватутино в Залужное

Да конечно же, не в честь Залужного. Ну а ведь могли бы назвать Зеленское, ведь летом на том лужке точно растёт зелёная травка.

А это прецедент. Можно же 80 процентов наших сёл переименовать в Залужное. Да почти каждое за каким-нибудь лугом расположено.

Ждал Байденовку.

Российские войска продолжают продвижение в Харьковской области. Наиболее интенсивные бои идут к северу от Купянска, где ранее ВС РФ освободили Двуречное и закрепились в Синьковке и селе под названием Лиман Первый. А в это время ставленники киевского режима в Харьковской области решили озаботится очередным переименованием.Стало известно о том, что группа депутатов облсовета внесла предложение о необходимости «декоммунизировать» географическое название Ватутино на основании якобы обращения членов сельсовета. Это - село, находящееся к юго-западу от Харькова в Нововодолажской общине.В итоге инициатива была принята, а селу Ватутино решили дать название Залужное.В связи с этим на Украине стали говорить о том, что это «первый случай присвоения населённому пункту названия в честь главкома ВСУ Валерия Залужного». Однако в Харьковской облраде решили, что такая трактовка может оказаться непонятой офисом президента Зеленского, а потому заявили, что село теперь будет называться так просто потому, что оно «расположено за лугом».Это объяснения удовлетворило далеко не всех жителей самой Харьковской области. Появились язвительные комментарии в сети. Приведём несколько из них.