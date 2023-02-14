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Харьковские депутаты приняли решение переименовать село Ватутино в Залужное

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Харьковские депутаты приняли решение переименовать село Ватутино в Залужное

Российские войска продолжают продвижение в Харьковской области. Наиболее интенсивные бои идут к северу от Купянска, где ранее ВС РФ освободили Двуречное и закрепились в Синьковке и селе под названием Лиман Первый. А в это время ставленники киевского режима в Харьковской области решили озаботится очередным переименованием.


Стало известно о том, что группа депутатов облсовета внесла предложение о необходимости «декоммунизировать» географическое название Ватутино на основании якобы обращения членов сельсовета. Это - село, находящееся к юго-западу от Харькова в Нововодолажской общине.

В итоге инициатива была принята, а селу Ватутино решили дать название Залужное.

В связи с этим на Украине стали говорить о том, что это «первый случай присвоения населённому пункту названия в честь главкома ВСУ Валерия Залужного». Однако в Харьковской облраде решили, что такая трактовка может оказаться непонятой офисом президента Зеленского, а потому заявили, что село теперь будет называться так просто потому, что оно «расположено за лугом».



Это объяснения удовлетворило далеко не всех жителей самой Харьковской области. Появились язвительные комментарии в сети. Приведём несколько из них.

Да конечно же, не в честь Залужного. Ну а ведь могли бы назвать Зеленское, ведь летом на том лужке точно растёт зелёная травка.

А это прецедент. Можно же 80 процентов наших сёл переименовать в Залужное. Да почти каждое за каким-нибудь лугом расположено.

Ждал Байденовку.
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:17
    +1
    Сразу уж Черное море или Атлантический океан переименуйте в "лужу". Все кто по ту сторону живут будут залужинцами.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:21
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Сразу уж Черное море или Атлантический океан переименуйте в "лужу". Все кто по ту сторону живут будут залужинцами.

      Сколько раз уже здесь Атлантику называли "Большой Лужей" - не сосчитать.
      Предлагаю Вашингтон переименовать в Залужинск.

      Подмосковье - это "под (рядом с) Москвой".
      Украинское Запорі́жжя (Запорижье) - это "недалеко за Парижем".
      А Залужинск - это сразу за Лужей.

      Всё понятно и логично.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:56
        0
        А чё не Зеленское или на крайняк Кияшко?Решили приятно сделать вроде как будущему сменщику Зеленского - Залужному?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:18
    +1
    Депупатам виднее, конечно...
    Но значит, что село Залудили?
    А вообще то Ватутин сражался за освобождение советской земли от немецко-фашистских оккупантов.
    Если кто забыл.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 21:22
      0
      Правда, в заметке не сказано, что село названо в честь того самого Ватутина. Скорее всего, оно появилось задолго до него.
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 21:32
        0
        Посёлок (село) был построен после Великой Отечественной войны и назван именем советского военачальника, генерала Николая Ватутина, смертельно раненного «героями ОУН-УПА» в 1944 году.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 21:36
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Правда, в заметке не сказано, что село названо в честь того самого Ватутина. Скорее всего, оно появилось задолго до него.

        В заметке не сказано.
        В Википедии сказано. В русской -
        Посёлок был построен после Великой Отечественной войны и назван именем советского военачальника, генерала Николая Ватутина, смертельно раненного «героями ОУН-УПА» в 1944 году.

        И в украинской -

        Причём в русской Википедии не сказано, а в украинской сказано, что Н.Ватутин - уроженец этого села.

        Думаю, в русской сказано "построен после Великой Отечественной войны" потому, что "евроинтеграторы" Второй мировой и "герои УПА", по своей привычке, просто во время войны сожгли его. Потому после войны его и "построили". Заново.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:24
      +1
      Там же у них "Кракен"-херой..Кракеное,не?
      1. Magellan
        Magellan Сегодня, 21:28
        +2
        Там же у них "Кракен"-херой..Кракеное,не?

        кракеноватое))))
        Ну а так то это ненадолго
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 21:47
          0
          Цитата: Magellan
          Там же у них "Кракен"-херой..Кракеное,не?

          кракеноватое))))

          good Это "пять"... laughing

          Зеленскому столько "волшебного порошка" не завозят, а то бы он сам давно додумался. Подсказать бы... laughing
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:19
    +1
    А что не сразу в "гитлеровское"? Гулять так гулять.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:23
    0
    Какая мощная поддержка фронту! Они думают, что имя "Залужное" остановит СВО? Или бурная деятельность проявлена чтобы в армию не забрали? )))
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:24
    +1
    Когда запретим въезд в Россию Янине,звезде ток шоу,даже на Матч ТВ добралась.Можно не запрещать,для других будет урок.То что она сказала о Ватутине,при въезде арестовать и на зону ,пусть шьёт вместе с навальнёнком форму.
  6. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 21:32
    0
    Что за чушь я прочитал
    .,........................
    .?
    ...
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:35
    0
    А теперь им вбросить, что село расположено за Лужниками и Окраину переименовать в Дальнее Замкадье laughing
  8. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 22:04
    0
    Это не надолго, пусть прикалываются
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 22:04
    0
    Надеюсь местные патриоты, исправят на въезде букву Ж на букву П. Надо называть все вещи своими именами.