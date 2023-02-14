Гуттериш: ООН не будет начинать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток»

Сегодня депутатами Госдумы России внесён проект обращения в Организацию Объединённых Наций с призывом начать полноформатное международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Напомним, что ранее западный журналист-расследователь Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, проведя новое расследование, сообщил о том, что решение о подрыве газопроводов принимали в США. На канале Fox News вышли несколько репортажей, где говорилось, что теракты на газопроводах «действительно могли быть осуществлены американскими военными с привлечением союзников по НАТО».Ещё до того, как обращение было согласовано в Госдуме РФ, генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что Организация никакого расследования проводить не будет. По словам Гуттериша, «начинать расследование ООН не будет, так как у Организации нет соответствующего мандата».Получается, что есть случаи, когда ООН может себе позволить начинать расследования и выписывать себе соответствующий мандат, а есть случаи, когда – нет.Заявление Гуттериша доказывает тот факт, что любой современный генеральный секретарь ООН – всего лишь марионетка Запада во главе с США. Исходя из этого, генсек ООН не заинтересован в том, чтобы мир узнал правду о государственном терроризме со стороны США.Сами же США готовы сделать всё, чтобы снизить градус информационного накала после публикации итогов расследования Херша. И один из таких способов, на который уже указал экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, состоит в раскручивании темы о «бесчисленных аэростатах в небе над США и Канадой» с заявлениями чиновников даже о том, что они могут иметь даже «инопланетное происхождение».