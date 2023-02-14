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Гуттериш: ООН не будет начинать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток»

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Гуттериш: ООН не будет начинать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток»

Сегодня депутатами Госдумы России внесён проект обращения в Организацию Объединённых Наций с призывом начать полноформатное международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Напомним, что ранее западный журналист-расследователь Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, проведя новое расследование, сообщил о том, что решение о подрыве газопроводов принимали в США. На канале Fox News вышли несколько репортажей, где говорилось, что теракты на газопроводах «действительно могли быть осуществлены американскими военными с привлечением союзников по НАТО».


Ещё до того, как обращение было согласовано в Госдуме РФ, генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что Организация никакого расследования проводить не будет. По словам Гуттериша, «начинать расследование ООН не будет, так как у Организации нет соответствующего мандата».

Получается, что есть случаи, когда ООН может себе позволить начинать расследования и выписывать себе соответствующий мандат, а есть случаи, когда – нет.

Заявление Гуттериша доказывает тот факт, что любой современный генеральный секретарь ООН – всего лишь марионетка Запада во главе с США. Исходя из этого, генсек ООН не заинтересован в том, чтобы мир узнал правду о государственном терроризме со стороны США.

Сами же США готовы сделать всё, чтобы снизить градус информационного накала после публикации итогов расследования Херша. И один из таких способов, на который уже указал экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, состоит в раскручивании темы о «бесчисленных аэростатах в небе над США и Канадой» с заявлениями чиновников даже о том, что они могут иметь даже «инопланетное происхождение».
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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20 комментариев
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  1. razved
    razved Сегодня, 21:35
    +7
    Вот вообще не удивительная позиция ООНа и ее генсека... am
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 21:47
      +9
      Гуттериш: ООН не будет начинать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток»

      Плевать на Гуттериша!
      Во-первых, Гуттериш в ООН не один.
      А во-вторых. Обращение в ООН Россия должна подать по-любому ОБЯЗАТЕЛЬНО!

      Вот пусть Гуттериш и вся ООН открытым текстом ОФИЦИАЛЬНО и распишутся, что Гуттериш и вся ООН или отдельные страны и какие страны ООН - покрывают международный терроризм и террористов против России как зачинщики ТМВ!
      Такой подсудный и спрос с них потом будет!
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 21:51
        +4
        Цитата: Татьяна
        Вот пусть ООН и распишется, что ООН - покрывает терроризм и террористов!

        Нам от них не расследование нужно, а официальная "отписка", за которую потом они краснеть будут. Побольше насобирать таких "отписок", чтобы потом сказать с полным правом, что это бестолковая организация, марионетка США и потребовать её роспуска. С созданием чего-то нового.
        Лигу Наций ведь в своё время распустили ввиду бесполезности - и ничего, никто не заплакал.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 22:00
          0
          Выходить из ООН России нельзя - не выгодно России терять в мире влияние на другие страны!
          Ведь у России в ООН право вета!!!
          А право вета у России для развития дальнейших событий в мире очень ДОРОГОГО стоит!
          ООН - это не ВТО, не ЕСПЧ, не другие проамериканские организации!
      2. PavelT
        PavelT Сегодня, 22:11
        0
        Не распишутся ни в таком. Ведь им это не надо. Они лучше ещё раз в ООН Грету Тунберг позовут с речью или ещё какого-нибудь идиота... Над ними в ООН не каплет, их США прикрывает, а Россия даже не может своих дипломатов в ООН защитить (США постоянно им в визах отказывает).
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 22:01
      0
      Цитата: razved
      Вот вообще не удивительная позиция ООНа и ее генсека... am

      Да нет же, всё как раз не совсем так. ООН имеет право самостоятельно начинать расследование при условии, что есть обращение от пострадавшего государства, владельца в нашем случае газопроводов. А в нашем случае, Россия не является владельцем "Северных потоков", т.к. право собственности на них принадлежит швейцарцам. Ну а Швейцария ни с каким заявлением о расследовании ни в ООН, ни вообще куда-либо обращаться не планирует. Как и зачем газопроводы, построенные на деньги российского государства оказались в собственности Швейцарии? Такие вопросы следователям стоило бы задать руководству "Газпрома". Но мне кажется, что ответ очевиден - воровать проще и безопаснее до того, как деньги очутятся в России.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:36
    +5
    Всё это так убого, импотентная организация. Зато пафоса на две земли хватит.
    1. Елена Захарова
      Елена Захарова Сегодня, 21:45
      +2
      Позиция этих двумерных болтунов давно известна.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:39
    0
    Dieser US-finanzierte und dominierte Saftladen UN ist nur noch
    ein völlig überflüssiges Instrument westlicher Propaganda!

    Ich bloß, das Russland keine Beiträge in diesen Juice-Shop
    einzahlt...!!!!!
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:42
    +4
    ООН - лживая во....ая подстилка сшА, толку от неё для планеты 0, а мы все призываем и надеемся...
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:42
    +6
    ООН себя изжила. Сейчас полностью подконтрольная США организация. Генеральный секретарь как зицпредседатель в фирме "рога и копыта".
  6. Максим Сергеевич
    Максим Сергеевич Сегодня, 21:45
    +2
    Почесался барин, перевалился на перинке, и говорит, а может подать ка жалобу в орган заморский, может кого к ответу притянут
  7. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 21:46
    +2
    Эх , не дали товарищу Небензя мнение президента высказать и вето на
    резолюцию наложить ...
  8. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 21:49
    +1
    Как же! Барин не велит. Ослушаешься, так и на конюшню угодишь.
    Тьфу! Мерзость!
  9. al3x
    al3x Сегодня, 21:58
    +1
    ООН ожидает судьба Лиги Наций, по всей видимости.
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: al3x
      ООН ожидает судьба Лиги Наций, по всей видимости.

      После распада Лиги Наций началась Вторая Мировая Война!
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:04
    0
    Вот удивил холоп матрасников. Ни капли от мужчины нет.
  11. PavelT
    PavelT Сегодня, 22:07
    0
    Для МИД РФ, для всей государственной системы РФ критика ООН просто невозможна. Любая попытка изменить роль ООН и любой подкоп под юрисдикцию ООН над всеми странами сейчас в РФ невозможны в принципе. Потому что ООН - это в понимании нашей политической элиты это нечто идеальное, гуманитарное, изначально правильное.
    И при этом "идеальная" ООН была предложена США, основана действиями лидеров США и находится в США, полностью под юрисдикцией США. В этом основной "разрыв шаблона" внешней политики РФ : критиковать США можно и нужно, это похвально и почетно, а критиковать центр глобализма, ООН вообще нельзя! Как такая суперположительная организация может зависеть от такой отрицательной супердержавы и при этом оставаться положительной??
    Ответа нет. Логики в этой про-ООНовской стратегии МИД РФ тоже нет.

    Обратите внимание: сколько статей ПРОТИВ ООН вы видели в наших СМИ? Вполне возможно ни одной. Эта тема негласно запрещена в наших СМИ. Мне удалось 5 статей напечатать против ООН только после 24 февраля 2022... Вот последняя из этих статей: https://eadaily.com/ru/news/2022/04/15/o-roli-i-meste-oon-ambicii-mirovogo-pravitelstva-i-globalnye-pakty-vmesto-zakonov
    - в конце статьи ссылки на 4 других статьи против ООН.
    Прочтите, подумайте и поймите главное: не разрушив эту пагубную ментальную вассальную про-ООНовскую патологию в нашем сознании стране невозможно стать независимой державой...
  12. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 22:11
    0
    простимаша Гутериш неудивил.. от слова совсем.
  13. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 22:14
    0
    какая отвратительная рожа!! у это Гутериша.