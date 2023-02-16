Война от третьего лица: дроны против дронов

В материале Дроны над окопами: противодействие квадрокоптерам разведки и корректировки на передовой мы исследовали элементы пространственно и функционально распределённого противодронового комплекса, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на передовой.
Рассмотренные элементы комплекса предназначены для поражения дронов противника с поверхности. Предполагаемый радиус поражения, то есть фактически защищаемой зоны, порядка одного километра. Увеличение расстояния поражения БПЛА противника с поверхности потребует применения управляемых боеприпасов, а значит – приведёт к усложнению и удорожанию комплекса в целом. В принципе, этот вариант тоже может быть рассмотрен, но в силу ряда причин о нём мы говорить не будем.
Одним из возможных способов борьбы с БПЛА противника является использование для их уничтожения специализированных БПЛА, оснащённых тем или иным средством поражения, например, закреплённым автоматическим оружием или метателем сеток. Также поражение БПЛА противника может осуществляться непосредственно соударением атакующего БПЛА с БПЛА противника, то есть подразумевается использование БПЛА-камикадзе.
Все эти варианты имеют право на жизнь, но есть определённые нюансы, которые могут существенно повлиять на их эффективность.
Спорные решения
Во-первых – это противодроновые БПЛА-камикадзе.
Вроде бы они могут работать, но насколько это рационально в соответствии с критерием стоимость-эффективность? По сути, нам потребуются все атрибуты БПЛА – двигатель, источник питания, средства обнаружения (дневная камера и/или тепловизор), система управления. И всё это для того, чтобы поразить такой же дрон противника?
Даже атака БПЛА-камикадзе на пехотинца может считаться эффективнее – подготовленного бойца найти гораздо сложнее, чем новый коммерческий БПЛА, который противник вновь закупит и будет использовать для разведки на поле боя.
Во-вторых, использование каких-то сеток, сбрасываемых или закреплённых на БПЛА-перехватчике – всё это как-то ненадёжно. Если сетка закреплена на атакующем БПЛА, то у него есть вполне реальные шансы грохнуться на землю вместе со своей целью. А если же сетка сбрасываемая, то её может отнести ветром, атакуемый БПЛА может иметь кожухи на винтах, в результате чего он так и продолжит летать с сеткой на корпусе.
Нет, случаи успешного применения сеток есть и будут, но при массовом использовании это не слишком надёжное средство атаки БПЛА противника.
Украинский БПЛА, атакующий БПЛА противника с помощью сетки
В-третьих – это использование автоматов и штурмовых винтовок, поскольку их возможности явно избыточны для поражения малоразмерных БПЛА на поле боя, а заодно избыточны их массогабаритные характеристики и создаваемая при стрельбе отдача.
Кроме того, пуля автомата/штурмовой винтовки сохраняет убойную силу на большом расстоянии – попасть с такого в БПЛА противника затруднительно, а вот случайно поразить своих же бойцов или мирных жителей вполне реально.
БПЛА квадрокоптерного типа, вооружённый автоматической винтовкой
Квадрокоптерного или самолётного типа?
Какой БПЛА может стать наиболее эффективным охотником на своих собратьев?
В основном выбор лежит между самолётной и квадрокоптерной (октакоптерной, гексакоптерной и т. д.) схемой БПЛА-перехватчика.
С одной стороны, с БПЛА квадрокоптерного типа проще осуществлять прицеливание по маневренной воздушной цели.
Кроме того, БПЛА квадрокоптерного типа может взлетать практически с любой точки и на неё же осуществлять посадку. Это позволяет развёртывать БПЛА-перехватчики квадрокоптерного типа прямо на передовой.
В свою очередь БПЛА самолётного типа требуется участок для взлёта или катапульта, его посадка сопряжена с риском неудачного приземления.
С другой стороны, БПЛА самолётного типа обычно экономичнее БПЛА квадрокоптерного типа, то есть они могут дольше осуществлять патрулирование в заданном районе. Также существуют промежуточные варианты, когда БПЛА осуществляет вертикальный взлёт, а затем переходит в горизонтальный полёт.
Можно предположить, что оптимальным решением станет сочетание БПЛА квадрокоптерного и самолётного типов, дополняющих друг друга.
Вооружение
Как мы уже говорили выше, применение в качестве оружия сеток и автоматических винтовок – не самый оптимальный выбор, но тогда каким оружием лучше поражать БПЛА противника?
Как БПЛА квадрокоптерного типа, так и БПЛА самолётного типа, работающие непосредственно на передовой, чаще всего отличаются небольшими габаритами. Поэтому поразить их с подвижного БПЛА и с большого расстояния не получится. Вариантов два – или с поверхности: достаточно мощным оружием с большим боекомплектом, высокой точностью и кучностью, или с малогабаритного БПЛА, но с относительно небольшого расстояния.
Предположительно, применительно к малогабаритным БПЛА оптимальным решением может стать использование гладкоствольного оружия (дробовиков) или пистолетов-пулемётов.
И тот и другой вид оружия оптимален для поражения целей на дистанции до 25 метров, максимум – до 50 метров, а большего и не требуется. Возможно, что наилучшим вариантом стало бы применение так называемого оружия PDW (Personal defense weapon) – персонального оружия самообороны, например, чего-то типа бельгийского пистолета-пулемёта FN P90, однако оружие такого типа в России распространения не получило, в первую очередь из-за отсутствия соответствующих боеприпасов.
Пистолет-пулемёт FN P90 – возможно, наилучшее решение для вооружения БПЛА-перехватчиков, предназначенных для перехвата малоразмерных дронов
Сбить с помощью вышеперечисленного оружия «Герань» точно не получится, но ведь и задача такая не ставится, поскольку универсального оружия не бывает, а наша цель – это именно малоразмерные БПЛА, преимущественно гражданского производства.
Оптимальная дистанция атаки малогабаритного БПЛА из дробовика или пистолета-пулемёта, как уже говорилось выше, примерно 20–30 метров. С увеличением расстояния будет уменьшаться вероятность попадания и вероятность поражения цели.
Как лучше разместить оружие?
Чаще всего вооружение на БПЛА размещают под корпусом, соосно направлению полёта, для атаки противника сбоку. Однако может быть рассмотрен вариант размещения оружия стволом вниз, для атаки противника сверху. У данного способа размещения есть преимущество – атакующий дрон будет находиться выше противника, атакуемая цель будет максимально открыта для поражения, в том числе её движители – винты.
Стоит отметить, что атака сверху, предположительно, будет эффективна только против БПЛА квадрокоптерного типа, тогда как для поражения БПЛА самолётного типа эффективнее размещать оружие соосно направлению движения БПЛА-перехватчика.
Исходя из вышеизложенного, рассмотрим возможные варианты БПЛА-перехватчика противника.
Варианты исполнения БПЛА-перехватчика
Вариант 1.
БПЛА квадрокоптерного типа. В качестве вооружения должен использоваться гладкоствольный дробовик с относительно коротким стволом, с дульным сужением 1 мм. Ёмкость магазина должна составлять 3–5 боеприпасов – больше нет смысла, поскольку время патрулирования БПЛА обычно ограничено 30–60 минутами, сомнительно, что за это время удастся поразить более двух БПЛА противника в одной зоне ответственности. В идеале – для снижения массы вооружения ствол дробовика БПЛА может быть выполнен из карбона со стальным лейнером, но в России эта технология пока не получила распространения.
Композитные стволы для мощных винтовок – ствол для дробовика может быть значительно тоньше и легче
Ствол дробовика должен находиться по центру БПЛА и быть ориентирован вниз для атаки сверху. Система управления БПЛА должна быть адаптирована для снижения тяги в момент выстрела с целью компенсации отдачи, смещающей БПЛА вверх.
Вариант 2.
БПЛА самолётного типа. В качестве вооружения должны использоваться пистолеты-пулемёты калибра 9х19 мм или 9х21 мм. Ориентация оружия соосно направлению полёта.
Пистолет-пулемёт ПП-2000 с магазином на 44 патронов 9х19 мм весит всего 1,53 килограмма (без приклада) – необходимая и достаточная убойная мощь при малой массе и отдаче
Возможен вариант взлёта БПЛА вертикально, с последующим переходом в горизонтальный полёт – такие варианты уже существуют и вроде как даже создаются российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Экспериментальный прототип БПЛА самолётного типа, вооружённый самозарядным дробовиком «Вепрь» и предназначенный для борьбы с дронами-нарушителями, разработки концерна «Алмаз-Антей»
Казалось бы, что создание БПЛА-перехватчика дронов противника того или иного типа – это относительно простая задача, тем более что, как мы видим, такие изделия уже разрабатываются, тогда почему их всё ещё нет на фронте?
Возможно, потому, что интегрировать оружие на коммерческий БПЛА, к примеру, производства компании DJI, достаточно сложно, а полностью своих, изначально разработанных в России БПЛА пока крайне мало. Если это так, то приоритет в изготовлении отечественных БПЛА должен быть отдан именно БПЛА-перехватчикам, поскольку дроны разведки и даже сброса гранат/мин вполне неплохо получаются и из коммерческих моделей китайского производства.
Алгоритм охоты
Эффективность действий БПЛА-перехватчиков будет не очень высокой без первичного обнаружения дронов противника и выдачи на них целеуказания средствами, рассмотренными в предыдущем материале, такими как:
– средства радиотехнической разведки на базе SDR-приёмников;
– средства радиотехнической разведки на базе спектроанализаторов;
– акустические средства разведки.
Действия БПЛА-перехватчиков и наземных огневых средств должны координироваться с земли, как для повышения эффективности поражения БПЛА противника, так и для минимизации вероятности поражения собственных БПЛА.
Иными словами, БПЛА-перехватчики должны быть интегрированы в пространственно и функционально распределённый противодроновый комплекс, который мы рассматривали в предыдущем материале, упомянутом в начале нестоящего материала. То есть борьба с малогабаритными БПЛА на переднем крае должна вестись системно, с привлечением разнообразных сил и средств, с формированием для решения этой задачи отдельных подразделений, чем, кстати, уже занимаются вооружённые силы Украины (ВСУ).
Взаимодействие различных элементов пространственно и функционально распределённого противодронового комплекса должно выглядеть так:
– средства радиотехнической и акустической разведки осуществляют первичное обнаружение БПЛА противника на передовой (потенциально их могут дополнять средства активной радиолокации, визуальное обнаружение дронов противника, данные агентурной разведки и т. д.);
– средства акустической и оптической разведки осуществляют допоиск, сопровождение и целеуказание (при необходимости) БПЛА противника;
– наземные средства огневого поражения осуществляют атаку БПЛА противника;
– параллельно осуществляется взлёт БПЛА квадрокоптерного типа, выход в зону местонахождения БПЛА противника и его атака с верхней полусферы – наземные средства огневого поражения в это время приостанавливают атаку для исключения вероятности поражения своего БПЛА;
– в тот момент, пока БПЛА квадрокоптерного типа осуществляет взлёт и набор высоты, дрон противника может быть атакован БПЛА самолётного типа, в том случае, если в этот момент он патрулирует в этой зоне;
– обеспечение взаимодействия и корректировка действия всех задействованных сил и средств осуществляются наблюдателями «вторыми номерами» наземных огневых средств поражения.
Таким образом, каждый элемент пространственно и функционально распределённого противодронового комплекса повышает вероятность обнаружения и уничтожения БПЛА противника в каждый момент времени.
Если БПЛА противника не будет обнаружен средствами РЭБ, то он может быть обнаружен средствами акустической разведки. Если он не уничтожен с земли, то будет сбит с воздуха. Не БПЛА самолётного типа, так БПЛА квадрокоптерного типа.
Выводы
Как показывает текущая реальность, важность решения задачи по борьбе с БПЛА противника все более и более возрастает – ВСУ уже сбрасывают на позиции наших войск боеприпасы с токсичными веществами, то есть фактически применяют химическое оружие, так дело может дойти и до бактериологического оружия – стоит уже сейчас опасаться вспышек инфекций в приграничных областях.
Противник, как готовится к уничтожению российских БПЛА, формируя для этого специальные воинские подразделения, так и массово применяет собственные БПЛА, о чём можно судить по обилию вражеских «видеоотчётов» из Угледара.
Существует мнение, что лучшим, а то и единственным способом эффективной борьбы с малогабаритными БПЛА противника является применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако средства РЭБ не всесильны – усложняются каналы управления БПЛА, повышается их помехозащищённость. Но хуже всего то, что применение средств РЭБ может лишить БПЛА не только противника, но и собственные подразделения.
Впрочем, потенциально существуют способы создания БПЛА, не подверженных воздействию средств РЭБ – об этом мы поговорим в следующем материале.