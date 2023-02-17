Как Сенявин одержал блестящую победу над турками на Средиземноморском театре



Вид на остров и крепость Тенедос. Гравюра XVIII века.

Сенявин принимает бой

Отмена броска на Царьград

Дарданелльская операция

«Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая».



Британцы атакуют турецкий флот. Февраль 1807 г.

Блокада Дарданелл



Остров Тенедос – литография из книги Броневского «Записки морского офицера»

Дарданелльское сражение