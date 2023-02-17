Как Сенявин одержал блестящую победу над турками на Средиземноморском театре

Вид на остров и крепость Тенедос. Гравюра XVIII века.
Сенявин принимает бой
В связи с ухудшением отношений с Портой (Как Россия помогла Турции в войне с французами и получила в «благодарность» войну 1806–1812), в помощь силам адмирала Сенявина летом 1806 года на Балтике сформировали эскадру под началом капитана-командора Игнатьева. В августе 1806 года эскадра вышла из Кронштадта: 5 кораблей, 1 фрегат, 1 корвет, 1 шлюп и 1 катер. В декабре корабли прибыли на Корфу. С прибытием эскадры Игнатьева численность Русских сил на Ионических островах выросла до 13 тыс. человек. Также имелось около 3 тыс. местных бойцов (сербы, черногорцы, греки и прочие). Большая часть местных иррегулярных солдат отличалась храбростью, но у них было плохо с дисциплиной, также они предпочитали воевать в родных местах.
18 декабря 1806 года Порта объявила войну России. Русские войска на Ионических островах фактически оказались в условиях блокады. Путь через проливы был блокирован. С Францией война. Британский флот отказался помогать в борьбе с Турцией.
Единственная коммуникация, через которую шло снабжение, была через всю Европу. При этом русские корабли и суда оказывались под ударами североафриканских вассалов турецкого султана и французов. Так, в феврале 1807 года Сенявин узнал, что тунисский бей захватил 4 русских торговых судна. Русские силы оказались почти без снабжения, провианта и денег, на которые можно было что-то купить у местных жителей. Население Ионических островов было слишком малочисленным и бедным, чтобы стать базой для снабжения русских.
Находчивый русский флотоводец нашёл выход. Почти всё побережье Средиземного моря теперь было враждебно русским. Однако Русский флот в данный момент был самой серьёзной боевой силой в регионе. Британцы в союзниках. Турецкий флот засел в проливах, османское правительство боялось нападения на Стамбул. У Австрии флота тогда почти не было. Неаполитанцы ушли в Сицилию или отсиживались в своих портах. Французский флот был побит Нельсоном в Трафальгарском сражении.
В результате почти все торговые суда, которые могли встретиться в море, принадлежали врагам или недоброжелателям. Они были объявлены призом. По приказу русского адмирала все захваченные суда противника, военная контрабанда, найденная на судах нейтралов, идущих во вражеские порты, становилась призом. Три восьмых вырученной от продажи товаров суммы распределялось между офицерами и матросами корабля, взявшего призовое судно, остальная часть – между всей эскадрой. Деньги получал весь личный состав флота.
Русский флот и армия на Средиземноморском фронте стали на самообеспечение. В 1806–1807 гг. русский флот добыл не менее 1,5 млн рублей.
Отмена броска на Царьград
Петербург не имел плана войны против Турции (своего традиционного врага). Высказывались мнения о необходимости поднять восстание в Греции, а оттуда начать наступление на Константинополь. Изолировать Турцию от Франции с помощью сербов, черногорцев и других славян.
Только в начале 1807 года был утверждён разработанный управляющим Морским министерством Чичаговым план войны с османами. Он предлагал:
1) Черноморский флот прорывается в Босфор и высаживает десантный корпус;
2) одновременно русская Средиземноморская эскадра при поддержке британцев прорывается через Дарданеллы;
3) Дунайская армия отвлекает на себя основные силы противника. Появление союзных сил у Константинополя должно было вынудить султана к миру.
Однако этот план по ряду причин нельзя было выполнить. Черноморский флот, которому после смерти Екатерины Великой не уделяли должного внимания, одряхлел, ослаб качественно и количественно. Флот не мог теперь провести успешную Босфорскую операцию. Руководили Черноморским флотом совершенно бездарные и равнодушные к делам Русской державы иностранцы – сначала немец Фондезин, затем француз маркиз де Траверсе.
Траверсе получил приказ о подготовке Босфорской операции и сначала бодро отрапортовал Чичагову, что флот в конце марта будет готов к выполнению поставленной задачи, и транспорты примут 17 тыс. десантников. Но вникнув в дела, маркиз понял, что сильно поспешил.
В рапорте от 12 февраля Траверсе запел уже другую песню. Мол, полки не готовы, в них некомплект, много новобранцев, нет опытных солдат и офицеров. То есть хитрый иностранец свалил всё на сухопутные силы. Сказал часть правды. Сам флот также не был готов к такой операции. По штатам во флоте должен был быть 21 корабль, имелось всего 6, не хватало транспортных судов.
Главной причиной был сам маркиз Траверсе. У него не хватало духа и способностей для реализации такой операции. Будь на его месте Ушаков или Сенявин, то, несмотря на все трудности, работа закипела бы и русский десант высадили бы в Константинополе.
В итоге Босфорский десант отменили.
Дарданелльская операция
Выполняя план Верховного командования, Сенявин направил в феврале 1807 года эскадру в Эгейское море. В составе эскадры было 10 кораблей, фрегат и шлюп, часть сил осталась поддерживать наши войска в Которской области и на Корфу.
Ещё в декабре 1806 года Сенявин предложил британскому адмиралу Коллингвуду совместную Дарданелльскую операцию. Но встал вопрос – кто главный?
Англичане сами хотели захватить турецкий флот и получить контроль над проливной зоной. Соответственно пожелали осуществлять руководство операцией и командовать русскими силами. Сенявин отказывался подчиниться англичанам.
Тогда англичане решили действовать сами. Заместитель командующего Средиземноморским флотом Коллингвуда, вице-адмирал Дакворт 7 (19) февраля 1807 года с 8 кораблями вошёл в Дарданеллы и расположился у Константинополя.
Британцы сожгли один вражеский корабль и несколько мелких судов и потребовали от султана сдать им флот (15 кораблей и 9 фрегатов). Османские власти при поддержке французского посла Себастиани проигнорировали ультиматум. Пока британцы ждали, османы спешно готовились к бою, обновляли укрепления и батареи. Через 10 дней британский флот ушёл несолоно хлебавши. По пути попал под обстрел вражеских батарей (более 350 человек погибли и были ранены).
Тем временем подошла Русская эскадра. Сенявин предложил Дакворту повторить операцию, но уже вместе. Русский адмирал отмечал, что без десантной армии Константинополь не взять, но можно сжечь вражеский флот и бомбардировать турецкую столицу, напугав султанское правительство.
Но британский флотоводец отказался:
«Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая».
Сенявин попросил дать ему хотя бы несколько кораблей для усиления его эскадры, но тоже получил отказ. Британцы ушли к берегам Египта и Испании.
Британцы атакуют турецкий флот. Февраль 1807 г.
Блокада Дарданелл
Тогда Сенявин начал операцию по блокаде Дарданелл. Блокадный пост был установлен у маленького острова Мавро у входа в Дарданеллы. В марте-апреле дозор состоял из 2 кораблей или одного корабля и одного фрегата. Главные силы стояли в проливе между Тенедесом и материком, готовые в любой момент поднять паруса.
К Русской эскадре присоединилось до 20 греческих судов, имевших на вооружении 10–25 пушек. 8 марта 1807 года на острове при поддержке огня корабельной артиллерии был высажен десант: два батальона Козловского полка (900 солдат), морской батальон (600 человек), отряд албанцев (160 бойцов) и несколько полевых пушек. Десантники захватили несколько вспомогательных укреплений, важных позиций. На следующий день начали возводить батареи, перерезали водопровод в крепость.
10 марта крепость Тенедос капитулировала. В крепости было взято 1 200 пленных (ещё почти 400 солдат было убито или ранено) и около 80 орудий. Правда, большая часть пушек была негодной. Всех пленных вывезли на турецкий берег (Анатолия).
Так Русский флот получил операционную базу в 25 верстах от Дарданелл. Это позволяло блокировать поставки провианта в крупнейший город Османской империи со стороны Средиземного моря. Также наша эскадра блокировала турецкий флот: с острова просматривался Дарданелльский пролив, всякое судно немедленно обнаруживалось.
Таким образом Русский флот блокировал Дарданеллы – важнейшую коммуникацию Турции.
Турки попытались наладить снабжение через Саросский залив. На северном берегу залива суда разгружались, затем грузы гужевым транспортом везли в столицу. Это была трудоёмкая, тяжелая работа. Сенявин перекрыл и этот канал снабжения. Адмирал направил в залив греческих корсаров и один фрегат. В июне Сенявин усилил блокадный дозор пролива третьим кораблем.
Остров Тенедос – литография из книги Броневского «Записки морского офицера»
Дарданелльское сражение
Эффективная русская блокада Дарданелл вызвала брожение в турецкой столице. Возникла угроза голода и бунта. Волновались янычары. Турецкое командование решается на прорыв блокады. На материке у острова Тенедес была сосредоточена армия, чтобы выгнать русских с острова. Собрали гребные суда для десанта. Но пока Русский флот господствовал в море, любой десант обрекался на неудачу.
Поэтому решили провезти вылазку турецкого флота, чтобы отвлечь корабли Сенявина. Хорошо наладив разведку и получая достоверную информацию о положении Константинополя, вражеских силах, Сенявин разгадал план возможных действий противника. Чтобы спровоцировать неприятеля на действия, Сенявин в марте 1807 года направил отряд Грейга (один корабль и фрегат) к Салоникам, дабы получить контрибуцию с богатого города. Тем самым русский командующий показывал неприятелю, что Русская эскадра ослаблена.
В апреле 1807 года турецкий флот перешёл из Мраморного моря в Дарданелльский пролив. Узнав об этом, Сенявин приказал Грейгу с 4 кораблями идти к Лесбосу и крейсировать между ним и Хиосом до начала мая. Одновременно Русский флот нарушал коммуникацию, которая вела к важнейшему османскому порту Смирне (Измир). Главной же целью было поощрить противника выйти из Дарданелл, показывая себя беспечным и свои силы ослабленными. В случае атаки противника, Сенявин планировал идти на соединение с Грейгом, дать врагу спокойно выйти к Тенедосу. Русский командующий был уверен в силах нашего гарнизона, что он выстоит до прихода подкрепления.
Демонстративный уход отряда Грейга не привёл к ожидаемому результату. Османы осторожничали, не вышли из пролива. Корабли Грейга, выполнив задание, вернулись к Тенедосу. Турецкий флот под командованием Капудан-паши Сеита-Али – 8 линейных кораблей, 6 фрегатов и 55 вспомогательных судов, вышел из пролива 7 (19) мая. Сенявин собрал военный совет, на котором было решено отойти к острову Имброс, чтобы заманить врага подальше от пролива. Воспользовавшись уходом Русского флота, турки 8 мая два раза высаживали десант на Тенедосе. Но оба раза русские войска сбрасывали противника в море.
Кораблям Сенявина не удалось обогнуть Имброс и отрезать вражеский флот от пролива. Сначала штиль, а затем противные ветры задержали Русскую эскадру на двое суток. Опасаясь на большой срок оставлять гарнизон Тенедоса без помощи, Сенявин решил вернуться. Утром 10 мая эскадра вернулась к острову.
Дул лёгкий северо-западный ветер, турецкие корабли занимали удобное для атаки наветренное положение. Но османы не осмелились атаковать. Около 13 часов, когда задул юго-западный ветер, наши корабли начали готовиться к наступлению. Около 14 часов корабли построились и начали атаку. Увидев, что русские идут вперёд, турки стали сниматься с якорей, чтобы бежать в Дарданеллы. В это время ветер стих, и русские корабли задержались. Около 18 часов задул западный ветер, и Русский флот снова пошёл в атаку. А турки возобновили движение к проливу.
В 18 часов 15 минут корабли «Ретвизан» и «Рафаил» открыли огонь. Вскоре русский и турецкий строй распался, началась свалка. Вражеские корабли даже задевали друг друга рангоутами, но до абордажей дело не дошло. Около 20 часов стало темнеть и сражение затихло. Часть русских кораблей вместе с турецкими дошли до батарей Дарданелл, где они попали под обстрел береговых батарей. Больше всего досталось «Твёрдому», который оказался в 200 метрах от берега (10 пробоин в корпусе и 47 в парусах). Утром 11 мая русские попытались захватить турецкий корабль, который сел на мель при входе в пролив. Но эта попытка была отражена огнем турецких батарей.
В итоге победа была за русскими.
Однако обе стороны не смогли решить свои главные задачи. Османы не смогли снять блокаду и отбить Тенедос. Русские не сумели уничтожить вражеский флот, а только ослабили его.
Три турецких корабля были сильно повреждены и выбыли из строя. Турецкие экипажи понесли большие потери – до 2 тыс. человек. Русские потери – 26 погибших (включая капитана-командора Игнатьева), 56 раненых. Самый большой урон наши корабли получили от береговой артиллерии.