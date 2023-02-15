Норвегия была заинтересована в росте доходов, а значит – и в увеличении объёмов поставок своих энергоносителей в ЕС, в ту же Германию. И что мы видим после миссии (диверсии)? Норвегия своего добилась. Её экспорт (энергетический) на фоне существенной неприязни к России вырос.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш после своей разоблачительной публикации о виновнике подрывов газопроводов «Северный поток» дал интервью немецкой прессе. Сам этот факт уже говорит о том, что в Германии итоги его расследования не остались незамеченными и о них узнали миллионы немецких граждан.Напомним, что в своём расследовании Херш обозначил главного виновника терактов: это США. По словам лауреата Пулитцеровской премии, ссылающегося на свои источники среди высокопоставленных фигур в Штатах, непосредственное осуществление подрывов газовых веток в районе острова Борнхольм американские военные доверили норвежцам, которые активировали глубинные взрывные устройства примерно через три месяца после их установки с помощью радиобуев.В интервью крупному немецкому изданию Berliner Zeitung Сеймур Херш говорит о том, что Норвегия являлась страной-заинтересантом в подрыве газопроводов «Северный поток».Херш:При этом западный журналист отметил, что США пошли на теракт, опасаясь того, что Германия останется в тесном энергетическом контакте с Россией, а потому может не поддержать санкции против российского энергетического сектора. Сам подрыв газопроводов американской стороной Херш накануне назвал «большой глупостью», давая понять, что немцы, узнав об этом, могут пересмотреть свои отношения с Вашингтоном. И не только немцы.Напомним, что сразу же после диверсии на газопроводах бывший глава МИД Польши в соцсети написал: «Спасибо, США», потом трусливо удалив свою запись.