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Американский журналист-расследователь: Подрыв газопроводов «Северный поток» был выгоден Норвегии

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Американский журналист-расследователь: Подрыв газопроводов «Северный поток» был выгоден Норвегии

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш после своей разоблачительной публикации о виновнике подрывов газопроводов «Северный поток» дал интервью немецкой прессе. Сам этот факт уже говорит о том, что в Германии итоги его расследования не остались незамеченными и о них узнали миллионы немецких граждан.


Напомним, что в своём расследовании Херш обозначил главного виновника терактов: это США. По словам лауреата Пулитцеровской премии, ссылающегося на свои источники среди высокопоставленных фигур в Штатах, непосредственное осуществление подрывов газовых веток в районе острова Борнхольм американские военные доверили норвежцам, которые активировали глубинные взрывные устройства примерно через три месяца после их установки с помощью радиобуев.

В интервью крупному немецкому изданию Berliner Zeitung Сеймур Херш говорит о том, что Норвегия являлась страной-заинтересантом в подрыве газопроводов «Северный поток».

Херш:

Норвегия была заинтересована в росте доходов, а значит – и в увеличении объёмов поставок своих энергоносителей в ЕС, в ту же Германию. И что мы видим после миссии (диверсии)? Норвегия своего добилась. Её экспорт (энергетический) на фоне существенной неприязни к России вырос.

При этом западный журналист отметил, что США пошли на теракт, опасаясь того, что Германия останется в тесном энергетическом контакте с Россией, а потому может не поддержать санкции против российского энергетического сектора. Сам подрыв газопроводов американской стороной Херш накануне назвал «большой глупостью», давая понять, что немцы, узнав об этом, могут пересмотреть свои отношения с Вашингтоном. И не только немцы.

Напомним, что сразу же после диверсии на газопроводах бывший глава МИД Польши в соцсети написал: «Спасибо, США», потом трусливо удалив свою запись.
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +2
    Подрыв газопроводов «Северный поток» был выгоден Норвегии
    И не стоит забывать про Польшу - Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу. Норвегия продает свой газ убрав с помощью англосаксов конкурента "СП", Польша стремится стать газовым хабом в Европе и зарабатывать на этом. Поэтому заинтересованных во взрывах достаточно. Если американцы действительно поручили норвежцам инициировать взрыв ранее заложенных взрывных устройств, то только для того, чтобы повязать их этим преступлением и не быть единственной страной участницей диверсии против России.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:47
      +1
      Цитата: rotmistr60
      И не стоит забывать про Польшу

      Это нам не стоит забывать не только про Польшу, но и про остальных. А журналист с темы съезжает, теперь Норвеги виноваты, остальные белые-пушистые хомячки (те же крысы, вид в профиль)
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Если американцы действительно поручили норвежцам инициировать взрыв ранее заложенных взрывных устройств, то только для того, чтобы повязать их этим преступлением и не быть единственной страной участницей диверсии против России.

      good Мне понравилось ваше глубокомыслие.
      Это так просто и банально. В магазинах продают топоры, ножи и другой колюще-режущий инструмент и инвентарь. Это же не означает, что продавца в магазине нужно посадить в тюрьму, если «кто-то» зарубил «кого-нибудь» топором (к примеру)...
      Меня просто интересует вопрос какие требования к восстановлению предприняла Россия (или это чисто коммерческий проект и инвестиции частных лиц, а «Газпром» и Миллер - «неизвестные науке звери»)...
      * * *
      Когда же виновные (причастные) в событии заверещат: «А нас за что?» Всем же понятно, что если не будет адекватных ответов, то подобные «акции устрашения» продолжатся...
      hi
  2. farelouz
    farelouz Сегодня, 06:32
    +3
    СП взорвали? - взорвали; ответка была? - нет; побоялись?-да) дак что постоянно тему мусолить раз яйца пустые
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 06:36
    +1
    Ну и чего газ из Норвегии куда то идет? Все законы , правила может стоит стать европейцами в хорошем смысле этого термина ? Может пора по европейски делать подлости и гадости - рвать газопроводы и делать круглые глазки чисто по европейски ?
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:17
    0
    Да, многие там замешаны, так или иначе. Очень бы хотелось, чтобы наказание последовало с нашей стороны. Но, кроме как нашей Победой, серьезно наказать их мы не можем.