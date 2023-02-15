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Вошедшие в танковую коалицию Дания и Нидерланды отказались передавать Украине танки Leopard 2

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Вошедшие в танковую коалицию Дания и Нидерланды отказались передавать Украине танки Leopard 2

Созданная накануне днем в рамках "Рамштайна" новая коалиция по поставке Украине танков Leopard 2 к вечеру лишилась двух членов. Как сообщает немецкая пресса, Дания и Нидерланды отказались передавать ОБТ Leopard второго поколения украинской армии.


Вчера, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о создании новой танковой коалиции, в которую вошло семь стран Европы, а также Канада. Как заявил американский министр обороны, задача этой самой коалиции - обеспечить ВСУ танками Leopard 2. Как оказалось, не все страны, попавшие в список, готовы это делать, Дания и Нидерланды объявили об отказе в поставках танков из наличия своих армий. Эти две страны приняли решение обеспечить ВСУ "Леопардами" первой серии.

С чего Остин взял, что Нидерланды должны поставлять Leopard 2 неизвестно, ведь за несколько дней до "Рамштайна" премьер Нидерландов Марк Рютте официально объявил, что Амстердам не имеет такой возможности, поскольку все танки Leopard 2 ВС страны являются арендованными у Германии, а она их передачу запретила. Дания также заявила, что планирует поставить Украине бывшие датские ОБТ Leopard 1.

Напомним, что Нидерланды и Дания оплатят поставку танков Leopard 1 из наличия немецких концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). На сегодняшний день на складах концерна Rheinmetall находятся 88 танков, у компании FFG - 99. Напомним, компания из Фленсбургера занимается модернизацией военной техники, используя в качестве базы танк Leopard 1.

По некоторым подсчетам, всего Украина может получить до 160 танков Leopard 1 после ремонта, остальные пойдут на запчасти. Первые машины поступят в украинскую армию не ранее середины лета, причем сказать точно, сколько танков будет в первой партии, никто не может. Германия в этой сделке участвует опосредованно, она только дала разрешение на передачу.

Между тем глава немецкого Минобороны Борис Писториус назвал ситуацию с поставкой танков Украине не такой успешной, как планировалось.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    +2
    Дания и Нидерланды объявили об отказе в поставках танков из наличия своих армий
    Отказались передать Leopard 2, но с удовольствием передадут Leopard 1. А какое интригующее начало в статье. По Европе наскребут 160 этих танков, а это не мало.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 06:49
      0
      Может уже передали, поэтому и не могут...
      А статейка блеск.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:50
      +1
      Цитата: rotmistr60
      но с удовольствием передадут Leopard 1

      Передадут, а двойки передадут Польше что бы было пшекам на чём Лемберг брать.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:21
        0
        Они на корейцах поедут, они понтовее
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:32
        0
        Анекдот.
        -Мама, мама, купи мне кроссовочки.
        -Сыночек, зачем тебе кроссовочки? Ты ещё конечки не сносил. laughing lol wassat
        Зачем поставлять Леопард 2, когда ещё Леопарды 1 не утилизировали?
        Не поставят сейчас - поставят позже.
  2. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 06:38
    +1
    На тебе, небоже, что нам негоже...
    ---------------------------------------------------
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 06:50
      0
      Ну надо же старый хлам утилизировать.)
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:54
      +1
      Вы не правы. По-русски это звучит так: бери убоже, что нам не гоже... Именно убоже, а не боже.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 07:01
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Именно убоже, а не боже.

        Поговорка старая, а потому вариативная. Многие слышали версию с "боже". Я, например, с "небоже". У Вас вариант с "убоже". Главное - смысл во всех вариантах один и тот же. drinks
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 07:14
          0
          Цитата: Вежливый Лось
          Поговорка старая, а потому вариативная. Многие слышали версию с "боже".

          Цитата: Вежливый Лось
          смысл во всех вариантах один и тот же

          Смысл как раз разный- отдать Господу дрянь или убогому..
          Явно в старые времена такого богохульства не допустили бы в разговорах.
          1. Вежливый Лось
            Вежливый Лось Сегодня, 07:25
            0
            Цитата: свой1970
            Явно в старые времена такого богохульства не допустили бы в разговорах.

            Не берусь судить, как бы толковали смысл поговорки в старые времена, но, насколько я себя помню, применяют эту поговорку (в разных ее вариантах) в одном случае, когда имеет место факт передачи барахла и хлама под видом дара великого и драгоценного. hi