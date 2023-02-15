Вошедшие в танковую коалицию Дания и Нидерланды отказались передавать Украине танки Leopard 2

Созданная накануне днем в рамках "Рамштайна" новая коалиция по поставке Украине танков Leopard 2 к вечеру лишилась двух членов. Как сообщает немецкая пресса, Дания и Нидерланды отказались передавать ОБТ Leopard второго поколения украинской армии.
Вчера, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о создании новой танковой коалиции, в которую вошло семь стран Европы, а также Канада. Как заявил американский министр обороны, задача этой самой коалиции - обеспечить ВСУ танками Leopard 2. Как оказалось, не все страны, попавшие в список, готовы это делать, Дания и Нидерланды объявили об отказе в поставках танков из наличия своих армий. Эти две страны приняли решение обеспечить ВСУ "Леопардами" первой серии.
С чего Остин взял, что Нидерланды должны поставлять Leopard 2 неизвестно, ведь за несколько дней до "Рамштайна" премьер Нидерландов Марк Рютте официально объявил, что Амстердам не имеет такой возможности, поскольку все танки Leopard 2 ВС страны являются арендованными у Германии, а она их передачу запретила. Дания также заявила, что планирует поставить Украине бывшие датские ОБТ Leopard 1.
Напомним, что Нидерланды и Дания оплатят поставку танков Leopard 1 из наличия немецких концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). На сегодняшний день на складах концерна Rheinmetall находятся 88 танков, у компании FFG - 99. Напомним, компания из Фленсбургера занимается модернизацией военной техники, используя в качестве базы танк Leopard 1.
По некоторым подсчетам, всего Украина может получить до 160 танков Leopard 1 после ремонта, остальные пойдут на запчасти. Первые машины поступят в украинскую армию не ранее середины лета, причем сказать точно, сколько танков будет в первой партии, никто не может. Германия в этой сделке участвует опосредованно, она только дала разрешение на передачу.
Между тем глава немецкого Минобороны Борис Писториус назвал ситуацию с поставкой танков Украине не такой успешной, как планировалось.