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Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

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Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

Зачем пытаться скрывать то, что скрывать уже бессмысленно, особенно если тебя в этом поддерживают партнёры из так называемого коллективного Запада? Таким вопросом, судя по всему, задался украинский президент и решил перейти уже на полное копирование нацистской символики в исполнении ВСУ.


Так, накануне на сайте главы киевского режима появился указ, на основании которого Зеленский присваивает 10-й отдельной гшб (горно-штурмовой бригаде) ВСУ наименование «Эдельвейс». На это обратили внимание и в украинской прессе, правда, не везде решились напомнить об исторических аналогиях. А аналогии эти более чем очевидны.

В составе силовых структур нацистской Германии существовали свои «Эдельвейсы». Например, речь о созданной в 1944 году на территории Словакии боевой группе «Эдельвейс» - Абвергруппе 218, в задачи которой входили выявление и ликвидация партизанских отрядов. Командовал тем «Эдельвейсом» штурмбаннфюрер фон Тюн-Хоэнештайн.

Ещё один гитлеровский «Эдельвейс», который более известен – 1-я горно-пехотная дивизия вермахта. Этот цветок был изображён на эмблеме дивизии, из-за чего она и получило в итоге своё «прозвище». Личный состав этой бригады принимал капитуляцию Лемберга (Львова), вёл боевые действия во Франции, Польше, Югославии, Люксембурге, форсировал Днепр в районе Каховки. Также 1-я горно-пехотная дивизия войск нацистской Германии вела активные бои на Кавказе, в том числе в районе Эльбруса.

Оба нацистских «Эдельвейса» в конечном итоге были разбиты, переформатированы и снова разбиты. На обоих нацистских «Эдельвейсах» сотни доказанных военных преступлений.

Теперь у ВСУ появился свой «Эдельвейс»…
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19 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:55
    +3
    Теперь у ВСУ появился свой «Эдельвейс»…

    Если по месту применения подразделения, то лучше чем "подсолнух" не назвать. Какой в баню Эдельвейс???!!!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:10
      +1
      Лучше уж сразу -,, свиное рыло,, Название очень близко этому народу. Чего уж, мудрствовать лукаво..
      1. ZeeD
        ZeeD Сегодня, 07:18
        +1
        Тогда уж "Schweinekopf" - чтоб совсем аутентично )
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:19
        +1
        Дирлевангер лучше подойдет. По существу вопроса, так сказать...
        По содержанию...
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 06:55
    0
    «Эдельвейс» в конечном итоге был разбит

    Клоун на манеже, Шольц и Остин Ллойд аплодируют...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:02
      0
      Egeny hi, Шольцы и Ллойды бледные тени, представляете как возрадовались бы сейчас Гитлер и Гебельц сбылась их мечта русский рвет русского причем не за страх или бабки а за убеждения и от этого ещё страшнее и обиднее.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:59
    -6
    Если когда-то какие-то у р о д ы присвоили своим шайкам названия красивого цветочка, стоит ли после этого навсегда запрещать это название? Цветочек-то здесь при чём?
    Также и со свастикой. Древние индийцы и слыхом не слыхали о нацистах, когда придумывали этот символ. А ща вот его запрещаем.
    1. Комментарий был удален.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:59
    +1
    А кресты на технике, а приветствие, а свастика у бойцов? Там этих аналогий как грязи.
  5. leks
    leks Сегодня, 07:00
    +1
    Вот тебе раз!
    Нацизма в yk ро пии нет орут многие в защиту этой страны.
    Сначала символика и лозунги нацистких военных частей, а теперь и названия пошли в обиход. fool
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:08
    +2
    Зеленский присваивает 10-й отдельной гшб (горно-штурмовой бригаде) ВСУ наименование «Эдельвейс».
    Разговор уже идет не просто об искривленном сознании Зеленского и компании, а о шизофреническо-маниакальном стремлении быть похожими на фашистов в годы ВОВ. Наверное в головах у этих деятелей мысль о том, что давая такие наименования они тем самым укрепляют боевой дух солдат входящих в эти подразделения.
    Оба нацистских «Эдельвейса» в конечном итоге были разбиты, переформатированы и снова разбиты.
    Чего пожелаем и украинскому "эдельвейсу". Скачите дальше и обязательно добавляйте к всяким "Азовам", "Кракенам" определение зондеркоманды. СБУ переодеть в черную форму не забыв в петлички добавить соответствующий знак и нарукавную повязку.
  7. Комментарий был удален.
  8. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 07:11
    +4
    Цитата: Кот Александрович
    Если когда-то какие-то у р о д ы присвоили своим шайкам названия красивого цветочка, стоит ли после этого навсегда запрещать это название? Цветочек-то здесь при чём?
    Также и со свастикой. Древние индийцы и слыхом не слыхали о нацистах, когда придумывали этот символ. А ща вот его запрещаем.


    А деградация так и происходит. Сначала просто название...просто посмеяться...потом это кажется вполне допустимым...потом становится нормой

    Нацисты на Украине со своими шествиями тоже вначале были как забавные фрики stop
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:13
    0
    Что то, я не удивился. Вполне ожидаемо. Еще раз доказывает, что никаких компромиссов с бандеровцами быть не может. Никаких замирений. Переговоры, только о безоговорочной капитуляции, с последующей тотальной денацификацией. Крайне тяжело, но крайне необходимо. Другого выхода, к сожалению, нет.
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:13
    +1
    Что мелочиться? ВСУ переименовываются в вермахт, а Зеле жалуется титул фюрера великоукраинского народа.
  11. Sith
    Sith Сегодня, 07:16
    0
    В Уфе баня была "Эдельвейс" ... но честное слово ... там с гранатомётами не собирались, что везде искать аналогии по названиям то ... у людей сложно с именами и названиями ... ибо умолчательных имён имеет 2/3 человечества
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:20
      0
      Цитата: Sith
      В Уфе баня была "Эдельвейс" ... но честное слово ... там с гранатомётами не собирались, что везде искать аналогии по названиям то ...

      Понимаете, какое дело... название бани и название горно-пехотной дивизии... ну как бы совсем не темы для сравнения. Уж за уши-то "оправдачество" не нужно притягивать.
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:19
    0
    Интересно, а когда он получит Леопарды не появятся ли названия «Мёртвая Голова»?
  13. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:28
    0
    Это другое, разве непонятно.
    Очень демократично...
    И президент -еврей, как он сам об этом говорил. Какие нацисты???)))
    А на самом деле, уже неудивительно и не смешно.... Цирк
  14. мазута
    мазута Сегодня, 07:31
    0
    Как бы аналогии не распространились на еврея-президента с повторением Бабьего Яра.Нацисты хороши против "русского мира" в данный момент,но история Дама очень капризная и имеет свойства к повторению и развороту на 180 градусов.
  15. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:31
    0
    У этого, ни в чём не виноватого и по своему красивого, цветочка есть второе название - ПЛЕСНИВЕЦ. Кто держал в руках, тот знает почему. Так что этих вояк можно и вторым названием именовать - плесень она и есть плесень.