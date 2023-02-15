Исторические аналогии: президент Украины присвоил наименование «Эдельвейс» одной из бригад ВСУ

Зачем пытаться скрывать то, что скрывать уже бессмысленно, особенно если тебя в этом поддерживают партнёры из так называемого коллективного Запада? Таким вопросом, судя по всему, задался украинский президент и решил перейти уже на полное копирование нацистской символики в исполнении ВСУ.
Так, накануне на сайте главы киевского режима появился указ, на основании которого Зеленский присваивает 10-й отдельной гшб (горно-штурмовой бригаде) ВСУ наименование «Эдельвейс». На это обратили внимание и в украинской прессе, правда, не везде решились напомнить об исторических аналогиях. А аналогии эти более чем очевидны.
В составе силовых структур нацистской Германии существовали свои «Эдельвейсы». Например, речь о созданной в 1944 году на территории Словакии боевой группе «Эдельвейс» - Абвергруппе 218, в задачи которой входили выявление и ликвидация партизанских отрядов. Командовал тем «Эдельвейсом» штурмбаннфюрер фон Тюн-Хоэнештайн.
Ещё один гитлеровский «Эдельвейс», который более известен – 1-я горно-пехотная дивизия вермахта. Этот цветок был изображён на эмблеме дивизии, из-за чего она и получило в итоге своё «прозвище». Личный состав этой бригады принимал капитуляцию Лемберга (Львова), вёл боевые действия во Франции, Польше, Югославии, Люксембурге, форсировал Днепр в районе Каховки. Также 1-я горно-пехотная дивизия войск нацистской Германии вела активные бои на Кавказе, в том числе в районе Эльбруса.
Оба нацистских «Эдельвейса» в конечном итоге были разбиты, переформатированы и снова разбиты. На обоих нацистских «Эдельвейсах» сотни доказанных военных преступлений.
Теперь у ВСУ появился свой «Эдельвейс»…