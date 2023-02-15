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Американское издание: США рассматривают вариант передачи Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

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Американское издание: США рассматривают вариант передачи Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

Украинская армия может получить на вооружение иранское оружие, США планируют передать Киеву партию перехваченного у берегов Йемена вооружений, якобы принадлежащего Ирану и предназначавшегося йеменским повстанцам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


По данным американского издания, ссылающегося на источники в США и Европе, Вашингтон рассматривает вариант с пополнением арсеналов Украины оружием, перехваченным кораблями ВМС США у побережья Йемена во время патрулирования. Как заявляют американские военные, оно якобы принадлежит Ирану и предназначалось для йеменских повстанцев, воюющих против правительственных сил.

По имеющимся данным, речь идет о 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к ним, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателей. Другие подробности о перехваченном грузе отсутствуют. В Белом доме никак не комментируют полученные сведения, администрация Байдена отказалась предоставлять какую-либо информацию по данному факту.

Согласно оружейному эмбарго ООН, США и их союзники должны все перехваченное оружие хранить на своих складах или уничтожать, а не передавать третьим странам, включая Украину, с которой Запад носится, как курица с яйцом. Юридически такая сделка запрещена, поэтому в Вашингтоне ищут законодательную лазейку, что и рыбку съесть и закон не нарушить.

Имеется ли дефицит стрелкового оружия в украинской армии неизвестно, но факты тренировок мобилизованных в ВСУ без оружия имеются. Накануне в Сети появилось видео занятий украинских новобранцев с ветками деревьев вместо автоматов.

Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин вчера на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что с начала российской специальной военной операции США и их союзники поставили оружия Украине на 50 млрд. долларов.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:05
    0
    А что западное оружие жалко, или уже нечего передовать что до конфиската дошло?!
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:07
    +4
    Да просто перепишут закон и отдадут хох.лам, правила ООН для слабаков и папуасов, а не для сША написаны.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:11
      +2
      Владимир 80 hi, ничего не будут переписывать, им это не надо, в своём стремление уничтожить Р. Ф. как государство Запад потерял все приличия и соблюдать собственные правила игры не намерен, слишком высоки ставки, слишком лакомый кусок.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 07:20
        +3
        Я и говорю что правила придуманы для слабаков, сильные могут их не соблюдать...
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 07:08
    0
    5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к ним

    А почему наши это прохлопали?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    0
    Ограбили хуситов, ограбили иранцев и весь мир молчит.
    Вот бы и нам так западное оружие для Украины конфисковать и передавать бойцам ЛДНР.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +1
    США планируют передать Киеву партию перехваченного у берегов Йемена вооружений
    А еще американцам можно освободить свои арсеналы со стрелковым оружием 2 МВ: винтовки "Гаранд", ПП М3А1... Все для "победы", все на утилизацию.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:20
      +2
      rotmistr60 hi, и до этого дело дойдёт, вон носятся же ВСУ с пулеметами а-ля MG-42.И даже гордяться.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:30
        0
        почему а-ля? писали что бундесы им именно с НЗ складов и передали МГ42. Если не путаю - на ВО и писали. Итальянцы им МГ3 поставляют (тот же МГ42 только под НАТОвский 7.62х51).
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:29
    0
    Да, не будут они заморачиваться с поиском отмазок нарушения своего законодательства! Передадут и все. Скажут- по законам военного времени. А скорее всего давно передают! Это, еще раз подтверждает, что с нами у них- война. А у нас с ними- СВО.