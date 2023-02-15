Американское издание: США рассматривают вариант передачи Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

Украинская армия может получить на вооружение иранское оружие, США планируют передать Киеву партию перехваченного у берегов Йемена вооружений, якобы принадлежащего Ирану и предназначавшегося йеменским повстанцам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным американского издания, ссылающегося на источники в США и Европе, Вашингтон рассматривает вариант с пополнением арсеналов Украины оружием, перехваченным кораблями ВМС США у побережья Йемена во время патрулирования. Как заявляют американские военные, оно якобы принадлежит Ирану и предназначалось для йеменских повстанцев, воюющих против правительственных сил.
По имеющимся данным, речь идет о 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к ним, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателей. Другие подробности о перехваченном грузе отсутствуют. В Белом доме никак не комментируют полученные сведения, администрация Байдена отказалась предоставлять какую-либо информацию по данному факту.
Согласно оружейному эмбарго ООН, США и их союзники должны все перехваченное оружие хранить на своих складах или уничтожать, а не передавать третьим странам, включая Украину, с которой Запад носится, как курица с яйцом. Юридически такая сделка запрещена, поэтому в Вашингтоне ищут законодательную лазейку, что и рыбку съесть и закон не нарушить.
Имеется ли дефицит стрелкового оружия в украинской армии неизвестно, но факты тренировок мобилизованных в ВСУ без оружия имеются. Накануне в Сети появилось видео занятий украинских новобранцев с ветками деревьев вместо автоматов.
Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин вчера на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что с начала российской специальной военной операции США и их союзники поставили оружия Украине на 50 млрд. долларов.