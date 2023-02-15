Американская система пиара дала команду своим сателлитам раскручивать тему появления «неопознанных объектов» в их воздушных пространствах. После того, как ВВС США сбили несколько объектов на своими акваториями (включая акваторию у штата Южная Каролина), команда поступила Европе. Теперь украинское военное командование стало заявлять о «неопознанных объектах, которые появляются над разными частями Украины». А ранее о «неизвестных шарах в небе» заявили в Румынии и Молдавии, причём в последней даже временно закрывали воздушное пространство по решению властей.В Киеве заявили о появлении «неизвестных светящихся объектов» над украинской столицей. Сообщается о том, что они появляются на высоте нескольких километров и двигаются с относительно невысокой скоростью.Один из светящихся объектов, как утверждается, снял очевидец в Киеве со словами: «Интересно, что это».А ранее в командование Воздушными силами Украины обвинили Россию в «запуске аэростатов с уголковыми отражателями, которые работают по отвлечению средств ПВО».Здесь стоит напомнить о недавней публикации в соцсети бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который назвал всю американскую шумиху с буквально ежедневно сбиваемыми аэростатами попыткой властей переключить внимание общественности с реальных проблем на «происки врага, включая инопланетян». В американской прессе вышло множество материалов, где проявила себя особая активность уфологов, для которых заявления властей – «хлеб».