Военное обозрение
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В Киеве заявили о появлении «неизвестных светящихся объектов» над украинской столицей

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В Киеве заявили о появлении «неизвестных светящихся объектов» над украинской столицей

Американская система пиара дала команду своим сателлитам раскручивать тему появления «неопознанных объектов» в их воздушных пространствах. После того, как ВВС США сбили несколько объектов на своими акваториями (включая акваторию у штата Южная Каролина), команда поступила Европе. Теперь украинское военное командование стало заявлять о «неопознанных объектах, которые появляются над разными частями Украины». А ранее о «неизвестных шарах в небе» заявили в Румынии и Молдавии, причём в последней даже временно закрывали воздушное пространство по решению властей.

В Киеве заявили о появлении «неизвестных светящихся объектов» над украинской столицей. Сообщается о том, что они появляются на высоте нескольких километров и двигаются с относительно невысокой скоростью.

Один из светящихся объектов, как утверждается, снял очевидец в Киеве со словами: «Интересно, что это».


А ранее в командование Воздушными силами Украины обвинили Россию в «запуске аэростатов с уголковыми отражателями, которые работают по отвлечению средств ПВО».

Здесь стоит напомнить о недавней публикации в соцсети бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который назвал всю американскую шумиху с буквально ежедневно сбиваемыми аэростатами попыткой властей переключить внимание общественности с реальных проблем на «происки врага, включая инопланетян». В американской прессе вышло множество материалов, где проявила себя особая активность уфологов, для которых заявления властей – «хлеб».
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:16
    +1
    Ну как же у ХОЗЯИНА летают, а у этих прихлебателей нет, не порядок, срочно всем шестеркам гавкать что они тоже очень "страшные и опасные" и поэтому на них тоже натравили ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:17
    0
    Этот "обьект"-ваш БРЕД и подхрюкивание,hohly
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    В Киеве заявили о появлении «неизвестных светящихся объектов» над украинской столицей
    Ну все, сливайте воду. Вы уже даже инопланетян достали своей тупостью и стремлением ублажить англосаксов.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:20
    0
    Что то у меня появились смутные подозрения...готовится инопланетное вторжение шаров...всем приготовить сухари и убежища. smile
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:24
      0
      Это не планетяне гадят, это Израиль. Точные сведения. Но мацу заготавливать можно.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:25
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Это не планетяне гадят, это Израиль. Точные сведения. Но мацу заготавливать можно.

        Вездесущие евреи и до шаров добрались? what
        Тогда дело плохо.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:22
    +1
    Шапочки из фольги помогут вашему горю, свидомые.... lol

    зы Щаз под эти шары опять ПВО клянчить станут у хозяина. yes
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:23
    +1
    А, мы готовы к появлению "шаров"? Прощупывать ПВО будут. И, именно с помощью "шаров". А, скоре всего, уже проверяют. Все новое- хорошо забытое старое. Дешево и сердито.