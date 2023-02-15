Источник сообщил о высокой эффективности применяемых в зоне СВО российских антидроновых ружей

И "Пищаль", и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют "отключать" используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям

Используемые в зоне спецоперации российские противодроновые ружья показали себя эффективным средством борьбы с украинскими беспилотниками. Об этом рассказал источник, хорошо знакомый с ситуацией.На сегодняшний день российские войска, участвующие в СВО, используют несколько видов противодроновых ружей российской разработки, в том числе "Пищаль-ПРО" и "REX". Ружья созданы разными компаниями, первое "Росэлектроникой", второе - "Калашниковым". Оба устройства показали высокую эффективность, позволяя не только "ронять" вражеские дроны, но и перехватывать их в целом виде.- приводит РИА Новости слова источника.Комплекс "Пищаль-ПРО" при небольшом весе в 4 кг является мощным оружием противодействия беспилотникам, способным поражать БПЛА на дальности до 2 км. Комплекс предназначен для срыва полетного задания беспилотных летательных аппаратов путем подавления каналов связи, управления и навигации. Аккумуляторной батареи хватает на час непрерывной работы.Комплекс REX 1 способен подавлять сигналы управления беспилотником на расстоянии до 500 метров, сигналы спутниковой навигации - в радиусе до 2 км. Для вывода из строя бортового оптико-электронного оборудования имеется лазер. Температура применения изделия – от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Время непрерывной работы – 3 часа. Вес ружья – 4,5 кг, длина – 70 см.