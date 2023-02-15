Минобороны РФ: Прорыв российских военнослужащих не удержала укреплённая вторая линия обороны противника в ЛНР

Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника. Украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых.

Продвинулись на 2-3 км. Потихоньку их давим, по чуть продвигаемся.

Российское министерство обороны публикует данные о ходе наступления к западу от линии Сватово-Кременная. Оно проводится силами подразделений Центрального военного округа.В заявлениях российского оборонного ведомства говорится о том, что под давлением ВС РФ противник «беспорядочно отступил» на расстояние до трёх километров от ранее занимаемых рубежей.Из сводки:В сводке также говорится о том, что ВСУ осуществили дистанционное минирование путей отхода с применением натовских противопехотных мин. Однако это не помешало российским мотострелковым подразделениям выйти на новые рубежи и на них закрепиться, продолжая наступление.На позициях украинских войск обнаружено натовское обмундирование, сухпайки.Российский офицер:Продвижение российских войск идёт в том числе в направлении Красного Лимана и Ямполя (ДНР) - населённых пунктов, которые осенью прошлого года были нашей армией оставлены.