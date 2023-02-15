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Минобороны РФ: Прорыв российских военнослужащих не удержала укреплённая вторая линия обороны противника в ЛНР

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Минобороны РФ: Прорыв российских военнослужащих не удержала укреплённая вторая линия обороны противника в ЛНР

Российское министерство обороны публикует данные о ходе наступления к западу от линии Сватово-Кременная. Оно проводится силами подразделений Центрального военного округа.


В заявлениях российского оборонного ведомства говорится о том, что под давлением ВС РФ противник «беспорядочно отступил» на расстояние до трёх километров от ранее занимаемых рубежей.

Из сводки:

Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника. Украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых.

В сводке также говорится о том, что ВСУ осуществили дистанционное минирование путей отхода с применением натовских противопехотных мин. Однако это не помешало российским мотострелковым подразделениям выйти на новые рубежи и на них закрепиться, продолжая наступление.

На позициях украинских войск обнаружено натовское обмундирование, сухпайки.

Российский офицер:

Продвинулись на 2-3 км. Потихоньку их давим, по чуть продвигаемся.



Продвижение российских войск идёт в том числе в направлении Красного Лимана и Ямполя (ДНР) - населённых пунктов, которые осенью прошлого года были нашей армией оставлены.
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34 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:43
    -18
    Продвижение в глубину обороны противника на 3 км едва ли можно назвать прорывом. В Великую Отечественную войну это назвали бы неудачей, и дали по шапке командирам по полной.
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 07:47
      -1
      В Великую Отечественную войну это назвали бы неудачей, и дали по шапке командирам по полной.


      Смотря какими силами
    2. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 07:51
      +4
      На мой взгляд, сравнение не корректно. масштабы не те. Ну и обстановка не ясна - возможно прорыв на 3 км, Как раз оптимален
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:03
        -9
        Цитата: Osmodey
        На мой взгляд, сравнение не корректно. масштабы не те. Ну и обстановка не ясна - возможно прорыв на 3 км, Как раз оптимален

        Масштабы не те? Вы имеете в виду линию фронта от Херсона до Белгородской области? А граница с Курской, Брянской, Белгородской областями типа не в счёт? А Белорусская граница? Если брать линию соприкосновения от Калининграда до Херсона, то масштабы ни чуть не уступают. Скорее наоборот.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 08:12
          -3
          Разверните вентилятор в свою сторону и продолжайте накидывать.....
        2. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 08:23
          +1
          Я имею в виду что не фиг сравнивать два конфликта, задолбался объяснять, ВОВ - это не война моторов, война моторов - это сейчас. Такой прорыв невозможен, а Вы паршиво понимаете военную историю.
          1. solar
            solar Сегодня, 09:10
            +5
            ВОВ - это не война моторов

            Это как раз тогда была война моторов. Только в СССР танков и САУ за время войны выпущено 116 тыс штук, да самолетов 157 тыс штук.
            Всего страны антигитлеровской каолиции выпустили 227 тыс танков и САУ и самолетов 633 тыс.
            Немцы с союзниками тоже технику выпускали десятками тысяч.
            А вы пишете- не война моторов...
        3. Osmodey
          Osmodey Сегодня, 08:29
          -2
          Если вам не лень, загуглите количество дивизий на данных участках в Великую Отечественную Войну и сейчас. Возможно станет ясно, что я имел ввиду под масштабами. Ну и плюс совсем другой мотив
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:02
      +1
      Наступающим намного тяжелее ежели обороняющимся! Подвох нужно ожидать на каждом метре, а от укропов можно и не говорить.
    4. ЧистыеКлючи
      ЧистыеКлючи Сегодня, 08:06
      +1
      Неудачей - если наступление началось на участке фронта в 7 км силами двух пехотных дивизий, одной танковой, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, 3-часовой артподготовки силами одной артиллерийской дивизии и артиллерийских полков, приданных пехотным дивизиям.
    5. Читатель 47
      Читатель 47 Сегодня, 08:25
      +1
      Это что вообще такое написано? ВОВ по масштабам немного другое событие. Или такое же? Тогда это не ВОВ а Сталинградско-Берлинская СВО
    6. andray
      andray Сегодня, 08:31
      -5
      твое устаревшее мнение тебя в пещеру загонит хахляк
    7. Юрий Немов
      Юрий Немов Сегодня, 08:34
      0
      Ой а вы в окопах это пишите? Или на диване?
    8. andray
      andray Сегодня, 08:36
      -4
      твое отсталое мнение не важно,но таких как ты все меньше вас отстреливают
    9. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: Бородач
      В Великую Отечественную войну

      Тогда не было спутников-шпионов и высокоточного оружия.
    10. серафимамурский
      серафимамурский Сегодня, 09:32
      -4
      Оторвись от дивана покажи как нужно воевать. Или ссыкотно?
    11. Stas157
      Stas157 Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: Бородач
      Продвижение в глубину обороны противника на 3 км едва ли можно назвать прорывом.

      То было раньше. Сейчас совершенно другие рывки и прорывы!

      А что до бандерлогов и их мощным продвижением под Харьковом - они просто не знали что так нынче нельзя воевать! Экспертов, такого уровня как у нас, не хватает!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:47
    +8
    времена меняются. хорошо что хоть настолько продвинулись а не топчемся на месте.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:50
      +2
      Да,не топчемся.Но как правило подобные сообщения несколько преждевременны.Прорвали-хорошо.Если следом наткнулись на ожесточенное сопротивление-закиепляемся,готовимся дальше.
  3. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:53
    +18
    Медленное,но продвижение вперёд.
    Там мои мальчики действуют
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:09
      +8
      Правильные книги ,Вы им давали читать.. hi
  4. Geodez
    Geodez Сегодня, 08:05
    +9
    Главное что бы не было упорядоченых перегруппировок на 30км обратно. Так то мы регулярно прорываемся, а продвижение едва заметно. Вот и по Бахмуту Пригожин выдал - "Предпосылок к окружению Артемовска на текущий момент нет." - это как это понимать, нам несколько недель заявляли что вот уже вот... и технику выводят и некоторые подразделения. Теперь же выясняется что не выводят а заводят, ротация вобщем.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 08:13
      -2
      Такое выражение"туман войны" слышали? Вот этот туман по малу в наших сми МО РФ и начинает пока робко устраивать.
    2. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 08:26
      +1
      Возможно это очередной хитрый план, дабы ввергнуть противника в недоумение и панику, с последующим само закотлованием
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:14
    +1
    Война идёт не на жизнь, на смерть. Сегодня заняли, а завтра противник контратаковал и выбил с занятых позиций. Выводы делать рано. Сам Пригожин говорил в недавнем интервью с Пеговым, что счастье любит тишину.
  6. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:17
    +8
    История опять повторяется. Позиционные боевые действия, до появления технологий, который вновь позволят прийти к активным манёврам.
    Двигаются в сторону противника и то хорошо. Кто хочет активнее - показывайте как надо сами или снабжайте девайсами, которые позволят удалить с поля боя дроны противника, спутники союзников и ДРЛО (которые сейчас вообще неприкасаемые).
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:18
    +3
    Цитата: Бородач

    Масштабы не те? Вы имеете в виду линию фронта от Херсона до Белгородской области? А граница с Курской, Брянской, Белгородской областями типа не в счёт? А Белорусская граница? Если брать линию соприкосновения от Калининграда до Херсона, то масштабы ни чуть не уступают. Скорее наоборот.

    Вы как-то совсем не принимаете в расчет численность, отличающуюся на порядки, и совершенно иные условия ведения боевых действий, исходя из текущих реалий.
  8. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 08:31
    +3
    Абсолютно поддерживаю комментаторов, которые не считают продвижение в 3 км серьёзной новостью. Уж не помню кто - Стрелков или Татарский - описывали что такие безумные позиционные бои у нас идут по крайней мере с осени. Масштабных планов наступления нет и поэтому наступление ведётся силами максимум роты. Причем соседние по фронту подразделения не поддерживают это наступление, потому что и не знают о нём, да и вообще заняты своими делами и интересоваться планами соседей не стараются. Наша наступающая часть добирается до второй линии обороны и на ней застопоривается ввиду того, что эти позиции пристрелянные вражеской артиллерией и она начинает плотно работать по бывшим своим позициям. Причем украинские войска как бы даже заманивают российские на эту линию обороны, довольно быстро отступая на третью линию при соответствующем давлении с российской стороны. Поскольку ситуация с разведкой и авиацией тяжелы у нас, то российские войска, не могут подавить дольнюю артиллерию противника. На захваченных позициях начинается артиллерийсктй ад. В итоге те кто выжил под шквальным огнем противника вынуждены отступить на первоначальные позиции. Раз за разом повторяется ситуация позиционных боёв Первой Мировой войны. Тогда именно по тем же причинам ситуация именно так и складывалась. Тут ещё добавляется плотное минирование позиций за второй линией обороны, благодаря чему невозможно с них быстро атаковать дальше. В итоге такая фигня повторяется раз за разом начиная с осени. 2-3 км - это ерунда. Это "дыхание войны" - туда-сюда по 2-3 км, а в среднем всё стоит на месте.
    Для того чтобы решить данную проблему нужно во-первых наладить планирование достаточно крупных операций, насытить войска разведовательными беспилотниками на разных уровнях. Космическим силам заняться усилением спутниковой группировки, которая сейчас составляет всего-навсего лишь 20 разведовательных спутников, против, кажется, полутора тысяч американских. Никаких космических пусков в этом году не было вообще. Решить вопросы с насыщением войск дальней артиллерией и РСЗО. Решить вопрос с подавлением ПВО противника противорадарными ракетами, производством новых планирующих бомб, которые Су-34 могли бы бросать не со стандартных 3-5 км высоты, а за пределами высот работы ПЗРК. Проблему высокоточного оружия вообще. Ну, хотя бы так. Но это всё масштабная работа, которую должны выполнять далеко не ротные командиры, а люди облечённые званиями повыше и гораздо выше. Это позволило бы подавлять артиллерию противника в оперативной дальности, ну могло бы помочь обеспечить масштабные прорывы по полям. Это бы в свою очередь позволило бы окружать города, брать их с минимальными разрушениями. А пока - мы просто тратим людей на производство красивой картинки для СМИ.
  9. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 08:40
    +1
    Минобороны РФ: Прорыв российских военнослужащих не удержала укреплённая вторая линия обороны противника в ЛНР
    Кто так пишет заголовки?!! Глаза аж кровоточат, читать такое. Что сложного написать вот так: "Минобороны РФ: Вторая укрепленная линия обороны противника в ЛНР не удержала прорыв российских военнослужащих".
    Хотя бы так. Хотя почему "военнослужащих", а не "сил" или "подразделений"? В такой формулировке звучит словно это боестолкновение уровня пехотного отделения, не больше. Почему надо объяснять такие очевидные вещи?
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 08:56
      +1
      Ну не отделения, а взвода. Максимум роты. Но иногда и отделения. Бои за "опорники" это собственно и есть бои отделение на отделение. Ничего масштабного. Такие бои выкладывал покойный Огнеборец. Погиб вчера мужик под Угледаром. Угледар, кстати, городок с населеним в 14 тыс человек. И берут его с весны. Вот вам и масштаб боёв.
      1. TipaVoffka
        TipaVoffka Сегодня, 09:51
        -1
        Я смотрел по карте. Он размером 2 на 2 км. Там примерно 200 домов (половина многоквартирных, половина частных). Стоит посреди полей. Кто мне объяснит почему артиллерией нельзя перерезать доставку пополнения и боеприпасов, раз городок стоит посреди поля?
  10. Сын летчика
    Сын летчика Сегодня, 09:14
    -3
    3 км это ни о чем. Отступали с гораздо большей скоростью. Месяцами берем город. Пока не вижу оснований для особого оптимизма. Такое впечатление, что специально тянем время для подхода НАТОвских танков.
  11. solar
    solar Сегодня, 09:16
    0
    не удержала укреплённая вторая линия обороны

    Судя по видео- не очень то она и укрепленная. Какие-то наспех отрытые землянки с символическим перекрытием, не видно что-то никаких бетонных укреплений.
  12. litus
    litus Сегодня, 09:22
    0
    Когда ж украинцы там две линии обороны успели сделать, если речь о лесах вокруг Лимана и Кременной? Они наши были еще осенью