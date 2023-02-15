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В Сети появились кадры повреждений, полученных фронтовым бомбардировщиком Су-24М ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

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В Сети появились кадры повреждений, полученных фронтовым бомбардировщиком Су-24М ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

В Сети появилось видео повреждений, полученных фронтовым бомбардировщиком Су-24 ЧВК "Вагнер" во время выполнения боевого задания над Артемовском (Бахмутом). Самолет был поражен переносным зенитным комплексом ВСУ.


Информация о подбитом Су-24М ЧВК "Вагнер" появилась в понедельник вечером, но без подробностей. Утром во вторник, 14 февраля, основатель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил поражение самолета в районе Артемовска при выполнении боевого задания подчеркнув, что летчик сумел дотянуть аэродрома и посадить горящий самолет на одном двигателе. В настоящее время бомбардировщиком занимаются техники, опубликованное видео было снято после первичного осмотра поврежденного самолета.

Судя по кадрам, ракета, выпущенная ВСУ, попала в левую сторону самолета, повредив левый двигатель и вызвав пожар. Однако летчик, показав высокий профессионализм, сумел довести поврежденную машину до аэродрома и посадить ее. Полученные самолетом повреждения хорошо видны в ролике.

Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала

- заявил Пригожин.

Между тем украинские ресурсы внесли некоторую ясность с повреждением российского Су-24М. Как сообщается, самолет был поражен ракетой ПЗРК "Перун" польского производства над Артемовском. "Сбили" самолет нацгвардейцы из состава 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан". Правда, они же признали, что не видели падения бомбардировщика.

13 февраля в 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы отработали вражеский самолет Су-24 (...) В результате боевой работы из ПЗРК Piorun вражеский самолет был обезврежен. (...) Бомбардировщик загорелся и дальше начал снижаться по линии соприкосновения, судьба пилотов неизвестна

- говорится в сообщении ВСУ.

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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:07
    +8
    Ну,полетает еще "обезвреженный".И врежет вредителям.Пилоты-молодцы,удачи
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:13
      0
      Говорил же, надо "цепочкой" летать,чтоб сзади летящий мог заметить пуск ПЗРК и дать сигнал . Можно и автоматически по радиосигналу активировать ловушки ,чтоб не терять время и далее атаковать место пуска! Есть у нас тут лётчики? Ответьте , как вам такая тактика? На каком расстоянии можно заметить пуск ПЗРК по впереди идущему и среагировать?
      1. Kusja
        Kusja Сегодня, 08:22
        +1
        Ну когда показывали работу наших вертолетов в районе Гостомеля, то там как раз следующий вертоль отрабатывал по огневой точке, ориентируясь на получение от неё первого. Другое дело насчёт скорости самолёта. Но Вы как раз и говорили, помнится, чтобы интервал был примерно в км 15 с тем, чтобы успеть засечь и отработать.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 08:38
        +3
        Не лётчик, но... Кто мешает пропустить первый и шмальнуть по ведомому? И Стингер летит примерно 700 м/сек. Прикиньте сами, если самолёт на бреющем имеет никак не больше 150 м/сек, скорее прилично меньше.
        1. Grencer81
          Grencer81 Сегодня, 10:06
          0
          В Афганистане "духи" так и делали...
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 08:52
        +2
        Цитата: Аргон
        Можно и автоматически по радиосигналу активировать ловушки

        По какому радиосигналу? what
      4. KCA
        KCA Сегодня, 09:10
        +1
        БКО "Президент-С" надо ставить, комплекс явно дешевле не только самолёта, но и ремонта в данном случае
      5. Grencer81
        Grencer81 Сегодня, 10:09
        0
        Из ПЗРК обычно бьют парами с разнесением в 500-600 метров между расчётами.То есть, если вероятность поражения цели из одного ПЗРК 0,5-0,6,то из двух в два раза выше.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:22
      +4
      «Мы летим, ковыляя во мгле,
      Мы ползем на последнем крыле.
      Бак пробит, хвост горит и машина летит,
      На честном слове и на одном крыле…»
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:19
      +1
      Зеленский к Пригожину на дуэль прибыл. Но решил что с земли стрелять безопаснее!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:10
    +4
    Это не сбили, это повредили..... Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:20
    +8
    Мастерство, отвага и удача! Пилоты молодцы!
  4. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 08:22
    +1
    Повредить и сбить разные понятия. С самолет сложненее- разддробленные картечью плослоскости элеронов, для хорошего летчика херня. Хотя я пехтура.
    1. Grencer81
      Grencer81 Сегодня, 10:02
      +1
      Где ты увидел элероны?Левый стабилизатор,руль направления, хвостовой кок,станция "Клён-С", обшивка... Всё это можно отремонтировать,плюс поменять двигатель.Эта машина ещё будет работать...
  5. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 08:22
    +1
    Возможно надо "заточенный" на изделия ПВО афар нижней сферы ставить?
  6. Yakut
    Yakut Сегодня, 08:28
    +1
    Экипаж красавцы. Посадили горящую машину. Такое и в ВОВ не часто случалось на куда более простых машинах.
    1. МДП
      МДП Сегодня, 08:50
      0
      Вроде как в воздухе двигатель отключили подачу топлива и тушили тоже в воздухе
  7. Snay
    Snay Сегодня, 08:30
    +1
    Подлатать и снова мочить тварей!!!!
  8. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:02
    0
    Вопрос в том, какова была наступательная нагрузка этого самолета. Гладкие бомбы или корзины неуправляемых ракет?
    Для поражения противника таким оружием Ил2 был бы дешевле и не менее эффективен ;)
  9. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 09:03
    0
    Ответочка не заржавеет! Молодчага пилот!
  10. МЮД
    МЮД Сегодня, 09:09
    0
    Во всей этой истории радует то, что пилоты живы, самолет дотянул до аэродрома, а главное, что информация по происшествию доведена честно и без утаек, не давая поганым языкам злославить.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:22
    0
    Вопрос скорее к нашему руководству .Почему все самолеты ВС РФ не оснащены системой Витебск ?
    1. agond
      agond Сегодня, 09:44
      0
      Если бы у нас был современный аналог у немецкого Штурмтигра образца 1943 вооруженный 12 снарядами калибром 380мм и весом по 350кг то не было бы ни какой необходимости применять авиацию при штурме небольшого городка. а снаряды 152мм и даже 203мм не могут сразу сложить панельную высотку
    2. Grencer81
      Grencer81 Сегодня, 10:04
      0
      Потому, что система "Витебск" против ИК ГСН ПЗРК бесполезна... Даже тепловые ловушки не всегда помогают..
  12. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 09:35
    0
    По ролику видно, что основной удар ракеты принял левый двигатель, защитив все остальные поверхности самолета и кабину летчика от осколков. Аэродинамические поверхности самолета сильно не пострадали и выполнили свою роль, вплоть до посадки самолета. Но главная заслуга в сохранении самолета и его посадке принадлежит летчику. Самолет очень крепкий. Летчик и конструктор самолета утерли нос полякам. Про пустившего ракету говорить нечего, много ума не надо для нажатия кнопки.