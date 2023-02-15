В Сети появились кадры повреждений, полученных фронтовым бомбардировщиком Су-24М ЧВК «Вагнер» над Артёмовском

Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала

13 февраля в 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы отработали вражеский самолет Су-24 (...) В результате боевой работы из ПЗРК Piorun вражеский самолет был обезврежен. (...) Бомбардировщик загорелся и дальше начал снижаться по линии соприкосновения, судьба пилотов неизвестна

В Сети появилось видео повреждений, полученных фронтовым бомбардировщиком Су-24 ЧВК "Вагнер" во время выполнения боевого задания над Артемовском (Бахмутом). Самолет был поражен переносным зенитным комплексом ВСУ.Информация о подбитом Су-24М ЧВК "Вагнер" появилась в понедельник вечером, но без подробностей. Утром во вторник, 14 февраля, основатель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил поражение самолета в районе Артемовска при выполнении боевого задания подчеркнув, что летчик сумел дотянуть аэродрома и посадить горящий самолет на одном двигателе. В настоящее время бомбардировщиком занимаются техники, опубликованное видео было снято после первичного осмотра поврежденного самолета.Судя по кадрам, ракета, выпущенная ВСУ, попала в левую сторону самолета, повредив левый двигатель и вызвав пожар. Однако летчик, показав высокий профессионализм, сумел довести поврежденную машину до аэродрома и посадить ее. Полученные самолетом повреждения хорошо видны в ролике.- заявил Пригожин.Между тем украинские ресурсы внесли некоторую ясность с повреждением российского Су-24М. Как сообщается, самолет был поражен ракетой ПЗРК "Перун" польского производства над Артемовском. "Сбили" самолет нацгвардейцы из состава 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан". Правда, они же признали, что не видели падения бомбардировщика.- говорится в сообщении ВСУ.