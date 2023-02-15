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Le Figaro: Во Франции нехватка боеприпасов на фоне поставок Украине

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Le Figaro: Во Франции нехватка боеприпасов на фоне поставок Украине

Париж, как и многие в Европе, столкнулся с нехваткой боеприпасов, стремясь во что бы то ни стало помочь Киеву.


Как пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на французского парламентария, армия страны испытывает дефицит боеприпасов, и это, вероятно, усилит разногласия в стране относительно дальнейшей поддержки Украины.

Издание сообщает, что депутаты Национального собрания страны Жюльен Ранкуль из партии «Национальное объединение» и Венсан Брю из партии «Демократическое движение» подготовили доклад по вопросу количества боеприпасов во французской армии.

По данным доклада, в сухопутных войсках страны имеется нехватка снарядов калибра 155 мм. Депутаты также призывают провести работу по оценке запасов боеприпасов на случай крупного конфликта. Кроме того, они высказались против минимизации запасов ради экономии.

Le Figaro отмечает, что эту проблему признают и в Минобороны страны, и производители вооружений, но слишком долго они работали исходя из логики мирного времени. Другими словами, Франция на данный момент не может производить больше боеприпасов.

Такое положение в вооружённых силах страны вызывает недовольство у тех, кто против военной помощи Украине в ущерб национальной обороне Франции, пишет газета.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Pierre-Yves Beaudouin
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6 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
    +2
    Другими словами, Франция на данный момент не может производить больше боеприпасов.
    мерикатос дал нарезку)) - исполняй! laughing Лягушек разводите, пока не поздно. bully
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:35
      +2
      Так всё НАТО через Украину разоружить можно.А потом тамошние джихадисты смогут взять Европу тепленькой.
  2. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 09:46
    +1
    Пусть украинцами стреляют.им все равно где, и за что умирать.
  3. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:54
    +1
    Как француз, я знаю, что в 1916 году мы производили 160 000 снарядов в день.
    В 2023 году сталелитейная промышленность ушла в Китай, а токарные и штамповочные станки давно сданы в металлолом.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:16
      0
      А зачем вам снаряды когда у вас есть лизун Макрон. Всем пятую точку обслужит и вуаля - Франция никакого агрессора не интересует. wassat
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:55
    0
    Во Франции нехватка боеприпасов на фоне поставок Украине
    Нехватка для чего? На что их не хватает на фоне поставок украине? Le Figaro что за подача информации?