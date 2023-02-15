Le Figaro: Во Франции нехватка боеприпасов на фоне поставок Украине

Париж, как и многие в Европе, столкнулся с нехваткой боеприпасов, стремясь во что бы то ни стало помочь Киеву.Как пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на французского парламентария, армия страны испытывает дефицит боеприпасов, и это, вероятно, усилит разногласия в стране относительно дальнейшей поддержки Украины.Издание сообщает, что депутаты Национального собрания страны Жюльен Ранкуль из партии «Национальное объединение» и Венсан Брю из партии «Демократическое движение» подготовили доклад по вопросу количества боеприпасов во французской армии.По данным доклада, в сухопутных войсках страны имеется нехватка снарядов калибра 155 мм. Депутаты также призывают провести работу по оценке запасов боеприпасов на случай крупного конфликта. Кроме того, они высказались против минимизации запасов ради экономии.Le Figaro отмечает, что эту проблему признают и в Минобороны страны, и производители вооружений, но слишком долго они работали исходя из логики мирного времени. Другими словами, Франция на данный момент не может производить больше боеприпасов.Такое положение в вооружённых силах страны вызывает недовольство у тех, кто против военной помощи Украине в ущерб национальной обороне Франции, пишет газета.