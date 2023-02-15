Американский обозреватель призвал Вашингтон рассмотреть точку зрения Москвы по конфликту на Украине

США нужно быть более реалистичными в отношениях с Москвой. Пока всё складывается так, что коллективный Запад настраивает против себя большую часть современного мира. Мы перестали анализировать, да и просто рассматривать альтернативные точки зрения.

Без попытки понять точку зрения оппонента нас всех ждёт тупик. Если хотя бы сделать попытку понять другую точку зрения, то и шансы на урегулирование конфликта существенно вырастут.

В американской прессе появляются материалы, которые так или иначе идут вразрез с устоявшимся принципом о том, что никакого учёта интересов России быть не может. Чаще всего эти материалы публикуются далеко не в самых крупных изданиях, тем не менее, на них обращают внимание в самих США. Помимо недавней «взрывной» публикации журналиста-расследователя Сеймура Херша появился материал, где просто предлагается рассмотреть российскую точку зрения на вооружённый конфликт на Украине.Автором статьи в журнале, название которого на русский можно перевести как «Ответственное госуправление», является Алекс (Александр) Хилл. По словам обозревателя, ситуация сегодня такова, что Запад даже не пытается рассмотреть точку зрения тех, с кем уже слепо пытается бороться.Хилл:Обозреватель пишет, что для США «всё очевидно», но только «всё очевидно» с точностью «до наоборот» может быть и для России:Напомним, что президент России Владимир Путин в конце 2021 года предложил провести переговоры с попыткой выйти на приемлемые как для России, так и для Запада решения. В Вашингтоне это предложение отмели и начали отправлять посланников (например, в лице Лиз Трасс и Жозепа Борреля), которые должны были угрожать России «серьёзными последствиями». А 24 февраля прошлого года началась специальная военная операция, которая откровенно выявила тотальный антироссийский настрой Запада, считающего, что интересы могут быть только у него и ни у кого другого.