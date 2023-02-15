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Американский обозреватель призвал Вашингтон рассмотреть точку зрения Москвы по конфликту на Украине

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Американский обозреватель призвал Вашингтон рассмотреть точку зрения Москвы по конфликту на Украине

В американской прессе появляются материалы, которые так или иначе идут вразрез с устоявшимся принципом о том, что никакого учёта интересов России быть не может. Чаще всего эти материалы публикуются далеко не в самых крупных изданиях, тем не менее, на них обращают внимание в самих США. Помимо недавней «взрывной» публикации журналиста-расследователя Сеймура Херша появился материал, где просто предлагается рассмотреть российскую точку зрения на вооружённый конфликт на Украине.


Автором статьи в журнале, название которого на русский можно перевести как «Ответственное госуправление», является Алекс (Александр) Хилл. По словам обозревателя, ситуация сегодня такова, что Запад даже не пытается рассмотреть точку зрения тех, с кем уже слепо пытается бороться.

Хилл:

США нужно быть более реалистичными в отношениях с Москвой. Пока всё складывается так, что коллективный Запад настраивает против себя большую часть современного мира. Мы перестали анализировать, да и просто рассматривать альтернативные точки зрения.

Обозреватель пишет, что для США «всё очевидно», но только «всё очевидно» с точностью «до наоборот» может быть и для России:

Без попытки понять точку зрения оппонента нас всех ждёт тупик. Если хотя бы сделать попытку понять другую точку зрения, то и шансы на урегулирование конфликта существенно вырастут.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце 2021 года предложил провести переговоры с попыткой выйти на приемлемые как для России, так и для Запада решения. В Вашингтоне это предложение отмели и начали отправлять посланников (например, в лице Лиз Трасс и Жозепа Борреля), которые должны были угрожать России «серьёзными последствиями». А 24 февраля прошлого года началась специальная военная операция, которая откровенно выявила тотальный антироссийский настрой Запада, считающего, что интересы могут быть только у него и ни у кого другого.
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +4
    коллективный Запад настраивает против себя большую часть современного мира
    Беда в том, что американцы ассоциируют себя и своих "союзников" со всем миром - мы "мир", а значит должны слушаться нас (не прислушиваться, а именно подчиняться и выполнять) и не кого более. А при таком подходе бесполезно пытаться быть услышанным, а тем более понятым кому-то другому.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:40
      +1
      Как можно призывать к миру того , кто все это затеял зная все последствия? Пинды всю эту фигню начинали рассчитав все нюансы и возможные сценарии. Сейчас у них все по плану ... Б или Ц . Но по плану!
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:48
        +3
        Цитата: Аргон
        Как можно призывать к миру того , кто все это затеял зная все последствия? Пинды всю эту фигню начинали рассчитав все нюансы и возможные сценарии.

        Полагаю, что не все они предусмотрели. 1- Не учли силу духа русских. 2 - Не думали, что русских поддержат в других странах, показав, что США - это еще не весь мир.
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:36
    +3
    Хорошее мнение, но американское. Главная ошибка в том, что разговор ведется об урегулировании конфликта, что предусматривает более-менее приемлемые для сторон условия. Между тем, сегодня уже время вести речь о возможном окончании горячей фазы конфликта на условиях российской стороны без предварительных условий. Это совсем другое... хотите поторговаться - будем продолжать.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:39
    +3
    Если даже сотня американцев чего-то поняли, то и это уже не плохо. По любому, запад это не весь мир, есть еще восток, юг и север.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:20
    +1
    . В Вашингтоне это предложение отмели и начали отправлять посланников (например, в лице Лиз Трасс и Жозепа Борреля), которые должны были угрожать России «серьёзными последствиями».

    Строго выжившего из ума старика и двоечницу .Запад не понимает как он выглядит смешно ,в лице этой парочки.
    Яркие представители ЛГБТ движения .........