Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Греции сообщил о передаче Украине партии БМП-1, подтвердив отказ в поставке танков Leopard 2

12
Министр обороны Греции сообщил о передаче Украине партии БМП-1, подтвердив отказ в поставке танков Leopard 2

Греция поставила Украине боевые машины пехоты из наличия собственных вооруженных сил, а также боеприпасы. Об этом заявил министр обороны Николаос Панайотопулос.


Глава греческого военного ведомства выступил на конференции контактной группы по Украине, где похвастал последними поставками вооружений режиму Зеленского. По его словам, Греция в последнее время передала ВСУ 20 БМП-1 из наличия армии и боеприпасы, по ним подробностей Панайотопулос не привел. Так же он пообещал и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, но танки Leopard 2 передавать отказался. В Греции сразу заявили, что тяжелая бронетехника им самим нужна, она будет модернизироваться и дальше обеспечивать безопасность государства на фоне противостояния с Турцией.

Согласно заявлению греческого министра, боевые машины пехоты поставлены Украине в рамках круговой сделки с участием Германии. Всего греки должны были отправить Киеву 40 БМП советского образца, получив взамен такое же количество немецких БМП Marder. На сегодняшний день греки получили 14 немецких бронемашин, еще шесть должны прибыть в ближайшее время. Остальные 20 прибудут во второй половине этого года. Так что, еще 20 БМП Украина получит еще не скоро, прижимистые греки не хотят отправлять технику "под обещания", обмен идет "баш на баш".

На сегодняшний день на вооружении ВС Греции осталось примерно чуть больше ста БМП советского образца учитывая, что часть из них уже отправилась на Украину.

Как уже сообщалось, БМП-1 были получены Грецией в начале 90-х годов после объединения Германии и расформирования Национальной народной армии ГДР. Тогда грекам досталось 500 боевых машин пехоты, произведенных по советской лицензии на восточногерманских предприятиях. Перед передачей БМП были доведены до европейских стандартов: на них установили новые радиостанции, дымовые гранатометы, а также поворотники, зеркала заднего вида и т.д. При этом были демонтированы устаревшие противотанковые комплексы 9K11 "Малютка", а вместо них уже в Греции на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ. На части машин вместо башен с 73-мм орудиями 2A28 были установлены 23-мм ЗУ 23-2.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 08:33
    +10
    Давайте греки, разоружайтесь активнее. Чтоб вам пусто было. Пожелаю вам одного, чтобы рано или поздно турки вас вздрючули на всю котлету.
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 08:43
      +2
      Греки как раз не разоружаются, а перевооружаются, по мимо 200 шт. БМП Marder 1A3 они решили ещё и БМП KF41 Lynx закупить.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:44
    +3
    Модернизация в стиле НАТО - вместо ПТУР пулемет 12.7 мм? На мой взгляд не айс.... , а вот как без поворотников и зеркал заднего вида в Афгане обходились - это да.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:10
      -2
      Цитата: Uprun
      Модернизация в стиле НАТО - вместо ПТУР пулемет 12.7 мм? На мой взгляд не айс.... , а вот как без поворотников и зеркал заднего вида в Афгане обходились - это да.

      Они предпочли носимые ПТУРы, что бы техника меньше подставлялась.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:52
    -3
    еще 20 БМП Украина получит еще не скоро, прижимистые греки не хотят отправлять технику "под обещания", обмен идет "баш на баш".

    Ой! Вы уверены, что это греки, а не евреи? Больно шустро Зеля с ними договорился.
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:00
    +1
    Сомнительная модернизация БМП. Пулемётчик чуть ли не по задницу навиду торчит. И стрелять из Грома тоже должен пулемётчик? Или пулемётчик- это отдельный смертник, который на башне должен сидеть?
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 09:09
      0
      Ладно хоть расчет ЗУшки мало-мальски защитили...



      ЗЫ: ещё в начале октября, пришло подтверждение что российская армия уничтожила переданные Грецией БМП-1, причем произошло это сразу же после их прибытия в Харьковскую область. Сообщается, что украинские военные даже не успели их перекрасить и нанести знаки различия.
    2. ветеран-танкист
      ветеран-танкист Сегодня, 09:58
      0
      Установка на башне 12,7 мм пулемета, это хорошая идея. Во-первых, обеспечивается стрельба по воздушным целям на дальности до 1,5 км, Во-вторых, обеспечивается поддержка атакующей пехоты, у которой нет стрелкового оружия калибра 12,7 мм. Как показывает опыт СВО крупнокалиберные пулеметы достаточно эффективны при штурме населенных пунктов и для поражения легкой бронетехники. На Т-72 для стрельбы из 12,7 мм пулемета командир тоже вынужден высовываться из люка по-пояс, и ничего страшного в этом никто не видит.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    0
    Стремление помочь Украине всем, что есть зная, что это будет использовано против российского солдата обернется тем, что когда Турция начнет серьезно разбираться с Грецией по своим территориальным проблемам (а это рано или поздно, но случится) Россия промолчит и не даст даже дипломатической оценки. Сегодня рвете себе пятую точку на английский флаг, чтобы помочь бандеровцам, завтра будете делать то же самое не получая помощи даже от своего нового "друга" Сша.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:11
      -2
      Турция на ближайшие 2 года очень занята. Маловероятно, чтобы они сейчас полезли решать военным путем геополитику. Им важнее сейчас собрать донаты-нулевые кредиты и просто различную помощь.

      Греция же сделала крупные закупки и ждет поставок. Она по заключенным контрактам не ослабнет, а скорее усилится.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:15
    +1
    Мало у нас с греками страниц славной истории и туда же вслед за братушками болгарами .Ну ничего и вам отольется счастье .................
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:35
    +2
    Общая стоимость импортированных в Грецию из России товаров с января по ноябрь 2022 года выросла на 125,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные греческой статистической службы ELSTAT.
    За 11 месяцев 2022 года общая стоимость российского импорта в Грецию достигла 8,46 миллиарда евро, в то время как в 2021 году соответствующий показатель составлял 3,75 миллиарда евро.
    В общем как показывает практика Россия вне зависимости от ситуации Грецию не накажет, за поставки оружия для убийства с его помощью наших граждан. Наше двурушничество как обычно - тут воюем- тут торгуем. Хотя России давно пора выбрать хотя бы одну страну изгоя и по полной программе игнорировать ее как в торговых, так и в политических отношениях.