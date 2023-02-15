Военный эксперт: Украина строит линию эшелонированной обороны на Краснолиманском направлении

В настоящее время украинские власти приступили к строительству дополнительных линий эшелонированной обороны на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По утверждению Марочко, украинские военные и гражданские специалисты сооружают фортификационные объекты на Краснолиманском направлении, привлекая для ведения работ даже сельскохозяйственную технику местных фермеров.
К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова
- цитирует РИА Новости слова Марочко.
Краснолиманское и в целом Харьковское направления рассматриваются как одни из наиболее вероятных с точки зрения предстоящего наступления российских войск. Поэтому киевский режим пытается перестраховаться и сделать наступление ВС РФ максимально затруднительным. Однако, как будут развиваться события, покажет время. Пока российские войска уже имеют инициативу на ряде направлений.
Как следует из сообщений военкоров, в настоящее время на Луганском направлении российские войска и так ведут наступательные действия в районе Белогоровки. Кроме того, подразделения ВС РФ предпринимали атаки в направлении Заречного, Невского, районе Площанки. Определенные продвижения на данных направлениях есть: у Площанки российские военные смогли отодвинуть позиции украинских формирований.