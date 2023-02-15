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Военный эксперт: Украина строит линию эшелонированной обороны на Краснолиманском направлении

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Военный эксперт: Украина строит линию эшелонированной обороны на Краснолиманском направлении

В настоящее время украинские власти приступили к строительству дополнительных линий эшелонированной обороны на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.


По утверждению Марочко, украинские военные и гражданские специалисты сооружают фортификационные объекты на Краснолиманском направлении, привлекая для ведения работ даже сельскохозяйственную технику местных фермеров.

К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова

- цитирует РИА Новости слова Марочко.

Краснолиманское и в целом Харьковское направления рассматриваются как одни из наиболее вероятных с точки зрения предстоящего наступления российских войск. Поэтому киевский режим пытается перестраховаться и сделать наступление ВС РФ максимально затруднительным. Однако, как будут развиваться события, покажет время. Пока российские войска уже имеют инициативу на ряде направлений.

Как следует из сообщений военкоров, в настоящее время на Луганском направлении российские войска и так ведут наступательные действия в районе Белогоровки. Кроме того, подразделения ВС РФ предпринимали атаки в направлении Заречного, Невского, районе Площанки. Определенные продвижения на данных направлениях есть: у Площанки российские военные смогли отодвинуть позиции украинских формирований.
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5 комментариев
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  1. salat
    salat Сегодня, 09:04
    0
    Меня одного смущает тот факт что мы снова начали прыгать граблях? Бравурные выпады вот вот падет артемовск, лихая атака на угледар и притихли и тд,, и снова какое-то тупое молчание от МО и тд.
    Чтото снова перемалывают перемалывают а сдвигов особо нет, да и мне не понятно, как мы везде там наступаем а пленные наши откуда-то берутся.
    1. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:53
      0
      Они пошли рашем длинной цепочкой в чисто поле, поле было заминированно и ни у одной машины не было трака рзминирования, тaкже шли бeз поддержки РАЗВЕДКИ, aртилерии и авиации.

      Taкая тактика была под киевом и под харьковом, помним к чеему он привела.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:48
    0
    По утверждению Марочко, украинские военные и гражданские специалисты сооружают фортификационные объекты на Краснолиманском направлении, привлекая для ведения работ даже сельскохозяйственную технику местных фермеров.

    К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова

    - цитирует РИА Новости слова Марочко.

    Этот Марочко пишет только про ВСУ, но никогда про своих, у него допуск что ли на ту территорию. Хорошая иллюстрация слов этого пенсионера, прямо видно применение сельскохозяйственной техники.

    Хватит постить этого Марочку с его фантазиями.
  3. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:49
    0
    А Россия осенью прошлого года сделала "эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении" что бы не допустить потери города?
  4. Snay
    Snay Сегодня, 10:26
    0
    Прекрасно чо.. Сначала сдали, теперь будем снова ценой жизни наших ребят брать...(