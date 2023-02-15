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ВМС США проведут испытания гиперзвуковой ракеты с борта эсминца Zumwalt в 2025 году

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ВМС США проведут испытания гиперзвуковой ракеты с борта эсминца Zumwalt в 2025 году

Американцы, несмотря на все свои экономические возможности, всё пытаются догнать Китай и Россию в области развития гиперзвукового оружия.


Военно-морские силы США планируют провести испытательный пуск гиперзвуковой ракеты с эсминца USS Zumwalt (DDG-1000) в декабре 2025 года.

По словам капитана Тайсона Янга, для реализации этого проекта привлечено не менее пяти профильных офицеров.

Мы интегрируем систему управления подводным вооружением с управлением центра тактической поддержки, чтобы повлиять на передачу данных и сообщений для запуска ракеты

— сказал Янг.

Янг уточнил, что работы по подготовке эсминцев класса Zumwalt к пускам гиперзвуковых ракет позволят упростить этот процесс на ударных подводных лодках класса Virginia.

В прошлом месяце ВМС США заключили с компанией HII Ingalls Shipbuilding контракт на сумму 10,5 млн долларов на модернизацию кораблей USS Zumwalt (DDG-1000) и USS Michael Monsoor (DDG-1001). В ВМС страны заявляют, что хотят использовать гиперзвуковое оружие на кораблях класса Zumwalt в 2025 году и субмаринах класса Virginia в 2028 году.

На борту каждого эсминца класса Zumwalt можно будет разместить около 12 ракет. Однако главная пока проблема - не подходящие габариты ячеек пусковых контейнеров остаётся нерешенной. В том числе и с этой целью в США собираются выделить деньги на очередную перестройку стелс-эсминцев, которым никак не найдут применения.
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Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo illustration/Released
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6 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:39
    +1
    В ВМС страны заявляют, что хотят использовать гиперзвуковое оружие на кораблях класса Zumwalt в 2025 году и субмаринах класса Virginia в 2028 году.
    "Хотеть" одно, а сделать и поставить на вооружение, таки это совсем другое. bully
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 09:44
      +1
      Аммериканский чемодан.. без ручки. И нести тяжко, и выбросить жалко.
  2. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 09:44
    +1
    Zumwalt - это те самые на который устанавливали рельсотрон, да не установили, это который из за отказа двигателя впоролся в стены канала, при переходе из Атлантики в Тихий, который уже стал нежно желтого цвета? Теперь Гиперзвук- ага верим. Зато хваткие парни попилили на этом проекте бабла горы
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:46
    0
    Ну если решили ставить на Зумвольт, значит гиперзвука у низ нет и в ближайшее время не будет.
    Зумвольт у них - "дурная примета". wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:09
    +1
    За 10,5 млн $ ,можно только подняться на борт Утюга с ведром краски,а за малярный валик придётся доплачивать.
  5. Владислав Стрельцов
    Владислав Стрельцов Сегодня, 10:23
    0
    а сейчас см-6 вполне справляется???