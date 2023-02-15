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Генерал США Марк Милли: Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

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Генерал США Марк Милли: Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

Украина выйдет из этого конфликта победителем, судя по прозвучавшим на девятом заседании контактной группы "Рамштайн" заявлениям представителей США. Американцы снова обещают Киеву победу, отказывая в поставках истребителей.


Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая на конференции по итогам прошедшего заседания контактной группы по Украине. По его словам, ставка российског президента Путина на быструю победу не сыграла, Украина по-прежнему противостоит "агрессии" и т.д. В общем, как бы Россия не старалась, Украина останется "свободной и независимой", конечно, с помощью США. Генерал пообещал поддерживать Киев, пока ВСУ не "освободят всю территорию".

(...) мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость… Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя

- заявил Милли.

Американский генерал своим заявлением о поддержке Запада и "непобедимости" украинской армии, лишь "подсластил пилюлю" на фоне разочарования Киева итогами состоявшегося "Рамштайна". Все дело в том, что в Киеве возлагали на него очень большие надежды, планируя по итогам получить истребители, но получили отказ. Нет, один истребитель все же Украина получила. Он был вручен лично министру обороны страны Резникову, правда в виде изображения на носовом платке. Радостный Резников на камеру продемонстрировал подарок, даже не заметив, что изображенный на нем самолет является российским Су-27.

В общем, Киев в очередной раз с самолетами пролетел, зато с обещаниями - нет. США пообещали подготовить ВСУ к весеннему наступлению, предоставив вооружения и технику. А "пушечное мясо" Киев должен набрать сам, чем сейчас и занимается, проводя принудительную мобилизацию.
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36 комментариев
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  1. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:05
    +8
    Да блин.. одни американские генералы говорят что Россия уже выиграла, другие что проиграла. Нужно ли об этом писАть? Нам не наcpать на то что они сказали? Наcpать с большой колокольни.
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 09:15
      +1
      Этот тип из старых генералов, которые что видят на поле боя о том и поют. Для этих любителей танковых клиньев и ковровых налётов авиакрыльями важна скорость захвата а-ля Ирак (при этом они нихрена не думают что делать после захвата населённых пунктов потом и сидят на базах боясь лишний раз пёрнуть как в Афганистане). Тут денацификация (то есть могилизация кастрюлеголовых- не в ГУЛАГ же их потом определять) и демилитаризация (большая часть советской техники всу уже сожжена , идёт демилитаризация Эвропы). Похоже енерал даже не читал о чем СВО.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:04
        0
        Для этих любителей танковых клиньев
        Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

        Факт войны между Россией и украиной, стратегическое поражение кремлевских гроссмейстеров/России, за которое придется расплачиваться десятки лет, а то и больше. С треском провалился и блицкриг призванный исправить ситуацию. Провал затянувшихся боевых действий с жестами доброй воли и перегруппировками. Ну и заведомо проигрышная тактика пробивания в лоб укреп. районов. Вот он о чем и он прекрасно понимает что говорит.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:05
    +5
    Не, а что он должен был заявить? Он действующий чиновник Запада, конечно же он будет кричать что мы проиграли и всё такое, это ожидаемо.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:07
      +4
      А как выйдет в отставку сразу мозги прорежутся и запоет по другому. Как и подавляющее большинство политиков и военных у них
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 09:26
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Не, а что он должен был заявить? Он действующий чиновник Запада... и всё такое, это ожидаемо.

      В переводе на русский генерал сказал: -, нас, амеров, все происходящее устраивает, мы рубим гешефт. На украинцев наплевать, европейцы пусть страдают. Зе &ко могут продолжать обогащаться, это мы потом оттожмем feel Одним словом все по плану - ВВП виноват во всем. Теперь фуршет.
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:06
    +1
    Ну когда на этом поле боя получается не совсем то, что хотелось бы, то о том, что хотелось бы нужно просто больше говорить и тогда иллюзия успеха гарантирована.
  4. Volga073
    Volga073 Сегодня, 09:07
    0
    Генералы-Оборотни в лампасах ГенШтаба.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:07
    +1
    А потом будут ныть,почему Шойгу с Герасимовым телефонные трубки не берут, когда им звонят.Придётся ждать выступление Путина,надо сбивать с американцев спесь:Ядерные ракеты России полетят куда угодно ,но не в США.Они так решили.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:07
    +11
    Если в результате СВО в Киеве останется нацистский, бандеровский режим, если мать городов русских Киев и город-герой Одесса и все исконно русские земли между ними останутся вне пределов, вне суверенитета Российской Федерации, за пределами её границ - это будет крупнейшая геополитическая, цивилизационная катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.

    Исконно русские земли от Ужгорода до Донецка, от Измаила до Чернигова окончательно перестанут быть русскими, всё русское там будет вытравлено, выжжено с корнем.

    Русский народ никогда не простит Путину сдачу врагам матери городов русских Киева - престольного града Руси.

    Оставление нацистского режима в Киеве будет означать вступление Украины в НАТО, и размещение военных баз США в Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове, Чернигове, Екатеринославе, Запорожье.

    Остановка Вооружённых Сил РФ на текущей линии фронта - это однозначно поражение России ибо ситуация с 2014 года не изменится, все пограничные области РФ: Крым, Белгород, Курск, Брянск, Запорожская, огрызок Херсонской областей будут постоянно под обстрелами ВСУ из-за Днепра.

    Если Путин не мобилизует всю Россию на ПОБЕДУ над врагом в этой войне, экономику на массовый выпуск военной продукции, не увеличит численность обученных войск РФ в СВО к лету до 2 миллионов человек - Россия потерпит стратегическое поражение, последствия которого будут чувствовать все граждане РФ многие поколения.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:17
      -1
      . если мать городов русских Киев и город-герой Одесса и все исконно русские земли между ними останутся вне пределов, вне суверенитета Российской Федерации, за пределами её границ - это будет крупнейшая геополитическая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.


      Так уже на протяжении последних 30 лет.И почему это именно Киев мать городов русских?Откуда это взяли?
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:23
        -1
        Из истории и летописей древней Руси, а также плакатов СССР в период ВОВ
    2. Jonny_Su
      Jonny_Su Сегодня, 09:25
      -5
      Забудьте и расслабьтесь. Мы сейчас в ситуации 17 века: украинцы вместе с Польшей и ситуативно с Турцией. Мы начали битву за Левобережье, но неудачно. На правом берегу Днепра земли и не были особо нашими. Ну, Крым и Приазовье, Бог даст, присовокупим. Киев - уже нет. С Харьковом, Сумами и Херсоном вышло глупо. Но обратно уже не открутишь.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:58
      +2
      Мне кажется, или Вы под несколькими статьями пишете одно и то же с одной и той же картинкой?
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:08
    +10
    И ведь не врет этот Милли: война будет вестись до тех пор, пока всу не освободят всю украину... От своего присутствия.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +1
    Вот смотришь на этого генерала, слушаешь, что он говорит и возникают большие сомнения в том, а это действительно настоящий американский генерал, да к тому же председатель Объединенного комитета начальников штабов США? Если не смотреть кто говорит, то можно уверенно сказать что это кто-то из Даниловых - Подоляков - Кулеб. Эти Милли 20 лет внушали, что побеждают международный терроризм в Афганистане, а в итоге, бросив все имущество, вооружение и местных прихлебал сбежали от туда. То же в Ираке, Ливии. Теперь руками бандеровцев "побеждают" на Украине.
    1. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 09:26
      +2
      Будем надеяться что вы правы. Но на данный момент нужно признать что помощь НАТО эффективна. Без натовского оружия, разведданных, связи и целеуказания украинская армия уже пала бы.
  9. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:12
    +8
    Если Россия проиграет то только из за действий кремля
  10. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:16
    0
    На данный момент оперативно и тактически проиграла и западу и Украине, стратегически пока только Украине ( на данный момент).Но мир начал меняться и то что США подмяли под себя своих вассалов и их рынки это для них плюс но они все ещё рискуют потерять весь остальной мир как когда-то Россия обрела донбас и Крым и потеряла оставшуюся Украину. Игра ещё не закончилась.
  11. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 09:17
    -4
    Это говорят люди которые смогли лишь оккупировать Гренаду и Панаму.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:20
      0
      Они не окуппировали. Они купили. Заплатили много и им позволили там побыть.
    2. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 09:29
      +1
      Эти люди достаточно эффективно разрушают другие государства, устраивают оранжевые революции и т.п. Не стоит их недооценивать
  12. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 09:20
    -1
    Заявление не лишено смысла. Выгоды страны по итогам кампании гораздо меньше убытков. Но, как в нашем народе говорится "маемо що маемо".
  13. HAM
    HAM Сегодня, 09:20
    0
    "На дурака не нужен нож--ему немного подпоёшь и делай с ним что хошь!...."@ Кто "ду рак",а кто "подпевает" тут предельно ясно...всегда говорил что Базилио-гениальный котяра.......
  14. Кустодий
    Кустодий Сегодня, 09:22
    +1
    Конечно, турбопатриоты сидят на диване вместо того, чтоб нагнуть Украину и весь запад как они это делают в комментариях
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 09:31
      +1
      Патриоты работают везде. Нет фронта без тыла. Фронт без тыла кончится за неделю
      ЗЫ:вариант заливать бабло из других стран как на Украине, но рано или поздно другой народ...этих стран-пешек посчитает расходы и выставит счёт своей элите бюллетенями, вилами и прочим колюще-режущим инструментом
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Кустодий
      Конечно, турбопатриоты сидят

      Тогда зачем вы здесь?
  15. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:33
    0
    Украинские танки проезжают по Красной площади?
    Как европеец, я сомневаюсь. По демографическим причинам необходимо больше пушечного мяса.
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:33
    +1
    Ну то что Россия проиграла стратегически - еще далеко не факт. Но то, что мы проигрываем тактически, можно согласиться. В любом случае после этой СВО государственность потеряет или Украина, или Россия, получив сначала на своей территории гражданскую войну.
  17. Горий
    Горий Сегодня, 09:35
    +1
    Собака лает - караван идет ...Ну не скажет же он что украинцы проигрывают
  18. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:37
    0
    Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя

    он дал оценку нашему МО, а не нам
    как говорил президент: "мы, еще не начинали"
  19. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:39
    0
    Putin chciał pokazać Chinom, że zajęcie Ukrainy potrwa kilka dni, a sparaliżowany strachem zachód nie zareaguje na inwazję.
    Putin chciał nawiązać stosunki z Chinami jako równorzędny partner i był przekonany, że Europa zachodnia nie zrezygnuje z tanich rosyjskich surowców.

    W rezultacie Rosja straciła Europejski wielki rynek, a stosunki Chiny - Rosja polegają na tym, że Rosja sprzedaje Chinom towary za bezcen, a Chiny łaskawie je kupują.
    To porażka również wizerunkowa. Mit Rosji jako mocarstwa militarnego upadł. Mieliście zawojować cały świat, a lanie dostajecie od najbiedniejszego kraju Europy.
    Tak to mniej więcej wygląda oczami Polaka .
  20. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    +1
    Генерал США Марк Милли: Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически
    Это он для укронациков такое сказал? Врет по-полной, мерикатосина. angry
  21. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 10:00
    0
    Напомню- это тот самый Милли который пустил шептуна про "Киев за три дня", и это с радостью сначала понесли отечественные шапкозакидатели, а сейчас перехватили укропатриоты и при каждом удобном случае приписывают то Шойгу, то Путину hi
  22. Alex Justice
    Alex Justice Сегодня, 10:13
    0
    Скотт Риттер нелецеприятно отзывался о Марк Милли. Говорил что Милли пропагандист от военных концернов.
  23. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:14
    0
    Какие проигрыши России? Амер бредит и оговорочки по Фрейду делает
    Россию в целом положение полностью устраивает, а вот НАТО скоро с голой задницей будет сидеть, а граждане их стран голодные и в холоде.....
    Так что стратегически как раз таки проиграло НАТО и США - вляпались по полнуй в украинское болото, вылезти чистеньким и унести с собой хоть что то ценное у них не получиться.
    Так что будут платить контрибуции Российской Федерации и пострадавшим регионам бывшей украины многие годы.
    Для них маячет перспектива убытков в несколько триллионов долларов, а не прибили с кредитов и Ленд-лиза, потеря международного авторитета основанного на страхе. Поэтому они и беснуются и готовый развязать третью мировую