Обозреватель Politico: США призвали ВСУ экономить боеприпасы из-за истощения западных арсеналов

Первые предупреждения о том, что западные союзники Киева рискуют серьезно истощить свои запасы вооружений, отправляя их на Украину, появились еще летом прошлого года. Вначале об этом заговорили эксперты и журналисты, позже информацию вынуждено было подтвердить официальное военное и политическое руководство стран НАТО.
Даже Пентагон был вынужден просить у Израиля расконсервировать свои склады для отправки снарядов натовского калибра на Украину. Более того, выяснилось, что западные оборонные предприятия не способны в короткие сроки увеличить объемы производства боеприпасов, чтобы восполнить дефицит и обеспечить необходимое количество БК для ВСУ.
С началом интенсификации боев на Донбассе на острую нехватку не только снарядов, но и даже патронов к стрелковому оружию, открыто стали жаловаться украинские военнослужащие на передовой.
С призывом к командованию ВСУ экономить боеприпасы из-за истощения арсеналов западных союзников присоединился обозреватель американского авторитетного издания Politico Пол Маклири. Обозреватель сообщил, что по этой причине натовские инструкторы и командование вынуждены менять тактику обучения и ведения боевых действий украинскими военнослужащими. По его словам, США попросили командование ВСУ больше полагаться на маневры подразделений, а не артиллерийские обстрелы.
Запад начал беспокоиться о возможности пополнить запасы вооружений у Украины. Инструктора НАТО больше обучают ВСУ, как действовать в бою, используя наименьшее количество боеприпасов
— отметил Маклири.
Причиной неспособности оборонных предприятий Европы и США быстро восполнить арсеналы эксперты называют то, что мощности военно-промышленного комплекса стран НАТО никогда не были нацелены на необходимость обеспечения армий в крупном военном конфликте, поскольку их создавали с расчетом на локальные кризисы. Тогда как у России есть богатое советское наследие в виде военной промышленности, которая полностью обеспечит потребность в необходимой на фронте продукции.
Следуя логике командования НАТО, вскоре бойцы ВСУ, прошедшие обучение на западных полигонах, будут на передовой больше бегать, чем стрелять. Видимо, так планируется уменьшить потери украинской армии от огневого поражения российской артиллерии, у которой снарядов хватит на любой срок ведения военной кампании.