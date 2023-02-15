Представитель МИД России Захарова назвала «хамским» обращение Байдена к президенту Сербии

Поздравление президента США Джо Байдена, направленное в адрес главы Сербии Александра Вучича по случаю Дня государственности, представляет собой попытку неприкрытого давления на Белград. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Как отметила представитель российского дипломатического ведомства, власти США фактически даже не скрывают давление на суверенное государство. Само поздравление, по словам Захаровой, является не просто примером давления, а еще и свидетельством планов США переформатировать Сербию, подчинить ее Вашингтону, а отнюдь не Евросоюзу.
К тому же, речь идет и о полном отделении Косово от Сербии, что, по мнению американской администрации, должен официально и публично признать Белград. Лишь после этого Сербии обещают возможность присоединения к Евросоюзу.
Само поздравление Байдена, по словам Захаровой, было «хамским». С мнением представителя МИД России сложно не согласиться. Тон обращения говорит о многом. Глава Белого дома явно свысока обращается к сербскому лидеру, и это пренебрежение суверенитетом Сербии чувствуется едва ли не в каждом слове обращения.
Напомним, что президент США в поздравительном обращении предложил президенту Сербии Александру Вучичу вместе «призвать к ответу» Россию, и это при том, что сербский народ имеет очень давние исторические связи с нашей страной, а сейчас Белград является одной из немногих европейских стран, демонстрирующих нежелание присоединяться к западным санкциям против России. Байден не постеснялся даже вспомнить проблему Косово, высказавшись о необходимости ее решения, и явно не в пользу Белграда.