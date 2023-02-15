Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель МИД России Захарова назвала «хамским» обращение Байдена к президенту Сербии

9
Представитель МИД России Захарова назвала «хамским» обращение Байдена к президенту Сербии

Поздравление президента США Джо Байдена, направленное в адрес главы Сербии Александра Вучича по случаю Дня государственности, представляет собой попытку неприкрытого давления на Белград. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радио Sputnik.


Как отметила представитель российского дипломатического ведомства, власти США фактически даже не скрывают давление на суверенное государство. Само поздравление, по словам Захаровой, является не просто примером давления, а еще и свидетельством планов США переформатировать Сербию, подчинить ее Вашингтону, а отнюдь не Евросоюзу.

К тому же, речь идет и о полном отделении Косово от Сербии, что, по мнению американской администрации, должен официально и публично признать Белград. Лишь после этого Сербии обещают возможность присоединения к Евросоюзу.

Само поздравление Байдена, по словам Захаровой, было «хамским». С мнением представителя МИД России сложно не согласиться. Тон обращения говорит о многом. Глава Белого дома явно свысока обращается к сербскому лидеру, и это пренебрежение суверенитетом Сербии чувствуется едва ли не в каждом слове обращения.

Напомним, что президент США в поздравительном обращении предложил президенту Сербии Александру Вучичу вместе «призвать к ответу» Россию, и это при том, что сербский народ имеет очень давние исторические связи с нашей страной, а сейчас Белград является одной из немногих европейских стран, демонстрирующих нежелание присоединяться к западным санкциям против России. Байден не постеснялся даже вспомнить проблему Косово, высказавшись о необходимости ее решения, и явно не в пользу Белграда.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Марии Захаровой
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:14
    +1
    Вучичу трудно сидеть на двух стульях и в ЕС хочется и Косово не признавать.А это понятия не совместимые.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:16
    +4
    Неудивительно. американцы уже спят и видят подмятую полностью под себя Сербию... Потому и ведут себя так нагло. Для них православные сербы - вообще не люди.
  3. Dave36
    Dave36 Сегодня, 09:25
    +3
    Америка - насилует весь мир...ничего нового, кроме угнетения ближнего, человечество не придумало. Радует, что хоть так до людей доходит, кто есть кто и у кого какие планы в отношении другого.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: Dave36
      Америка - насилует весь мир...ничего нового, кроме угнетения ближнего, человечество не придумало.

      Британия для этого и создавала США. Даже слово "штат" в то время никогда и нигде не упоминалось, то есть создавалось государство, для угнетения других народов и государств.
  4. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 09:28
    +4
    А какие, собственно, успехи во внешней политике у нашего МИДа, кроме нетаскания мешков? Может, упразднить его за дармоедство и никчемность? А сэкономленные средства можно потратить на закупку беспилотников.
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 09:45
      -1
      Уважаемый, по каким объективным критериям вы замеряете "никчемность" министерства?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:43
    0
    Самой М.Захаровой оскорблять Вучича значит можно (За ее хамство в его адрес пришлось извиняться самому Путину), а Байдену значит нельзя? Или у Машеньки "девичья память" и она не помнит о своих "косяках"?
    Промолчишь - за умного сойдешь
    (Народная мудрость)
  6. ShDE
    ShDE Сегодня, 09:50
    +1
    Вот уж точно Империя зла. Сатанинское гнездо: гостерроризм, биооружие, развязывание войн, гомики, АНБ, ГМО. И ООН в кармане.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:01
    +1
    Назвала, ииииии? Что дальше то?""""