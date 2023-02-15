Глава МИД Венгрии: У нашей страны есть свой подход на пути к мирному урегулированию украинского конфликта

Да, наша общая позиция с Францией заключается в том, чтобы в этой стране [на Украине] скорее настал мир, но в том, какую тактику и какие шаги нужно предпринять в этом направлении, наши подходы разнятся. Также существует вероятность, что именно, в соответствии с позицией украинских властей, ещё не настал подходящий момент для проведения переговоров, но мы в это не верим, призывая покончить с этим кризисом сейчас.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна также выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, однако у Будапешта свой подход на пути к решению этой проблемы, не совпадающий с позициями других стран-членов ЕС. Как уточнил министр иностранных дел по итогам переговоров со своей французской коллегой Катрин Колонна, всё это связано с ожиданиями остальных стран Союза достичь более выгодных условий для Киева.Вот, что он высказал по этому поводу:По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия, в качестве соседней страны, желает немедленного прекращения огня, чтобы обе стороны сели как можно быстрее за стол переговоров.Отметим, что с самого начала спецоперации, Будапешт не поддерживает санкции в отношении Москвы, особенно в том, что касается ограничений на импорт энергоресурсов из этой страны, равно как и осуждение любую военной помощи Киеву. Однако ряд санкционных пакетов Венгрия все же поддержала.В этом контексте следует напомнить и об изданном в начале марта 2022-го года венгерским парламентом указе, согласно которому наложен запрет на поставку вооружений Украине с территории страны. Как подчёркивал ранее глава дипведомства, эти меры стали вынужденными и оправданными с тем, чтобы обезопасить Закарпатье, на территории которого живут этнические венгры, дабы не допустить эскалации напряжённости в данном регионе.