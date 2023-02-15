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Глава МИД Венгрии: У нашей страны есть свой подход на пути к мирному урегулированию украинского конфликта

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Глава МИД Венгрии: У нашей страны есть свой подход на пути к мирному урегулированию украинского конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна также выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, однако у Будапешта свой подход на пути к решению этой проблемы, не совпадающий с позициями других стран-членов ЕС. Как уточнил министр иностранных дел по итогам переговоров со своей французской коллегой Катрин Колонна, всё это связано с ожиданиями остальных стран Союза достичь более выгодных условий для Киева.


Вот, что он высказал по этому поводу:

Да, наша общая позиция с Францией заключается в том, чтобы в этой стране [на Украине] скорее настал мир, но в том, какую тактику и какие шаги нужно предпринять в этом направлении, наши подходы разнятся. Также существует вероятность, что именно, в соответствии с позицией украинских властей, ещё не настал подходящий момент для проведения переговоров, но мы в это не верим, призывая покончить с этим кризисом сейчас.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия, в качестве соседней страны, желает немедленного прекращения огня, чтобы обе стороны сели как можно быстрее за стол переговоров.

Отметим, что с самого начала спецоперации, Будапешт не поддерживает санкции в отношении Москвы, особенно в том, что касается ограничений на импорт энергоресурсов из этой страны, равно как и осуждение любую военной помощи Киеву. Однако ряд санкционных пакетов Венгрия все же поддержала.

В этом контексте следует напомнить и об изданном в начале марта 2022-го года венгерским парламентом указе, согласно которому наложен запрет на поставку вооружений Украине с территории страны. Как подчёркивал ранее глава дипведомства, эти меры стали вынужденными и оправданными с тем, чтобы обезопасить Закарпатье, на территории которого живут этнические венгры, дабы не допустить эскалации напряжённости в данном регионе.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Сийярто
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3 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    +2
    По словам главы внешнеполитического ведомства, Венгрия, в качестве соседней страны, желает немедленного прекращения огня, чтобы обе стороны сели как можно быстрее за стол переговоров.
    Придёт время "сядем за стол переговоров". Но только на наших условиях.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:52
    +2
    Венгрию,можно похвалить,действует очень осторожно и по максимуму,отстаивает свою позицию.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:06
      +1
      Самое интересное, что за простое отстаивание своего суверенитета Венгрию норовят записать в друзья России. Прям аж любопытно, а если вдруг неожиданно Германия попытается спросить с американцев и остальных европейцев - "Какого вам всем от нас надо и почему мы должны ввязываться в разборку, которая нас не касается?" - её тоже запишут в друзья России? Понимаю, что с нынешними руководителями немцев это нереалистично, но вопрос всё же из области "А что, если...".