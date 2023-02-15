Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина эвакуирует учреждения и предприятия из Часова Яра

Киевские власти проводят эвакуацию государственных учреждений и промышленных предприятий из расположенного к западу от Артемовска (Бахмута) оккупированного Украиной населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщает подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее сообщалось о вывозе государственных архивов из Артемовска (Бахмута), который, судя по всему, все же может быть оставлен украинскими формированиями.
Как сообщает РИА Новости, военный эксперт Марочко уточнил, что, несмотря на то, что медицинские учреждения из Часова Яра не эвакуируют, сообщается, что пациентов, которые идут на поправку, готовят к выписке в ускоренном порядке. Также сообщается, что оставшееся в Часовом Яру население стремится покинуть населенный пункт.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что линия боевого соприкосновения сдвинулась в район населенного пункта Парасковиевка в Донбассе, после освобождения которого будет перерезана трасса из Часова Яра, являющаяся последним оставшимся в распоряжении украинской армии путем снабжения ВСУ в Артемовске.
Также сообщается о полном освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР. Там сейчас происходит дозачистка, после чего российская армия сможет более целенаправленно заняться освобождением Парасковиевки, все пути отхода боевиков киевского режима из этого населенного пункта отрезаны, ведутся ожесточенные бои.
Оккупированный Украиной город Артемовск в ДНР, расположенный к северу от Горловки, украинская группировка оккупационных войск в Донбассе использует в качестве транспортного узла для обеспечения снабжения.