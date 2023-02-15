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Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина эвакуирует учреждения и предприятия из Часова Яра

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Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина эвакуирует учреждения и предприятия из Часова Яра

Киевские власти проводят эвакуацию государственных учреждений и промышленных предприятий из расположенного к западу от Артемовска (Бахмута) оккупированного Украиной населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщает подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Ранее сообщалось о вывозе государственных архивов из Артемовска (Бахмута), который, судя по всему, все же может быть оставлен украинскими формированиями.

Как сообщает РИА Новости, военный эксперт Марочко уточнил, что, несмотря на то, что медицинские учреждения из Часова Яра не эвакуируют, сообщается, что пациентов, которые идут на поправку, готовят к выписке в ускоренном порядке. Также сообщается, что оставшееся в Часовом Яру население стремится покинуть населенный пункт.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что линия боевого соприкосновения сдвинулась в район населенного пункта Парасковиевка в Донбассе, после освобождения которого будет перерезана трасса из Часова Яра, являющаяся последним оставшимся в распоряжении украинской армии путем снабжения ВСУ в Артемовске.

Также сообщается о полном освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР. Там сейчас происходит дозачистка, после чего российская армия сможет более целенаправленно заняться освобождением Парасковиевки, все пути отхода боевиков киевского режима из этого населенного пункта отрезаны, ведутся ожесточенные бои.

Оккупированный Украиной город Артемовск в ДНР, расположенный к северу от Горловки, украинская группировка оккупационных войск в Донбассе использует в качестве транспортного узла для обеспечения снабжения.
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6 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:02
    +1
    Часов Яр- этот то населенный пункт, который надо будет занять еще прежде Артемовска. Поэтому не сейчас , так завтра не завтра, так через неделю там будут бои не легче, чем в Соледаре или Парасковиевке. Поэтому нонкомбататнты правильно делают, что уезжают.
    И нельзя отказать украинской стороне в предусмотрительности: из населенных пунктов эвакуируют все гражданские власти и учреждения, которые только могут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:08
      0
      ВСУ уже валят из Бахмута.


      ВСУ задумали сжечь дома в Артёмовске перед своим уходом, об этом также пишут во вторник многие Телеграм-каналы.

      Социальный городской чат «Бахмут Ъ | Артемовск» публикует в доказательство фотографию объявления, по их словам, такие объявления расклеены на каждом втором доме.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-tyazheleyshie-boi

      Надо не дать им уйти.Если они собираются валить даже из Часова Яра,хотя вроде как создали группировку Карпаты для его обороны.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:07
    0
    ахаххахаха а почему предприятия живы до сех пор ???????????????????????????????
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:09
      0
      Предприятием можно называть как огромный комбинат, занимающий несколько квадратных километров, так и мастерскую по пошиву одежды, умещающуюся в одну не самую большую комнату. Я не пишу, что там были именно последние предприятия. Просто статья даёт слишком мала материала для такого категоричного вопроса, как ваш.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:08
    0
    Денис Пушилин заявил, что линия боевого соприкосновения сдвинулась в район населенного пункта Парасковиевка в Донбассе, после освобождения которого будет перерезана трасса из Часова Яра

    К юго-западу от Бахмута украинская армия контратаковала в районе Ивановского. Частично имела успех. Таким образом, бои за трассу Константиновка-Бахмут продолжаются. ЧВК «Вагнер» стремится продавить украинскую оборону на восточных окраинах города.
    А к северу, несмотря на фактическое окружение, ВСУ продолжают сопротивление в районе Парасковьевки. При этом их атакуют с юга, востока, севера и северо-запада. Также по ним бьёт артиллерия с господствующих высот в Красной Горе. К северу от Соледара ЧВК «Вагнер» наступает на Фёдоровку, Роздоловку и Весёлое. В районе второго из названных населённых пунктов есть продвижение.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:11
    0
    Этот Марочко постоянно бежит впереди всех с сообщениями,которые потом не подтверждаются.Нет,по логике да,всуки должны эвакуироваться хоть за Днепр,хоть с планеты Земля.Посмотрим,как дело пойдет.Рано еще-котел не закипел.Да и котла как такового пока нет