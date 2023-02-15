В настоящее время представители киевского режима заняты вывозом архивов государственных организаций из Артемовска (Бахмута). Это подтверждают украинские средства массовой информации, ссылаясь на сообщения от «волонтеров».Так, волонтер Вячеслав Ильченко сообщил, что в автобус загружают документы городского управления образования, а также пенсионного фонда Бахмута. Чтобы дело шло быстрее, работники перебрасывают папки с бумагами через разбитые окна учреждений. Затем они складируют их в автобусы.Вывоз государственных архивов свидетельствует о том, что украинская сторона допускает скорое оставление города. Хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ якобы не планируют оставлять Бахмут и будут его оборонять и далее. Но сейчас становится очевидно, что данная оборона совершенно бесперспективна.В Артемовске ВСУ несут колоссальные потери. Фактически киевский режим, не желая отступать из города, «утилизирует» подразделения украинской армии. Как сообщают украинские военкоры, происходит уничтожение лучших и боеспособных частей ВСУ.Ранее стало известно о том, что киевский режим предписал всем «волонтерам» покинуть территорию Бахмута. Также сообщалось об эвакуации мирных жителей из города, хотя речь идет, скорее всего, о семьях чиновников и военнослужащих, поскольку к обычным мирным горожанам у киевского режима пренебрежительное отношение.Простых людей с освобожденных районов выводят как раз бойцы ЧВК «Вагнер», о чем ранее сообщали российские военкоры.