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Украинские СМИ признали вывоз архивов государственных учреждений из Артемовска

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Украинские СМИ признали вывоз архивов государственных учреждений из Артемовска

В настоящее время представители киевского режима заняты вывозом архивов государственных организаций из Артемовска (Бахмута). Это подтверждают украинские средства массовой информации, ссылаясь на сообщения от «волонтеров».


Так, волонтер Вячеслав Ильченко сообщил, что в автобус загружают документы городского управления образования, а также пенсионного фонда Бахмута. Чтобы дело шло быстрее, работники перебрасывают папки с бумагами через разбитые окна учреждений. Затем они складируют их в автобусы.

Вывоз государственных архивов свидетельствует о том, что украинская сторона допускает скорое оставление города. Хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ якобы не планируют оставлять Бахмут и будут его оборонять и далее. Но сейчас становится очевидно, что данная оборона совершенно бесперспективна.


В Артемовске ВСУ несут колоссальные потери. Фактически киевский режим, не желая отступать из города, «утилизирует» подразделения украинской армии. Как сообщают украинские военкоры, происходит уничтожение лучших и боеспособных частей ВСУ.

Ранее стало известно о том, что киевский режим предписал всем «волонтерам» покинуть территорию Бахмута. Также сообщалось об эвакуации мирных жителей из города, хотя речь идет, скорее всего, о семьях чиновников и военнослужащих, поскольку к обычным мирным горожанам у киевского режима пренебрежительное отношение.

Простых людей с освобожденных районов выводят как раз бойцы ЧВК «Вагнер», о чем ранее сообщали российские военкоры.
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3 комментария
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:54
    -1
    Только сейчас? Они там вообще головой не думают? Блин это надо было еще месяца 2 назад делать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: Арон Заави
      Блин это надо было еще месяца 2 назад делать.

      Нельзя было, до Рамштейна, хозяин за панику карает жестоко.
  2. solar
    solar Сегодня, 10:20
    0
    В настоящее время представители киевского режима заняты вывозом архивов государственных организаций из Артемовска (Бахмута).

    Странно, что сейчас. По логике, это нужно было сделать ещё осенью. Один случайно попавший снаряд- и нет архива.