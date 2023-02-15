В настоящее время представители киевского режима заняты вывозом архивов государственных организаций из Артемовска (Бахмута). Это подтверждают украинские средства массовой информации, ссылаясь на сообщения от «волонтеров».
Так, волонтер Вячеслав Ильченко сообщил, что в автобус загружают документы городского управления образования, а также пенсионного фонда Бахмута. Чтобы дело шло быстрее, работники перебрасывают папки с бумагами через разбитые окна учреждений. Затем они складируют их в автобусы.
Вывоз государственных архивов свидетельствует о том, что украинская сторона допускает скорое оставление города. Хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ якобы не планируют оставлять Бахмут и будут его оборонять и далее. Но сейчас становится очевидно, что данная оборона совершенно бесперспективна.
В Артемовске ВСУ несут колоссальные потери. Фактически киевский режим, не желая отступать из города, «утилизирует» подразделения украинской армии. Как сообщают украинские военкоры, происходит уничтожение лучших и боеспособных частей ВСУ.
Ранее стало известно о том, что киевский режим предписал всем «волонтерам» покинуть территорию Бахмута. Также сообщалось об эвакуации мирных жителей из города, хотя речь идет, скорее всего, о семьях чиновников и военнослужащих, поскольку к обычным мирным горожанам у киевского режима пренебрежительное отношение.
Простых людей с освобожденных районов выводят как раз бойцы ЧВК «Вагнер», о чем ранее сообщали российские военкоры.