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Американский экс-разведчик: подрыв «Северных потоков» – акт войны и диверсия со стороны США

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Американский экс-разведчик: подрыв «Северных потоков» – акт войны и диверсия со стороны США

Взорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», Соединенные Штаты не только навредили России, но и фактически нанесли удар по своему союзнику по Североатлантическому альянсу – Германии. А если рассматривать ситуацию с точки зрения устава НАТО, то акт агрессии одного из его членов равноценен нападению на все страны альянса.

Такое мнение в интервью американскому YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди.

Он считает, что подрыв «Северных потоков – это акт войны и диверсия со стороны США. Американский экс-разведчик говорит, что Германию можно назвать жертвой террористического акта, организованного Соединенными Штатами.

Он заявил, что с самого начала ни минуты не сомневался в причастности Америки к диверсии в Балтийском море. Ведь именно у нее был не только мотив, но и технические возможности для организации аварии.

По мнению Джиральди, те, кто не верит в то, что подрыв «Северных потоков» организовали американцы, находятся «в плену иллюзий». Осуществление этой диверсии позволило США достичь сразу нескольких целей. Среди прочего, оно привело к тому, что Берлин занял еще более антироссийскую позицию.

Примечательно, что о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» часто заявляют отставные политики, военные или сотрудники разведки из США и других стран Запада. Не занимая на данный момент ответственных должностей, они получили возможность высказывать свое мнение более откровенно.
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11 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 09:57
    -1
    Удивило как такой плевок в лицо наша верхушка спокойно схавала....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: Snay
      Удивило как такой плевок в лицо наша верхушка спокойно схавала....

      Может хоть сейчас ответят.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:15
        0
        японцы хотят вернуть курилы силой - прямо кстати
        мы нанесём массированный ядерный удар по японии
        и весь мир - заткнётся
        а всяких провокаторов и балаболов наша СВР чуть позже зачистит по всему шарику
        напомню: как Троцкого ледорубом по темечку
        Слава - России soldier
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:16
        +1
        Ответят?Чем?Я не вижу средства остановить обезумевшего пациента.Галоперидол,в виде ядерного удара?Ну,тогда всем крышка,и не будет ни какого значения,кому в рай,а кто просто сдохнет
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:03
      0
      А вы думаете об этом не знали? Сша заложило заряды задолго до начала СВО, и как истинный "демократический" террорист готова была в любой момент пеперезать жертве горло. Вот что бы вы сказали если бы не начали действовать, а за это время вырезали всех жителей ЛДНР, да в процессе газопроводы бы то же того?! Или верхушка это про германию? Ничего удивительного нато это стая клуб по интересам одной страны, так что все возможно. Как говорится: что дано Юпитеру то не дано быку.
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 10:14
      +1
      Не верхушки, а плевок в лицо всей страны. Эти гады воюют не против верхушки, а против России. И не факт, что, как Вы говорите, "схавала". "Месть блюдо, которое подают холодным". p.s. "Партнёры! очень часто глаголят в ключе "против Кремля", "против Путина", но это всё для дЭбилов. Эти самки собаки воюют против России.
    4. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Snay
      Удивило как такой плевок в лицо наша верхушка спокойно схавала....

      Да ей пока хватает того, что вы весь такой "беспокойно удивлённый" сидите и не хаваете.
      В теории все понимают то, что это дело рук матрасов, а на практике только сейчас начали появляться какие то заслуживающие внимания факты(журналистское расследование), которые ещё требуют дополнительной проверки. Можно конечно начать войну с США, но вдруг оную замутку спланировали и осуществили поленья с норвегами, которые останутся в стороне.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:00
    +1
    А если рассматривать ситуацию с точки зрения устава НАТО, то акт агрессии одного из его членов равноценен нападению на все страны альянса.
     Один из учредителей НАТО,напал на его членов?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 10:17
      +1
      Не сколько напал, сколько "поставил на бабки". winked Ничего личного- бизнес.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:03
    0
    Да, а когда-то с Германией считались. Сейчас ее голос неслышен. И ноги об нее вытирают. Особенно те, кто жил и живет за ее счет.
  4. Комментарий был удален.
  5. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 10:14
    0
    Европа потратила 800 000 000 000 евро на субсидии, чтобы удержать цены на газ и энергию в приемлемом для населения и промышленности диапазоне.
    Я называю это работой с банкнотами в кредит.
    В какой-то момент европейцам придется расплачиваться: дефолт или инфляция.