Взорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», Соединенные Штаты не только навредили России, но и фактически нанесли удар по своему союзнику по Североатлантическому альянсу – Германии. А если рассматривать ситуацию с точки зрения устава НАТО, то акт агрессии одного из его членов равноценен нападению на все страны альянса.Такое мнение в интервью американскому YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди.Он считает, что подрыв «Северных потоков – это акт войны и диверсия со стороны США. Американский экс-разведчик говорит, что Германию можно назвать жертвой террористического акта, организованного Соединенными Штатами.Он заявил, что с самого начала ни минуты не сомневался в причастности Америки к диверсии в Балтийском море. Ведь именно у нее был не только мотив, но и технические возможности для организации аварии.По мнению Джиральди, те, кто не верит в то, что подрыв «Северных потоков» организовали американцы, находятся «в плену иллюзий». Осуществление этой диверсии позволило США достичь сразу нескольких целей. Среди прочего, оно привело к тому, что Берлин занял еще более антироссийскую позицию.Примечательно, что о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков» часто заявляют отставные политики, военные или сотрудники разведки из США и других стран Запада. Не занимая на данный момент ответственных должностей, они получили возможность высказывать свое мнение более откровенно.