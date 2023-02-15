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Парламентарии Канады считают, что санкционный режим в отношении РФ должен быть пересмотрен

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Парламентарии Канады считают, что санкционный режим в отношении РФ должен быть пересмотрен

Парламентарии Канады считают, что санкционный режим в отношении РФ по некоторым направлениям должен быть пересмотрен ввиду его нецелесообразности. Заявление было сделано вице-спикером Палаты общин Стефаном Бержероном в ходе заседания Комитета по иностранным делам нижней палаты канадского парламента, прошедшего накануне. Сам же политик представляет оппозиционную партию «Квебекский блок».


Вот как он отреагировал на эту ситуацию:

Нужно признать, что некоторые санкции, действующие в отношении РФ, являются контрпродуктивными. Именно наша страна, считается одна из немногих, если не единственной, которая ввела экономические санкции в отношении семян и зерновых культур, импортируемых из России. По этой причине наши сельхозпроизводители несут убытки, поскольку российские товары действительно гораздо более привлекательны и прибыльны на международных рынках, а потому, все эти ограничения абсурдны

Как уточнил законодатель, нужно скорее пересмотреть санкционную политику Канады с тем, чтобы устранить все противоречия в этом отношении, оказывающие неблагоприятное воздействие на предпринимателей, но и на экономику страны в целом.

Напомним, что из-за введения Оттавой заоблачных пошлин на ввоз российских азотных удобрений в размере 35% летом прошлого года в рамках ограничительных мер в отношении Москвы, местные фермеры оказались в очень непростом положении. Об этом заявлял и председатель одного из правлений кооператива сельхозпроизводителей города Квебек Гислен Жерве. Его мнение тогда всецело поддержали и другие аграрии, признав, что, хоть Канада и производит калийные удобрения, она остро нуждается в доступных и более дешёвых удобрениях из азота, которые страна постоянного импортировала с Украины и из России.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.parl.ca/
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24 комментария
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:27
    0
    Не снимут, несмотря на старания редких маргиналов на Западе.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:27
    0
    Бумерангом откликнулось,когда плюнули в колодец, а пить то захотелось..
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 12:16
      -1
      Похоже разум снаружи постучался в черепную коробку, эхо забегало внутри...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:33
    +2
    Как уточнил законодатель, нужно скорее пересмотреть санкционную политику Канады с тем, чтобы устранить все противоречия в этом отношении, оказывающие неблагоприятное воздействие на предпринимателей, но и на экономику страны в целом.
    . Да всё понятно... санкции, санкциями, а "табачек", хотят подешевле покупать.
    Капиталисты, однако...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:52
      0
      Все это похоже на истеричную шавку,пытающуюся куснуть себя за хвост
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:57
        0
        Вот у кого "проблем нет", по крайне мере с хвостом, так это у бульдогов, французских/английских, без разницы... шо та, шо другая, обе говнистые твари, без предела.
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 11:35
    +4
    , местные фермеры оказались в очень непростом положении

    Когда вводили санкции о местных фермерах никто не думал . Думали что Россия загнётся и они за так просто заберут зерно и удобрения . Ну что же , поезд ушёл , поздно пить боржоми .
    1. стар
      стар Сегодня, 12:47
      0
      Когда вводили санкции о местных фермерах никто не думал

      Когда их вводили вообще ни о чем не думали, кроме как «нагадить России». А сейчас вдруг про фермеров вспомнили. Нафиг, нафиг! Пусть разоряются, плакать не станем.
  5. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 11:37
    0
    Даже если отменят санкции на эти товары,доход будет не значительный,пускай лесом идут.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +2
    Вообще зачем канадским фермерам азотные удобрения?Азота на сколько помню в воздухе очень много.В Канаде воздух другого состава- кислород и молекулы свободы?Вот пусть молекулы и закапывают в землю.На западе посевной должна идти по космическим ценам на удобрения! Точка.Фермеры обязаны раззорится.У нас есть газ для производства удобрений,зерно,топливо ,хранилища .Это не наши проблемы!!!МИД России ,опять собрался играть в классическую демократию?Нас хотят уничтожить,вводите в МГИМО - дипломатический матерный.При СССР могли дипломаты одни словом выразить свою позицию ,даже заграницей.Позиция МИДа в газете " Правда " не печаталась.
    1. Сергей Дроздов
      Сергей Дроздов Сегодня, 12:00
      0
      Вы чего, товарищ, учите наш МИД как жить-то? Наш МИД какой надо – МИД. Или и правда подумали, что демократия – это действительно – "власть народа"?
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: tralflot1832
      При СССР могли дипломаты одни словом выразить свою позицию ,даже заграницей.Позиция МИДа в газете " Правда " не печаталась.

      Вы не правы по обеим позициям - и без мата обходились и в "Правде" печатали.
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:39
    +1
    Цитата: rocket757
    Как уточнил законодатель, нужно скорее пересмотреть санкционную политику Канады с тем, чтобы устранить все противоречия в этом отношении, оказывающие неблагоприятное воздействие на предпринимателей, но и на экономику страны в целом.
    . Да всё понятно... санкции, санкциями, а "табачек", хотят подешевле покупать.
    Капиталисты, однако...

    Точно. laughing Если капиталисту выгодно - и через северный полюс на упряжках зерно контрабандой повезут.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:25
      0
      Так то они все в одной связке "работают"... просто "бизнес" держит нос по ветру и реагирует быстрее политика нов ибо его прибыль, в первую очередь, интересует.
  8. U_GOREC
    U_GOREC Сегодня, 11:39
    +1
    Именно наша страна, считается одна из немногих, если не единственной, которая ввела экономические санкции в отношении семян и зерновых культур, импортируемых из России.

    Канада у нас семена и зерновые покупает? belay Однако...
    Вспоминается советское время...
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:51
    0
    Цитата: kor1vet1974
    Бумерангом откликнулось,когда плюнули в колодец, а пить то захотелось..

    Не.
    Это им соседи сначала в колодец "помочились", а потом им пришлось туда плюнуть.
  10. tTшка
    tTшка Сегодня, 11:56
    +1
    Они уверенны в том, что сняв санкции, они получат нужное им сырье и продолжат зарабатывать денежку и вкладывать ее в наше уничтожение... А самое ужасное то, что наши барыги, с радостью начнут им все поставлять...
    Ну не представляю я, что бы Сталин, например, позволил барыжить нефтью немцам, во времена войны...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: tTшка
      А самое ужасное то, что наши барыги, с радостью начнут им все поставлять...

      Именно поэтому Путин вместе с правительство ОБЯЗАНЫ пересмотреть перечень того, что обычный российский барыга может продавать за границу. И в этом списке не должно быть ни одного наименования сырья, добываемого в России.
      Пусть добывают, продают государству за рубли. Мы уже поняли, для чего барыгам валюта...Примеров тьма: Абрамович, Дерипаска и им подобные...
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    0
    По этой причине наши сельхозпроизводители несут убытки, поскольку российские товары действительно гораздо более привлекательны и прибыльны на международных рынках
    Вот те на. Наверное к странам, которые слишком усердствовали в санкциях против России должен быть применен принцип "умерла, так умерла". А если вдруг будут сильно гореть желанием что-то покупать у нас, то по индивидуальной для этой страны цене (с надбавкой).
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:59
    0
    Очередной властитель народный захотел в долю, это ведь только нам мозги промыли что наши избранники коррупционеры, как с допингом все принимают а каяться заставляют только нас. Санкции не работают конечно, даже гадкая англичанка как покупала у нас топливо так и покупает. Правильно эксперты говорили что у людей много денег и мировая экономика не выдержит очередного 2008 года надо сделать так что б денег стало меньше, как у нас Гайдар радовался что магазины в 90 битком были, а то что денег у народа не было это пофиг, главное буржуины спят спокойно не плачут от потерь триллионов. Пандемия глобализацию похоронила, а суицидник Украина перевезет предприятия в США.
  13. Тима
    Тима Сегодня, 12:00
    0
    Видно цена на хлебобулочную продукцию стала дорогой! Кушать все хотят.)
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:17
    0
    А импортозамещением не пробовали заняться или это слова на англо-французский не переводится?
  15. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 12:17
    0
    Да продолжайте сидеть там в Канаде и нести убытки! Это прям как нож по маслу с таких новостей)
  16. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:48
    0
    некоторые санкции, действующие в отношении РФ, являются контрпродуктивными
    Парламентариям, и не только канадским, нужно ответить на пару простых вопросов: если санкции действуют, то зачем их постоянно увеличивают и усиливают? Значит не действуют? Но тогда зачем они нужны?
    После этого можно уже о контрпродуктивности потрындеть, если захочется...