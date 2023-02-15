Парламентарии Канады считают, что санкционный режим в отношении РФ должен быть пересмотрен

Нужно признать, что некоторые санкции, действующие в отношении РФ, являются контрпродуктивными. Именно наша страна, считается одна из немногих, если не единственной, которая ввела экономические санкции в отношении семян и зерновых культур, импортируемых из России. По этой причине наши сельхозпроизводители несут убытки, поскольку российские товары действительно гораздо более привлекательны и прибыльны на международных рынках, а потому, все эти ограничения абсурдны

Парламентарии Канады считают, что санкционный режим в отношении РФ по некоторым направлениям должен быть пересмотрен ввиду его нецелесообразности. Заявление было сделано вице-спикером Палаты общин Стефаном Бержероном в ходе заседания Комитета по иностранным делам нижней палаты канадского парламента, прошедшего накануне. Сам же политик представляет оппозиционную партию «Квебекский блок».Вот как он отреагировал на эту ситуацию:Как уточнил законодатель, нужно скорее пересмотреть санкционную политику Канады с тем, чтобы устранить все противоречия в этом отношении, оказывающие неблагоприятное воздействие на предпринимателей, но и на экономику страны в целом.Напомним, что из-за введения Оттавой заоблачных пошлин на ввоз российских азотных удобрений в размере 35% летом прошлого года в рамках ограничительных мер в отношении Москвы, местные фермеры оказались в очень непростом положении. Об этом заявлял и председатель одного из правлений кооператива сельхозпроизводителей города Квебек Гислен Жерве. Его мнение тогда всецело поддержали и другие аграрии, признав, что, хоть Канада и производит калийные удобрения, она остро нуждается в доступных и более дешёвых удобрениях из азота, которые страна постоянного импортировала с Украины и из России.