Германия намерена полностью решить проблему ВСУ с нехваткой снарядов к ЗСУ Gepard в следующем году

Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО

Германия возобновила производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, контракт подписан с немецким концерном Rheinmetall. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на проходившей накануне встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.Первая партия боеприпасов для ЗСУ Gepard будет готова этим летом, где-то в июне - июле. Все снаряды пойдут на Украину для пополнения боекомплектов поставленных Киеву зенитных установок, которых на сегодняшний день в составе ВСУ уже 32 единицы. А к середине следующего года немцы обещают завалить киевский режим снарядами калибра 35-мм, планируя поставить не менее 300 тысяч боеприпасов.- заявил Писториус.Таким образом он подтвердил ранее озвученные главой Rheinmetall Армином Паппергером планы по поставкам Украине боеприпасов немецкого производства вместо швейцарских, на реэкспорт которых наложен Швейцарией запрет. Хотя говорить, что снаряды немецкие, все же не корректно, так как они будут производиться в Испании, на предприятии испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA, купленного немецким концерном. Именно мощности этого предприятия позволят Rheinmetall нарастить производство боеприпасов до 250-300 тысяч в год. В Берлине надеются, что уже в следующем году полностью решат проблему ВСУ с нехваткой снарядов к ЗСУ Gepard.На сегодняшний день ВСУ имеют на вооружении 32 зенитные установки Gepard, в ближайшее время к ним прибавятся еще пять ЗСУ. По планам Берлина, на вооружение Киева должны встать 45 зенитных комплексов Gepard.