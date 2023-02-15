Норвегия отрицает возможную причастность к подготовке провокации с радиоактивными веществами в Киевской области

Власти Норвегии пытаются отрицать свою причастность к подготовке провокационных действий с выбросом радиоактивных веществ в Киевской области Украины. Об этом сообщает издание Dagbladet.По утверждению руководителя отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Норвегии Ингара Амундсена, Осло не участвует в подобных действиях и не признает подобных обвинений. Однако, чего стоят подобные опровержения со стороны западных чиновников, хорошо известно.Напомним, что Норвегия в настоящее время занимает жесткую антироссийскую позицию. Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», утверждает, что именно норвежские водолазы привели в действие взрывные устройства, установленные на магистралях американскими диверсантами.Ранее Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию РФ сообщил, что представители Норвегии задействованы в подготовке документации для последующей провокации с использованием радиоактивных веществ в Киевской области Украины.Эта провокация ставит своей целью последующее обвинение в ней российской стороны, что позволит «коллективному Западу» предпринять новые антироссийские меры, в том числе и связанные с поставкой киевскому режиму дополнительного вооружения.Украина хочет обвинить Россию в нарушении ядерной безопасности, пренебрегая при этом безопасностью собственного населения, что в очередной раз доказывает преступный характер киевского режима и покровительствующих ему стран Запада.