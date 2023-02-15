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Военкоры показали поражение американской 155-мм САУ M109 российским БПЛА «Ланцет»

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Военкоры показали поражение американской 155-мм САУ M109 российским БПЛА «Ланцет»

Западное вооружение, поставляемое киевскому режиму, благополучно уничтожается российскими военными. В этот раз САУ М109 американского производства была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата ВС РФ «Ланцет».


Американские самоходные артиллерийские установки М109 активно используются украинскими формированиями для ударов как по позициям российских войск, так и по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса. Однако при выявлении мест расположения подобной военной техники, она оперативно уничтожается российскими войсками.

Военкоры опубликовали кадры поражения 155-мм САУ М109 американского производства российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет». На кадрах мы видим, как беспилотник уничтожает самоходную артиллерийскую установку ВСУ. Степень поражения САУ неясна, так как в нее попала менее мощная версия беспилотника с трехкилограммовой боевой частью, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Напомним, что беспилотные летательные аппараты «Ланцет» предназначены для поражения наземной военной техники противника и иных важных целей, включая места расположения личного состава вражеских войск. Производятся такие беспилотники с 2019 года, в настоящее время они активно используются российскими вооруженными силами в ходе специальной военной операции в Донбассе.

Интересно, что еще до начала спецоперации российские вооруженные силы проверили эффективность «Ланцетов» в Сирии, где они применялись против местных террористических группировок. Теперь возможности беспилотника демонстрируются посредством уничтожения украинской военной техники.

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24 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:46
    +13
    Это как с самолетом ЧВК - повредить, не сбить. Уничтожения как такового по всей видимости нет, БК не сдетонировал, обслуга разбежалась, походу по ходовой пришлось.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:46
      +5
      Нужен дальнобойный Ланцет с боевой частью 20 кг против Леопардов.Чтобы сверху в башню бить. Упрощенный аналог Харопа. Всё таки 5 кг это мало.Зачем бить в ходовую часть?При 20 кг боевой части можно будет не выцеливать расположение БК,а бить в башню сверху.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:54
        +11
        надо, надо, надо ...... притом надо было еще вчера!!!
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:40
        +1
        САУ М109 была уничтожена с помощью «Ланцет».

        Попал, но не уничтожил.. В лучшем случае корпус слегка повредил.
    2. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 11:35
      0
      Будем надеяться, что обездвиженную САУ накрыли артиллерией!
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: Uprun
      Это как с самолетом ЧВК - повредить, не сбить. Уничтожения как такового по всей видимости нет, БК не сдетонировал, обслуга разбежалась, походу по ходовой пришлось.

      Аналогичное с Ланцетом наблюдаю уже не первый раз.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:47
    +4
    Степень поражения САУ неясна, так как в нее попала менее мощная версия беспилотника с трехкилограммовой боевой частью, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».


    Значит надо мощнее заряд применять!
    Чтобы наверняка!
    1. fiv
      fiv Сегодня, 12:44
      0
      У Ланцета вроде есть кумулятивная БЧ, так что его попадание не остается совсем уж бесследным.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:47
    -1
    Паладину по темечку мини-мечом...И нет "лыцаря"...Жаль,один недоумок сбежал
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 10:55
      +2
      сбежали все. там весь экипаж выбежал
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 11:04
      +1
      Хотя в видео подписано - краб. Кому верить?
  4. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 10:48
    +4
    В этот раз САУ М109 американского производства была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата ВС РФ «Ланцет»
    Как то не особенно уничтожилась. На видео обозначена как польская "Краб"
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 11:04
      +2
      Цитата: Стирбьорн
      Как то не особенно уничтожилась. На видео обозначена как польская "Краб"

      Боже, у Вас нет ни капли воображения, представьте что это была Мы109 и был подрыв боезапаса.
      А по факту, есть сомнение что там даже ходовая сильно пострадала, вполне возможно уползла своим ходом, максимум - полевая мастерская.
      Зато какой заголовок у статьи!!!
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 11:25
        +2
        Цитата: Forcecom
        Боже, у Вас нет ни капли воображения, представьте что это была Мы109 и был подрыв боезапаса.
        Воображение подсказывает, что украинская САУ уничтожила наш "Ланцет" lol
    2. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 11:08
      +1
      В пшековском крабе экипаж три чела.Автомат заряжания имеет.В амерских сау вместо автомата заряжание есть негр-заряжающий.Выскочили четыре рыла.Значит САУ -амерская
  5. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 10:48
    +2
    Да, попали. А где поражение? Бойцы сбежали, боясь детонации БК. Но агрегат по видео целенький. Может есть продолжение съемки?
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 10:56
      +2
      вот его бы артой накрыть, после того как обездвижили
      1. FPEDDI_KPYGEP
        FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:11
        -1
        Читал стать. на ВО "боль и нищета Российской армии"? Taм детально описивалось почему Русская контрабарейная артилерия не работaeт.
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 10:54
    +1
    Кадры поражения 155-мм САУ М109 американского производства российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».

    Поражение зафиксировали , молодцы . Но почему не показывают последствия этого удара ? Видно что экипаж этого САУ разбегается как тараканы , значит
    " Ланцет " не смог пробить броню и сдетонировать боеприпасы . Ладно , хоть на время выведена из строя .
  7. edmed
    edmed Сегодня, 11:06
    +3
    " Маловато будет,маловато! " чет с '' Ланцетом '' надо делать , ну '' маловато''-ж !
  8. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:08
    0
    Западное вооружение, поставляемое киевскому режиму, благополучно уничтожается российскими военными

    Перед уничтожением это оружиe успeeт убить Русских солдат или мирных жителей Донбассa
  9. kit88
    kit88 Сегодня, 11:12
    0
    Я правильно понял, что этой САУ Ланцет, что слону дробина.
    1. edmed
      edmed Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: kit88
      Я правильно понял, что этой САУ Ланцет, что слону дробина.

      Дробина не дробина ,экипаж на некоторое время недееспособен,какие важные ''потроха'' отвалились, не известно.
  10. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:27
    +1
    Ланцет сработал, обездвижил. Если есть связь с артиллерией, уничтожат при наличии возможности. Экипаж по этому и сбежал побыстрее пока не началось.