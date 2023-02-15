Российская артиллерия активно работает по западному берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о предстоящем наступлении

За минувшие сутки оперативная обстановка в зоне спецоперации существенных изменений не претерпела. Российские войска по-прежнему владеют инициативой по все линии фронта, наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе.
Информация о полном окружении села Парасковиевка к северу от Артемовска (Бахмута) не подтвердилась. Украинские источники сообщают, что командование ВСУ сумело накануне перебросить сюда последние свежие резервы по трассе М-03, идут бои высокой интенсивности, в том числе в районе села Берховка. Поступает пока неподтвержденная информация, что российским штурмовым подразделениям удалось перерезать трассу на Славянск.
У бахмутского гарнизона еще остаётся как минимум два относительно свободных маршрута обеспечения и, если главком ВСУ генерал Валерий Залужный и глава киевского режима Владимир Зеленский об этом договорятся, для отхода войск. Отвод группировки ВСУ из Артемовска и пригородов может занять несколько дней с учетом того, что удастся удержать фланги. Сейчас оборону в городе держат 125-я Львовская бригада ТРО, 24-я механизированная и 57-я мотопехотная бригады ВСУ.
Переброшенные с Западной Украины в район Артемовска части 30-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ не смогли стабилизировать фронт. Бойцы «Вагнера» продолжают наступление, постепенно охватывая город с флангов. Появились сообщения, что «музыканты» ведут бои в районе села Зализнянское, которое удерживает 46-я десантно-штурмовая бригада ВС Украины.
Сообщается о мощном обстреле села Осиново Купянского района Харьковской области. Судя по комментариям в украинских пабликах, сейчас российская артиллерия активно работает уже по западному берегу Оскола, что обычно является сигналом к наступлению. В самом селе еще остаются мирные жители в количестве около тридцати человек, все остальные дома заняты боевиками 14-й омбр ВСУ. Одновременно российские подразделения закрепляются в районе Гряниковки, Синьковки и Двуречного к северу от Купянска.
На Красно-Лиманском участке продолжаются эпизодические бои в районе Ямполовки и большой балки Журавка. На остальных участках фронта идет интенсивная работа из всех видов артиллерии ВС РФ. На Херсонском направлении российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в пригороде и в самом Херсоне, а также в районах более 25 населенных пунктов на оккупированной территории.
Сообщается, что был мощный обстрел по позициям противника в Константиновке Донецкой республики. Одной из целей стал дом культуры «Красный Октябрь», где, по предварительным данным, были дислоцированы украинские боевики. Под удар также попал местный железнодорожный вокзал. Судя по съемке с места происшествия, целью могли стать хозяйственные постройки на западе от железнодорожного узла.