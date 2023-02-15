Российская артиллерия активно работает по западному берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о предстоящем наступлении

За минувшие сутки оперативная обстановка в зоне спецоперации существенных изменений не претерпела. Российские войска по-прежнему владеют инициативой по все линии фронта, наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе.Информация о полном окружении села Парасковиевка к северу от Артемовска (Бахмута) не подтвердилась. Украинские источники сообщают, что командование ВСУ сумело накануне перебросить сюда последние свежие резервы по трассе М-03, идут бои высокой интенсивности, в том числе в районе села Берховка. Поступает пока неподтвержденная информация, что российским штурмовым подразделениям удалось перерезать трассу на Славянск.У бахмутского гарнизона еще остаётся как минимум два относительно свободных маршрута обеспечения и, если главком ВСУ генерал Валерий Залужный и глава киевского режима Владимир Зеленский об этом договорятся, для отхода войск. Отвод группировки ВСУ из Артемовска и пригородов может занять несколько дней с учетом того, что удастся удержать фланги. Сейчас оборону в городе держат 125-я Львовская бригада ТРО, 24-я механизированная и 57-я мотопехотная бригады ВСУ.Переброшенные с Западной Украины в район Артемовска части 30-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ не смогли стабилизировать фронт. Бойцы «Вагнера» продолжают наступление, постепенно охватывая город с флангов. Появились сообщения, что «музыканты» ведут бои в районе села Зализнянское, которое удерживает 46-я десантно-штурмовая бригада ВС Украины.Сообщается о мощном обстреле села Осиново Купянского района Харьковской области. Судя по комментариям в украинских пабликах, сейчас российская артиллерия активно работает уже по западному берегу Оскола, что обычно является сигналом к наступлению. В самом селе еще остаются мирные жители в количестве около тридцати человек, все остальные дома заняты боевиками 14-й омбр ВСУ. Одновременно российские подразделения закрепляются в районе Гряниковки, Синьковки и Двуречного к северу от Купянска.На Красно-Лиманском участке продолжаются эпизодические бои в районе Ямполовки и большой балки Журавка. На остальных участках фронта идет интенсивная работа из всех видов артиллерии ВС РФ. На Херсонском направлении российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в пригороде и в самом Херсоне, а также в районах более 25 населенных пунктов на оккупированной территории.Сообщается, что был мощный обстрел по позициям противника в Константиновке Донецкой республики. Одной из целей стал дом культуры «Красный Октябрь», где, по предварительным данным, были дислоцированы украинские боевики. Под удар также попал местный железнодорожный вокзал. Судя по съемке с места происшествия, целью могли стать хозяйственные постройки на западе от железнодорожного узла.