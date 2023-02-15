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Российская артиллерия активно работает по западному берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о предстоящем наступлении

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Российская артиллерия активно работает по западному берегу реки Оскол, что может свидетельствовать о предстоящем наступлении

За минувшие сутки оперативная обстановка в зоне спецоперации существенных изменений не претерпела. Российские войска по-прежнему владеют инициативой по все линии фронта, наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе.


Информация о полном окружении села Парасковиевка к северу от Артемовска (Бахмута) не подтвердилась. Украинские источники сообщают, что командование ВСУ сумело накануне перебросить сюда последние свежие резервы по трассе М-03, идут бои высокой интенсивности, в том числе в районе села Берховка. Поступает пока неподтвержденная информация, что российским штурмовым подразделениям удалось перерезать трассу на Славянск.

У бахмутского гарнизона еще остаётся как минимум два относительно свободных маршрута обеспечения и, если главком ВСУ генерал Валерий Залужный и глава киевского режима Владимир Зеленский об этом договорятся, для отхода войск. Отвод группировки ВСУ из Артемовска и пригородов может занять несколько дней с учетом того, что удастся удержать фланги. Сейчас оборону в городе держат 125-я Львовская бригада ТРО, 24-я механизированная и 57-я мотопехотная бригады ВСУ.

Переброшенные с Западной Украины в район Артемовска части 30-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ не смогли стабилизировать фронт. Бойцы «Вагнера» продолжают наступление, постепенно охватывая город с флангов. Появились сообщения, что «музыканты» ведут бои в районе села Зализнянское, которое удерживает 46-я десантно-штурмовая бригада ВС Украины.



Сообщается о мощном обстреле села Осиново Купянского района Харьковской области. Судя по комментариям в украинских пабликах, сейчас российская артиллерия активно работает уже по западному берегу Оскола, что обычно является сигналом к наступлению. В самом селе еще остаются мирные жители в количестве около тридцати человек, все остальные дома заняты боевиками 14-й омбр ВСУ. Одновременно российские подразделения закрепляются в районе Гряниковки, Синьковки и Двуречного к северу от Купянска.



На Красно-Лиманском участке продолжаются эпизодические бои в районе Ямполовки и большой балки Журавка. На остальных участках фронта идет интенсивная работа из всех видов артиллерии ВС РФ. На Херсонском направлении российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в пригороде и в самом Херсоне, а также в районах более 25 населенных пунктов на оккупированной территории.

Сообщается, что был мощный обстрел по позициям противника в Константиновке Донецкой республики. Одной из целей стал дом культуры «Красный Октябрь», где, по предварительным данным, были дислоцированы украинские боевики. Под удар также попал местный железнодорожный вокзал. Судя по съемке с места происшествия, целью могли стать хозяйственные постройки на западе от железнодорожного узла.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:03
    +2
    40 единиц техники и 200 солдат продвинутся нa 15 км и захватят село призрак? Слабоватo
    Надеюсь Угледарского сценария не будет, очень жалко пацанов
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:11
    +3
    Главное не торопиться и методично перемалывать живую силу противника, своя живая сила она бессмертная.
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: Копчёный
      Главное не торопиться и методично перемалывать живую силу противника, своя живая сила она бессмертная.

      Немцы, в Первую Мировую, тоже французов на Западном фронте перемалывали, перемалывали... перемалывали, перемалывали... перемалывали, перемалывали... Доперемалывались sad
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 12:12
        -1
        Фамилия "Першинг" Вам знакома?
        С Уважением
        1. U_GOREC
          U_GOREC Сегодня, 12:44
          0
          Цитата: nobody75
          Фамилия "Першинг" Вам знакома?
          С Уважением

          Знакома. И? Что сказать то хотели?
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:27
    0
    слабоукреплённый район на другом берегу реки. А всё остальное укреплено.
    Мне одному кажется, что это просто засада?
  4. U_GOREC
    U_GOREC Сегодня, 11:27
    +1
    Вот мне интересно: какую информацию несут прикрепляемые к подобным материала ТАКИЕ карты? Я понимаю - сейчас в школах с контурными картами не учат обращаться, но тем не менее - вот это что? Вырезать из Яндекса или Гугла соответствующий участок с названием населённого пункта... И??? Ну хоть бы стрелками направления ударов нарисовали или линии соприкосновения разноцветные... Вот эти картинки зачем? Информативность - НОЛЬ!
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:28
    -1
    ну в контролированной войне сша подкинут техники украм и будем бится стенку на стенку )))))) ведомого ведут сша а ведомый не хочет сам играть свою игру а все играет в игру которую подкидывает сша ))
  6. polinet
    polinet Сегодня, 11:37
    0
    Цитата: FPEDDI_KPYGEP
    40 единиц техники и 200 солдат продвинутся нa 15 км и захватят село призрак? Слабоватo
    Надеюсь Угледарского сценария не будет, очень жалко пацанов

    уже же разобрали, что инфа была фейком, по-крайней мере сьемка старая
  7. Marcel12345
    Marcel12345 Сегодня, 11:41
    +1
    The problem is that Russia is attacking along the entire front, which is up to 500 kilometers long! Therefore, although Russia has a multiple superiority in artillery and aviation, this superiority will be lost at a length of 500 kilometers.... the solution would therefore be to conduct a defensive war along the entire 500 km section of the front , while conducting offensive operations only on 1 section of the front with a width of 40-50 kilometers , which is 10-12 times less than at present. This would lead to the accumulation of artillery and aviation on a small section of the front, which would greatly increase the effectiveness of Russian artillery and aviation and make infantry operations easier.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: Marcel12345
      Therefore, although Russia has a multiple superiority in artillery and aviation, this superiority will be lost at a length of 500 kilometers
      Дык, проблемы Украины точно такие же, только без превосходства в артиллерии, танках и авиации...
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:01
    +1
    Появились сообщения, что «музыканты» ведут бои в районе села Зализнянское, которое удерживает 46-я десантно-штурмовая бригада ВС Украины.

    Это подтверждает высказанное мною вчера мнение, где я отметил широкий охват Артемовска с юго-запада вплоть до осады Часова Яра, откуда сегодня началась эвакуация, и теперь уже с севера. Судя по всему, стоит задача не только отрезать Артемовск, но и выйти на более западные рубежи обороны ВСУ. Удары по Константиновке также подтверждают эту версию.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:03
    -1
    Цитата: Marcel12345
    This would lead to the accumulation of artillery and aviation on a small section of the front, which would greatly increase the effectiveness of Russian artillery and aviation and make infantry operations easier.

    Чтобы это сделать надо загнать на фронт еще 500 000 личного состава, дополнительную технику и боеприпасы. На данный момент это выглядит нереально.
    И ЛБС у нас не 500 км, а в районе 1000...