Разведданные, переданные союзникам по НАТО, показывают, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной (...) Это свидетельствует о том, что РФ готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наступление

У Киева остается все меньше времени для подготовки к отражению нового наступления российской армии. По данным западной разведки, Россия завершает подготовительный этап и в скором времени начнет наступательные действия. Об этом сообщает Financial Times.Британское издание, ссылаясь на данные разведки сообщает, что Россия начала концентрировать в прилегающих к "границе Украины" районах боевую авиацию . Самолеты и вертолеты размещаются на аэродромах, расположенных достаточно близко к зоне проведения специальной военной операции. Отсюда делается вывод, что эта авиация предназначена для поддержки нового наступления, а переброска в приграничные районы означает скорое его начало.- пишет FT.Вообще же сообщения о "почти начавшемся" наступлении российских войск публикуются с завидной регулярностью, по-видимому, чтобы держать западного читателя в напряжении. Британская разведка и американский "Институт изучения войны" соревнуются, кто выдаст наиболее точный прогноз, хотя пользуются одним и тем же источником для получения информации в виде Генштаба ВСУ. Поэтому все видение происходящего на поле боя однобоко и не объективно.Запад заявляет об "одержанных победах" ВСУ, несмотря на то, что ситуация складывается совсем не в пользу Украины. Зато все успехи российских войск преуменьшаются, и это в лучшем случае. Обычно их вообще не замечают, предпочитая рассказывать про "успехи" Киева. Все это элементы информационной борьбы, но постоянно скрывать правду даже у США с их огромной медийной поддержкой не получится.