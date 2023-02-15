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Пресса США: Россия стягивает боевую авиацию к зоне спецоперации для поддержки нового наступления

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Пресса США: Россия стягивает боевую авиацию к зоне спецоперации для поддержки нового наступления

У Киева остается все меньше времени для подготовки к отражению нового наступления российской армии. По данным западной разведки, Россия завершает подготовительный этап и в скором времени начнет наступательные действия. Об этом сообщает Financial Times.


Британское издание, ссылаясь на данные разведки сообщает, что Россия начала концентрировать в прилегающих к "границе Украины" районах боевую авиацию. Самолеты и вертолеты размещаются на аэродромах, расположенных достаточно близко к зоне проведения специальной военной операции. Отсюда делается вывод, что эта авиация предназначена для поддержки нового наступления, а переброска в приграничные районы означает скорое его начало.

Разведданные, переданные союзникам по НАТО, показывают, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной (...) Это свидетельствует о том, что РФ готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наступление

- пишет FT.

Вообще же сообщения о "почти начавшемся" наступлении российских войск публикуются с завидной регулярностью, по-видимому, чтобы держать западного читателя в напряжении. Британская разведка и американский "Институт изучения войны" соревнуются, кто выдаст наиболее точный прогноз, хотя пользуются одним и тем же источником для получения информации в виде Генштаба ВСУ. Поэтому все видение происходящего на поле боя однобоко и не объективно.

Запад заявляет об "одержанных победах" ВСУ, несмотря на то, что ситуация складывается совсем не в пользу Украины. Зато все успехи российских войск преуменьшаются, и это в лучшем случае. Обычно их вообще не замечают, предпочитая рассказывать про "успехи" Киева. Все это элементы информационной борьбы, но постоянно скрывать правду даже у США с их огромной медийной поддержкой не получится.
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13 комментариев
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  1. primaala
    primaala Сегодня, 10:56
    -3
    Аэропорт "Борисполь" активно "принимают" самолеты из Европы, и др. стран, с боевым арсеналом.
    Может пора НАШИМ решить этот вопрос!? Надеюсь решат...
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:58
      +5
      Аэропорт "Борисполь" активно "принимают" самолеты из Европы, и др. стран, с боевым арсеналом.

      Откуда такая информация, коллега?
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:02
      +2
      Цитата: primaala
      Надеюсь решат...

      Что вряд ли...
    3. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:22
      -2
      Аэропорт "Борисполь" активно "принимают" самолеты из Европы, и др. стран, с боевым арсеналом.

      Логика комaндования уровень БОГ- Mы уничтожили все aeропорты вoeнного назначения пoэтому врaг спокойно запускaeт истребительную авиацию а граждaнских aeропортов и на них еще прилетaeт вoeнная помощь из других стран
    4. Степан S
      Степан S Сегодня, 11:25
      +2
      Аэропорт "Борисполь" активно "принимают" самолеты из Европы

      Никаких бортов Борисполь не принимает. Не наводите тень на плетень.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:59
    0
    "Вообще же сообщения о "почти начавшемся" наступлении российских войск публикуются с завидной регулярностью, по-видимому, чтобы держать западного читателя в напряжении."
    Дык... эти сообщения и нас напрягают.
    Все (кроме наших) говорят. Ждут...
    А оно не наступает и не наступает...
    Так и до СОЖ (синдрома отложенной жизни) не далеко!
    Кстати по теме...
    У женщин есть прекрасный ответ на вопрос: "Да, какая разница?!"

  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:59
    +5
    Только массовое воздушное наступление ВКС РФ и полная ликвидация ПВО Украины и завоевание полного господства в воздухе способны сделать любое наступление Вооружённых Сил РФ на Украине успешным - и достичь целей СВО - освобождение всей Украины от нацизма и её воссоединение с Россией.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:26
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      ...и её воссоединение с Россией.

      Вот спасибо, куда такое "счастье" девать...
      Сегодня они с улыбкой фоткаются у плаката "горящий Крымский мост" и заказывают в ресторане тортик "смерть русским", а завтра значит все они полноправные граждане России. Со всеми правами, льготами и пособиями. Бандеровскую шапку снял и пошел в собес российскую пенсию оформлять.
      Не, ребята, там теперь генерал-губернатора надо русского ставить, по типу Рамзана (а чиченец, что не русский что ли?!). И лет 20 ВСЕХ перевоспитывать. Делить на Восток, Центр, Запад - каждому по заслугам.
      А потом уже возможно поднимать вопрос о присоединении или не присоединении.
      Россия, что резиновая что ли?
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 12:36
        0
        Согласен. Присоединять территории - себе дороже. Американский вариант аккупации лучше. Грабить страны не присоединяя и ничего не вкладывая, да и голоса населения не имеют значения. Чисто грабеж "ничего личного..." ! Но это все в короткосрочной выгоде, а в долгосрочной, Россия имеет все то что сегодня имеет!
  4. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 11:20
    +2
    Массированный удар по всем аэропортам ,и аэродромам Украины, по всем жд-вокзалам и перегонам , на западе Украины.дабы минимизировать поставки западной техники.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    0
    Как-то слабенько, нет изюминки - направление главного удара. Походу, инфа чтобы заполнить ежедневную колонку "окраина в огне".
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:33
    0
    спутники развед дроны аваксы через интернет через агентов и для своих обывателей они пишут что типа РФ готовит наступление )
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:01
    0
    Плохо, если готовим так прозрачно, прореживать надо спутники. При операции Багратион ловко удалось обмануть врага.