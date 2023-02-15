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Глава Харьковской военной администрации Ганчев анонсировал предстоящее освобождение ранее оставленной ВС РФ территории региона

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Глава Харьковской военной администрации Ганчев анонсировал предстоящее освобождение ранее оставленной ВС РФ территории региона

В обозримом будущем все населенные пункты Харьковской области, которые ранее находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации, а затем были захвачены формированиями киевского режима, будут освобождены. Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.


По словам главы ВГА, в настоящее время ВС РФ планомерно освобождают населенные пункты Харьковской области. Сейчас уже около 20 населенных пунктов региона контролируются российскими войсками, отметил Ганчев. По его словам, идут ожесточенные бои за освобождение оставленных в сентябре 2022 года населенных пунктов.

Ранее украинские власти приступили к строительству новых фортификационных сооружений в Харьковской области. Такие действия киевского режима свидетельствуют о том, что он реально опасается предстоящего российского наступления на Харьков и сейчас пытается ему воспрепятствовать. Для строительства оборонительных линий задействованы как военные, так и гражданские специалисты, привлечена самая разнообразная техника, включая сельскохозяйственные машины местных фермеров.

Российским вооруженным силам уже удалось добиться определенных успехов на данном направлении. Украинские формирования оттесняются и выбиваются с ранее занимавшихся ими позиций.

Отметим, что и западные аналитики рассматривают Харьковскую область как одно из наиболее вероятных направлений предстоящего мощного наступления российских вооруженных сил.
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30 комментариев
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  1. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 11:06
    +5
    Сколько жизней зазря, из за банальной политической импотентности. Для удержания Харьковской обл. банально не хватило людей, и необходимость мобилизации была очевидна ещё весной. Но власти дули щеки до последнего, утверждая что мобилизации не будет. В то время как противник её массово осуществлял. Как итог плата непомерной цены.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:12
      -4
      Вот смотрите-вводятся в дело бойцы из мобилизованных.Но имеются и потери и их надо восполнять.И эти потери накапливаются день отт дня.Необходимо еще мобилизовывать.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:20
        +4
        Указ о мобилизации не отменен. Думаю базы данных обновили, ошибки будут исправлены, мобилизация будет проходить по мере необходимости и по нужным категориям, т.е заявкам от ВС, небольшая подпитка идёт за счёт добровольцев.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 11:43
          +1
          Цитата: Аркадич
          Указ о мобилизации не отменён... небольшая подпитка идёт за счёт добровольцев.

          Полностью согласен с вашим выводом.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 11:21
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Необходимо еще мобилизовывать.

        Надо. Но хочется и колется. Содержание ещё нескольких сот тысяч мобиков дорогое удовольствие. Одеть, разместить, вооружить, накормить. А денег в стране немного. Как власть будет выходить из положения - не знаю. Была бы идеология, люди бы легче воспринимали лишения. Сегодня у основной массы слабые представления о том, что происходит в реале.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:25
          +5
          Цитата: Ингвар 72
          Одеть, разместить, вооружить, накормить


          Вы не указали ещё одну статью расходов.
          Им всем необходимо будет платить денежное довольствие. Ежемесячно.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 12:07
            +1
            деньги уходят семья что вливается в экономику
        2. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 11:44
          +1
          Деньги нужны, а не идеология. Источники поступления денег в казну очевидны, но мы не такие. В пятидесятых годах власть не имела в распоряжении поступлений от торговли углеводородами. Из положения выходили просто. Государство размещало заем у населения, и попробуй не подпишись. Пока государство призвало раскошелиться крупных бизнесменов, действуя в стиле Остапа Бендера. Сомнительно, чтобы дали. Однако, если в правительстве есть персона с талантами рэкетира, почему бы нет.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 11:51
            +1
            Цитата: mikh-korsakov
            Пока государство призвало раскошелиться крупных бизнесменов, действуя в стиле Остапа Бендера. Сомнительно, чтобы дали.

            Отказали. Что ещё раз говорит о реальном авторитете власти. И да, необходимость денег никто не оспаривает, но при наличии идеологии эта проблема не стояла бы так остро. hi
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 11:57
              +2
              Цитата: Ингвар 72
              при наличии идеологии


              Так она есть. hi
              Сейчас в головах молодёжи цель одна - обеспечить себе красивую беспечную жизнь и чтобы никакой ответственности.
          2. Stas157
            Stas157 Сегодня, 12:54
            0
            Цитата: mikh-korsakov
            В пятидесятых годах власть не имела в распоряжении поступлений от торговли углеводородами. Из положения выходили просто. Государство размещало заем у населения

            Так и сейчас то же самое! Облигации федерального займа называются.

            Всего в 2022 году на первичных торгах были размещены ОФЗ на 3,1 трлн руб. (против 4,6 трлн руб. в 2021 году)
        3. Ратибор_А
          Ратибор_А Сегодня, 11:51
          +3
          Денег в стране, как у дурака фантиков... Только они почему-то оседают в карманах олигархов и вывозятся за границу. Вот в чем проблема...
        4. Станислав_Шишкин
          Станислав_Шишкин Сегодня, 12:03
          +2
          Цитата: Ингвар 72
          Как власть будет выходить из положения - не знаю. Была бы идеология, люди бы легче воспринимали лишения. Сегодня у основной массы слабые представления о том, что происходит в реале.
          У основной массы всегда слабые представления о том, что происходит в реале. Пример - армия Власова. Не переходят наши подразделения СВО на сторону врага: а это - уже свидетельствует о том, что сегодня массы осведомлены, как минимум, не хуже, чем во время ВОВ, хотя тогда идеология была, а интернета для сталинслиловцев не было. Поэтому и не выходят сегодня на протесты против власти, как ни стараются идеологи-всепропальщики и их боты на информационном фронте. Зря вы так за власть переживаете.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 12:26
            +1
            Цитата: Станислав_Шишкин
            Поэтому и не выходят на протесты против власти, как ни стараются идеологи-всепропальщики на информационном фронте.

            Не поэтому. Я всегда был противником действующей власти, и могу обосновать все претензии по пунктам. Несмотря на все потуги уряклов и охранителей СВО(а по сути война) проявила все недостатки системы. Но тем не менее я на сегодня согласен со Стрелковым, с его тезисом о том, что свержение власти сегодня приведет к более плачевным последствиям. Несмотря на тот бред, который именуется СВО.
            Цуцванг.
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 12:32
              0
              Цитата: Ингвар 72
              Цуцванг

              Как из него выходить?
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 12:40
                +1
                Цитата: Погоны
                Как из него выходить?

                Рецепта у меня нет. Увы.
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: Ингвар 72
      Сколько жизней зазря, из за банальной политической импотентности. Для удержания Харьковской обл. банально не хватило людей, и необходимость мобилизации была очевидна ещё весной.


      Не людей, а подготовленных опытных людей. Мобилизовать тех, кто служил 10 лет назад и за всю службу ни разу не стрелял и не ездил на полигоны - бесполезно.
      Одновременно с этим у меня есть несколько знакомых с боевым опытом и по возрасту они вполне подходят под мобилизацию - ни один из них повестку не получил...
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: Погоны
        бесполезно.

        Три месяца активной подготовки, по типу как в учебном центре Вагнера - и польза будет.
        Цитата: Погоны
        ни один из них повестку не получил...

        Знакомая тема. hi
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:30
          +1
          Цитата: Ингвар 72
          Три месяца активной подготовки, по типу как в учебном центре Вагнера - и польза будет


          Не будет. request В "Вагнер" никто никого силком не тащил, там все добровольно и все хотят воевать.
          Если человек воевать не хочет, если его загнали силком, то можно заставить из под палки, разумеется, но качество такого бойца будет на порядок ниже, чем у "Вагнера"...

          Не знаю как вам, а мне лично очень интересно, чем сейчас занимаются срочники... Ну, в смысле, изменилась ли у них подготовка с началом СВО или по-прежнему они используются как чернорабочие на службе...
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 11:35
            +3
            а кто по Вашему на границе Харьковской и Сумской области стоит со стороны РФ? и там тоже стреляют..
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 11:40
              0
              Цитата: советник 2 уровня
              а кто по Вашему на границе Харьковской и Сумской области стоит со стороны РФ? и там тоже стреляют..


              По идее, на границе должны стоять пограничники. В погранвойска вроде как срочников давным давно не призывают...

              Я читал, что в самих пограничных областях срочники служат - это да. Ну так там и рода войск разные, как и задачи перед ними стоящие.
              1. советник 2 уровня
                советник 2 уровня Сегодня, 11:52
                +1
                пограничники свою службу несут и из них очень условный противник механизированной пехоте с артой-оружие не то.. а вот заслон-на случай наступления ВСУ - из всех остальных родов войск.. знакомая, мне сына фото показывала - прислал- с погранстолбом в обнимку.. он не контрактник и не пограничник.. представьте просто - если бы по всей той границе только мобилизованных поставить? они бы там - все и стояли.. если бы хватило конечно..
          2. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 11:41
            +1
            Цитата: Погоны
            Не будет. В "Вагнер" никто никого силком не тащил, там все добровольно и все хотят воевать.

            Не скажите. Если правильно преподнести пользу подготовки, и донести до каждого бойца суть, что именно от подготовки зависит продолжительность жизни оного - стараться будут практически все.
            П.С. Один из моих знакомых мобиков сейчас на ремонте техники. Недавно приезжал покупать инструменты, деньги на которые они собрали сами. Ибо банально нет инструмента в прифронтовых ремонтных бригадах. Хорошо хоть платят нормально, есть возможность купить за свой счёт.
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 11:50
              0
              Цитата: Ингвар 72
              Не скажите. Если правильно преподнести пользу подготовки, и донести до каждого бойца суть, что именно от подготовки зависит продолжительность жизни оного - стараться будут практически все.


              Так уж получилось, что мы живём в век высоких технологий и пользоваться Интернетом может подавляющее большинство... Особенно среди тех, кто может попасть под мобилизацию.

              Подготовка дело хорошее, и спасти она правда может. Но никакая подготовка не спасёт, если попасть под командование людей, которые поставят тебя в красивую колонну и отправят в лобовой штурм, без прикрытия авиации, без поддержки РЭБ и артиллерии...

              Нужно как-то решать вопрос с подготовкой сержантского и офицерского состава, чтобы такого не было больше, как под Угледаром. А как?

              Цитата: Ингвар 72
              мобиков

              Слово-то какое, фу. Вам не кажется, что оно звучит более чем пренебрежительно в отношении тех, кто сейчас воюет, чтобы мы могли спать спокойно?
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 12:14
                +1
                Согласен по всем пунктам.
                Цитата: Погоны
                Слово-то какое, фу.

                Так оно общепринятое и у самих мобилизованных. request
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:06
    +6
    Что же вы так торопитесь.Сначала освободите...Потом говорите.
  3. Стас
    Стас Сегодня, 11:12
    +3
    Похоже, глава ВГА бежит впереди паровоза. В чём новость то?
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 11:16
      +1
      Это может частью психологической войны.Чтоб противник репу почёсывал
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 11:39
      +1
      Мне вообще непонятно, что это за глава такой, несуществующей области. Это как на Украине органы власти Крыма созданы. Вообще то думал, что это глава со стороны Украины
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    Оглавление статьи:
    Глава Харьковской военной администрации Ганчев анонсировал...
    Начинаем читать статью и с первых строк
    В обозримом будущем все населенные пункты Харьковской области...
    Вопрос к тому кто формировал статью - так анонсировал или пока предположил? То, что Харьковская обл. в определенное время будет освобождена понятно и без главы ВА.