В обозримом будущем все населенные пункты Харьковской области, которые ранее находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации, а затем были захвачены формированиями киевского режима, будут освобождены. Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.По словам главы ВГА, в настоящее время ВС РФ планомерно освобождают населенные пункты Харьковской области. Сейчас уже около 20 населенных пунктов региона контролируются российскими войсками, отметил Ганчев. По его словам, идут ожесточенные бои за освобождение оставленных в сентябре 2022 года населенных пунктов.Ранее украинские власти приступили к строительству новых фортификационных сооружений в Харьковской области. Такие действия киевского режима свидетельствуют о том, что он реально опасается предстоящего российского наступления на Харьков и сейчас пытается ему воспрепятствовать. Для строительства оборонительных линий задействованы как военные, так и гражданские специалисты, привлечена самая разнообразная техника, включая сельскохозяйственные машины местных фермеров.Российским вооруженным силам уже удалось добиться определенных успехов на данном направлении. Украинские формирования оттесняются и выбиваются с ранее занимавшихся ими позиций.Отметим, что и западные аналитики рассматривают Харьковскую область как одно из наиболее вероятных направлений предстоящего мощного наступления российских вооруженных сил.