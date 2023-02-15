ФСБ задержала проникшего в РФ под видом беженца украинского террориста в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону оперативники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявили и задержали гражданина Украины, который занимался противоправной деятельностью в нашей стране. В Россию боевик проник под видом беженца.Как оказалось, член запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Азов» прибыл в нашу страну под видом беженца. Затем он предпринял попытку легализоваться. Агент противника занялся тем, что пропагандировал среди молодежи Ростова-на-Дону идеи украинского национализма, пытался вербовать сторонников для возможного совершения террористических актов на территории Российской Федерации.Теперь украинскому террористу предстоит выступить в роли подследственного, а затем и обвиняемого. Но это – далеко не единичный случай. Киевский режим регулярно пытается засылать в Россию диверсантов и агентов, чтобы затем планировать с их помощью террористические акты и вести разведывательную деятельность.Украинские диверсанты и шпионы часто маскируются под обычных беженцев с территорий, на которых проводится специальная военная операция. Поскольку Россия из гуманных соображений не препятствует прибытию беженцев на свою территорию, особых проблем с проникновением в российские регионы у них не возникает.Сложность ситуации заключается в том, что первое время подобным людям удается успешно мимикрировать под несчастных гражданских людей, бежавших из зоны боевых действий. Только кропотливая агентурная работа спецслужб позволяет определить в них вражеских диверсантов и пресечь их преступную деятельность, которая может обернуться большими проблемами для россиян.