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ФСБ задержала проникшего в РФ под видом беженца украинского террориста в Ростове-на-Дону

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ФСБ задержала проникшего в РФ под видом беженца украинского террориста в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону оперативники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявили и задержали гражданина Украины, который занимался противоправной деятельностью в нашей стране. В Россию боевик проник под видом беженца.


Как оказалось, член запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Азов» прибыл в нашу страну под видом беженца. Затем он предпринял попытку легализоваться. Агент противника занялся тем, что пропагандировал среди молодежи Ростова-на-Дону идеи украинского национализма, пытался вербовать сторонников для возможного совершения террористических актов на территории Российской Федерации.

Теперь украинскому террористу предстоит выступить в роли подследственного, а затем и обвиняемого. Но это – далеко не единичный случай. Киевский режим регулярно пытается засылать в Россию диверсантов и агентов, чтобы затем планировать с их помощью террористические акты и вести разведывательную деятельность.

Украинские диверсанты и шпионы часто маскируются под обычных беженцев с территорий, на которых проводится специальная военная операция. Поскольку Россия из гуманных соображений не препятствует прибытию беженцев на свою территорию, особых проблем с проникновением в российские регионы у них не возникает.

Сложность ситуации заключается в том, что первое время подобным людям удается успешно мимикрировать под несчастных гражданских людей, бежавших из зоны боевых действий. Только кропотливая агентурная работа спецслужб позволяет определить в них вражеских диверсантов и пресечь их преступную деятельность, которая может обернуться большими проблемами для россиян.
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23 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:14
    +6
    Поскольку Россия из гуманных соображений не препятствует прибытию беженцев на свою территорию, особых проблем с проникновением в российские регионы у них не возникает.

    Вот где собака порылась. Наплачемся ещё с нашими гуманистами при каждом из которых ФСО бдит.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:19
      +2
      ....подобным людям удается успешно мимикрировать под несчастных гражданских людей, бежавших из зоны боевых действий.

      Можно предположить, сколько таких щирых "деятелей" проникло к нам. Среди таких "беженцев" могут быть и подростки, и бабушки-старушки. А этого хохLa осудить и посадить , возможно за ним не одно преступление числится.
    2. Комментарий был удален.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: НДР-791

      Вот где собака порылась. Наплачемся ещё с нашими гуманистами при каждом из которых ФСО бдит.

      Терорристов начали готовить не в 2022 году и не в 2014 году, а раньше.
      Издание «Современник» еще в далеком 2006 году рассказало о подготовке инструкторами НАТО в Эстонии молодежи из так называемых отрядов украинской самообороны (УНА-УНСО) для выполнения диверсионно-террористических задач . В редакцию прислали любопытные фото- и видеоматериалы, снятые членами одной из украинских националистических молодежных организаций, проходивших летом 2006 года курс диверсионно-террористического обучения под руководством инструкторов НАТО.
      Это не туристы и не фольклорный ансамбль, а будущие диверсанты:
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:14
    +4
    Хорошо,что выявляют.Но этих тварей заехало явно не штучно.
  3. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:16
    +2
    Взяли ФСБ а дальше что? Eго накормят и отпустят? Обмен пленными? Что будут дeлать с этим террористом? Он хотел убивать Русских женщин и детей, осквернить памятники Русским писателям его надо посадить в тюрьму на долго что было уроком для всех хохло дрг и диверсантов.
    Kcтати не пора ли вернуть смертную казнь для террористов и вoeнных преступников?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:29
      +1
      FPEDDI_KPYGEP
      .......а дальше что? Eго накормят и отпустят? Обмен пленными?

      Таких просто так не отпускают. В лучшем случае попадет в Новочеркасскую тюрьму - следственный изолятор № 3 ГУФСИН России по Ростовской области «Красная горка».
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:31
        -2
        Цитата: frruc
        Таких просто так не отпускают. В лучшем случае попадет в Новочеркасскую тюрьму

        Да, ладно!!! Или к Султану на курорте отдыхать?
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 11:30
      +5
      Цитата: FPEDDI_KPYGEP
      Он хотел убивать Русских женщин и детей, осквернить памятники Русским писателям его надо посадить в тюрьму на долго что было

      Ну вот и истерика. Ожидаемо.
      Когда ФСБ ловят иностранного, не украинского, шпиона, то никакой истерики по этому поводу нет. А стоило поймать одного украинского, как - "все пропало, гипс снимают..."
      Бесспорно, он не один засланный под видом беженца, да, если их вовремя не обезвредить, они доставят массу неприятностей. Но не надо нагнетать. Ибо нагнетая, мы можем дойти до того, что в каждом "украинце" бежавшем к нам, мы увидим потенциального врага. Не приведи и помилуй от такого.
  4. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 11:16
    +1
    Сейчас нашим спецслужбам , надо быть очень внимательными. В потоке беженцев легко затеряться оборотням..
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:17
    +2
    Украинские диверсанты и шпионы часто маскируются под обычных беженцев с территорий, на которых проводится специальная военная операция.

    Это одна из особенностей агентуры и ждунов киевского режима...знание нашего языка позволяет им интегрироваться в наше общество и только мелкие детали в поведении выдают их истинное лицо.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:18
    +4
    Сложность ситуации заключается в том, что первое время подобным людям удается успешно мимикрировать под несчастных гражданских людей, бежавших из зоны боевых действий.

    Даже страшно подумать, сколько таких " беженцев" уже в России!
    Ох и наделают они бед у нас.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:18
    +2
    член запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Азов»
    Это не один из тех,кого обменяли?
  8. литий17
    литий17 Сегодня, 11:20
    +5
    Мне хватило разговоров по телефону с родней и сослуживцами, чтобы стало понятно чего они хотят. Жену также с начала СВО атаковали родственники, выходите и протестуйте! Так что все "беженцы", даже если они не агенты.., они нам не друзья. Это латентная контра, от которой ничего хорошего, даже если они будут здесь тихо жить!
  9. alexniko77
    alexniko77 Сегодня, 11:20
    +3
    публичная виселица помогла бы решить проблему засланцев в кратчайшие сроки..
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:20
    +6
    Это говорит о том, что у России нет информационной базы, в которой бы можно было проверить человека на границе (типа т.н. "Миротворца")
    Плохо... И время и возможность иметь её (базу) было.
    Провтыкали.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:23
    +1
    В Ростове-на-Дону оперативники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявили и задержали гражданина Украины, который занимался противоправной деятельностью в нашей стране. В Россию боевик проник под видом беженца.
    Ура!!! Свершилось!!! "Ласточки" полетели !!! И сколько ещё таких "ласточек" ищет убежище на просторах в просторах России никому не известно !!! fellow
  12. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:25
    0
    в этом направлении работы много предстоит, очевидно что это не единственная попытка .
  13. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:28
    +5
    Пора Верховному восстановить смертную казнь за все тяжкие и особо тяжкие преступления.
    Этого требует военная необходимость и русский народ.
  14. al3x
    al3x Сегодня, 11:44
    +1
    Все беженцы из соображений безопасности должны быть "на карандаше" и гражданам России так же нужно быть бдительными с новыми соседями. Упоротых явно теперь не одна сотня или даже тысяча проживает среди нас и это не только мужчины, но и среди подростков и женщин подобных персонажей хватает.
  15. Кандид Некрасов
    Кандид Некрасов Сегодня, 11:47
    +1
    Где ж они были когда инженера с Казанского авиазавода за границу выпускали....
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Кандид Некрасов
      Где ж они были когда инженера с Казанского авиазавода за границу выпускали....

      В багажнике легкового автомобиля...этот инженер добровольно пошел на сотрудничество со спецслужбами США.
  16. dump22
    dump22 Сегодня, 11:56
    +1
    пропагандировал среди молодежи Ростова-на-Дону идеи украинского национализма, пытался вербовать сторонников для возможного совершения террористических актов


    То есть из сообщения понятно, что никаких реальных терактов за ним не числится, только одни разговоры.
    В результате ему можно будет пришить пока только "оправдание терроризма" - УК РФ статья 205.2
    Это 5 лет, не более.

    Если же получиться раскрутить на вербовку для терроризма, то это статья 205.1 УК РФ
    Это уже до 15 лет.
  17. nesoglasen
    nesoglasen Сегодня, 12:49
    0
    До каких пор террористам-диверсантам будут пальцем грозить. Мол так нельзя делать - нехорошо. Поймали, доказали - в расход, чтобы другие подумали. Еще содержать этих врагов надо в тюрьме.