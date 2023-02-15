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Правительство Италии одобрило очередной пакет военной помощи киевскому режиму

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Правительство Италии одобрило очередной пакет военной помощи киевскому режиму

Итальянские власти одобрили отправку очередного, шестого, пакета поставок вооружений украинской армии. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, новые пакеты подобного рода в настоящее время не готовятся.


В интервью итальянскому изданию la Repubblica глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что парламентарии санкционировали отправку очередной партии вооружений Киеву.

Шестой пакет военной помощи Украине был представлен Таяни и главой итальянского минобороны Гвидо Крозетто на заседании парламентского комитета по безопасности республики. Таяни также добавил, что в настоящее время Италия совместно с Францией намеревается в кратчайшие сроки отправить украинской армии батарею ЗРК Samp/T с ракетами "Астер" на сумму в 800 миллионов евро.

Кроме того, глава итальянского МИД прокомментировал обвинения в пророссийской позиции в адрес лидера партии "Вперед, Италия" экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Ранее Берлускони осудил действия президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в том, что он мог избежать полномасштабного вооруженного конфликта на Украине, всего лишь прекратив обстрелы республик Донбасса. Таяни подчеркнул, что его партия "Вперед, Италия" готова поддержать в парламенте решения, касающиеся новых поставок вооружений Киеву.

Таяни напомнил, что в свою бытность членом Европарламента, Берлускони всегда голосовал за антироссийские резолюции.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Duch.seb
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8 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:56
    0
    Таяни ,"подписался",за Берлускони..,не обращайте внимания,он всегда был такой.. smile
  2. al3x
    al3x Сегодня, 11:56
    +1
    А мы этим потомкам Муссолини ещё помогали с короной бороться. Зачем? Чем больше бы их подохло, тем лучше. И надеюсь Россия навсегда обозначит для себя, кто есть кто в этом мире.
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 12:12
      0
      Можно во всем винить других, я вам расскажу, как ситуацию видят тут, все считают, что Россия напала на Украину 24 февраля, тут были дискуссии что все не так однозначно, про восемь лет бомбежек (да тут есть полит дискуссии), но оппоненты просто показывают данные российских же СМИ по погибшим мирным жителям за восемь лет и разбивку по годам и аргумент про восемь лет теряет свой вес.

      Россия полностью проиграла информационную войну, в глаза Запада и простых обывателей она выглядит агрессором, вероятно в Кремле не рассчитывали, что эта война продлится дольше чем месяц два, поэтому не сильно заботились информационной поддержкой или поиском удобного предлога для начала операции.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:23
        0
        и простых обывателей
        Простые обыватели больше волнуются за растущие цены и батальоны украинских "беженцев" с непомерными запросами. Англия hi .
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:56
    +2
    Без отрезания Украины от Западной границы и постепенном ее удушении - вся эта СВО будет длятся на истощение до бесконечности.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    +1
    Италия совместно с Францией намеревается в кратчайшие сроки отправить украинской армии батарею ЗРК Samp/T с ракетами "Астер" на сумму в 800 миллионов евро.
    Не забудьте на ящиках нанести трафарет " От итальянских фашистов и французских коллаборационистов с любовью для бандеровцев!" Вот же европейская мерзота.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:25
    0
    У итальянцев опыт есть войны с Россией, решили из-за кустов, благо даунов с окраины пруд пруди погибнуть. Америкосы выстраивали Европу под себя, странно было, видеть самостоятельность ее, все что у них есть это благодаря америкосам. Ну и примета, как только слышим кончаются снаряды, больше нечего поставлять значит тут же поставят. С весны у нас калибры закончились у них джавелины, сменили бы пластинку, одно и то же даже жертвам ег надоело слушать.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:00
      0
      итальянцев опыт есть войны с Россией


      У итальянцев есть большой опыт. Например, 18 тысячный корпус в Крымской войне завоевал почет и славу - стоял насмерть, переходил в контратаки и остановил наступление Горчакова у Черной, чем фактически выиграл битву, которая исторически имела наибольший шанс к победе русских войск. И крымские регалии в частях приемниках уже итальянской армии все еще остаются.