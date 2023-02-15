Правительство Италии одобрило очередной пакет военной помощи киевскому режиму

Итальянские власти одобрили отправку очередного, шестого, пакета поставок вооружений украинской армии. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, новые пакеты подобного рода в настоящее время не готовятся.В интервью итальянскому изданию la Repubblica глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что парламентарии санкционировали отправку очередной партии вооружений Киеву.Шестой пакет военной помощи Украине был представлен Таяни и главой итальянского минобороны Гвидо Крозетто на заседании парламентского комитета по безопасности республики. Таяни также добавил, что в настоящее время Италия совместно с Францией намеревается в кратчайшие сроки отправить украинской армии батарею ЗРК Samp/T с ракетами "Астер" на сумму в 800 миллионов евро.Кроме того, глава итальянского МИД прокомментировал обвинения в пророссийской позиции в адрес лидера партии "Вперед, Италия" экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони.Ранее Берлускони осудил действия президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в том, что он мог избежать полномасштабного вооруженного конфликта на Украине, всего лишь прекратив обстрелы республик Донбасса. Таяни подчеркнул, что его партия "Вперед, Италия" готова поддержать в парламенте решения, касающиеся новых поставок вооружений Киеву.Таяни напомнил, что в свою бытность членом Европарламента, Берлускони всегда голосовал за антироссийские резолюции.