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СМИ Франции об «охоте» на аэростаты в Америке: «Маленьких зелёных человечков заменили китайцы»

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СМИ Франции об «охоте» на аэростаты в Америке: «Маленьких зелёных человечков заменили китайцы»

Хотя многие страны мира занимаются запусками на большую высоту воздушных шаров с различной аппаратурой на борту, Вашингтон предъявляет претензии по данному поводу только Китаю. Любой запущенный китайцами аэростат соединенные Штаты автоматически записывают в «шпионы».

На эту тему рассуждает в своей статье обозреватель французского журнала Marianne Жак Дион.

СМИ Франции, говоря об «охоте» на аэростаты в Америке, отмечает, что над страной их запускают не только китайцы, но и американские граждане. Более того, воздушные шары, запущенные американцами, появляются далеко за пределами США. Правда, в Вашингтоне утверждают, что ни один из них не имеет ни малейшего отношения к разведке, в то время как все китайские аэростаты якобы напичканы «шпионской» аппаратурой.

Жак Дион с юмором относится к данной ситуации. Она напоминает ему переполох, произошедший в США, когда писатель Орсон Уэллс прочел в радиоэфире отрывок литературного произведения о высадке на Земле инопланетных захватчиков.

Маленьких зеленых человечков заменили китайцы

- иронично замечает французский обозреватель, комментируя нездоровый ажиотаж в Америке вокруг неопознанных шаров.

Он обращает внимание на то, что за десять дней американские военные сбили в своем воздушном пространстве уже четыре аэростата, один из которых точно принадлежал Китаю.

Открывшийся в США «сезон охоты» на воздушные шары удивляет и представителей американской прессы. В частности, опрошенные журналистами газеты The New York Times эксперты заявляют, что сбить все летающие над Америкой аэростаты невозможно, так как их в воздушном пространстве страны находится бесчисленное множество.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:00
    -1
    Шарики уже надоели.Может хватит идти на поводу у западной пропаганды.Поле битвы с сатанистами у нас Украина.Хватит отвлекаться.Есть исключения,шарик уничтожил 100/ 500 сатанистов - тогда можем обсудить.
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 12:10
      -1
      Если одномоментно, то "Отвлекаловка" идет от "Северного потока"!
      Нагадили, а отвечать неохота...
      И да, согласен отвлекают наше внимание от действий НАТО на Украине - тихой сапой продолжают гадить во всё увеличивающихся масштабах.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: tralflot1832
      Шарики уже надоели.Может хватит идти на поводу у западной пропаганды

      "Шарики" сейчас, это далеко забытое прошлое, про него американцы забыли, а китайцы решили повторить. А начинали все американцы.
      За 67 лет до того, как над территорией Соединенных Штатов истребитель F-22 ВВС США сбил китайский разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины, летавший над территориями США и Канады на протяжении недели, Советский Союз сошелся в битве с воздушными шарами в гораздо большем масштабе.
      Некоторые из этих воздушных шаров проникали более чем на 1 500 километров от советской границы вглубь территории. Согласно российским архивам, в период с 1956 по 1977 год над территорией Советского Союза было обнаружено в общей сложности 4 112 воздушных шаров, из которых всего 793 были сбиты истребителями. Хотя некоторые из этих воздушных шаров принадлежали гражданским исследовательским организациям, большинство из них ожидаемо использовались в военных целях.
      Пик активности шпионских воздушных шаров пришелся на январь и февраль 1956 года, когда было запущено почти 2 000 воздушных шаров. После этого они наблюдались гораздо реже, за исключением коротких периодов повышенной интенсивности. Много лет спустя, в декабре 1980 года и январе 1981 года, советская система ПВО зафиксировала присутствие нескольких сотен воздушных шаров.
      Теперь США получают тоже самое и паника стоит на весь мир, чего не было в СССР,
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    0
    Маленьких зеленых человечков заменили китайцы
    А евреев русские. С сожалеем необходимо признать, что на Западе это проходит на УРА!
  3. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 12:18
    0
    Надо забросат США несколько миллионами дешевих шаров каждий год и забавлятся.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:21
    0
    Да это все оттого, что в США пчелы делают неправильный мед... У них даже президент от передоза им с невидимками здоровается