СМИ Франции об «охоте» на аэростаты в Америке: «Маленьких зелёных человечков заменили китайцы»

Маленьких зеленых человечков заменили китайцы

Хотя многие страны мира занимаются запусками на большую высоту воздушных шаров с различной аппаратурой на борту, Вашингтон предъявляет претензии по данному поводу только Китаю. Любой запущенный китайцами аэростат соединенные Штаты автоматически записывают в «шпионы».На эту тему рассуждает в своей статье обозреватель французского журнала Marianne Жак Дион.СМИ Франции, говоря об «охоте» на аэростаты в Америке, отмечает, что над страной их запускают не только китайцы, но и американские граждане. Более того, воздушные шары, запущенные американцами, появляются далеко за пределами США. Правда, в Вашингтоне утверждают, что ни один из них не имеет ни малейшего отношения к разведке, в то время как все китайские аэростаты якобы напичканы «шпионской» аппаратурой.Жак Дион с юмором относится к данной ситуации. Она напоминает ему переполох, произошедший в США, когда писатель Орсон Уэллс прочел в радиоэфире отрывок литературного произведения о высадке на Земле инопланетных захватчиков.- иронично замечает французский обозреватель, комментируя нездоровый ажиотаж в Америке вокруг неопознанных шаров.Он обращает внимание на то, что за десять дней американские военные сбили в своем воздушном пространстве уже четыре аэростата, один из которых точно принадлежал Китаю.Открывшийся в США «сезон охоты» на воздушные шары удивляет и представителей американской прессы. В частности, опрошенные журналистами газеты The New York Times эксперты заявляют, что сбить все летающие над Америкой аэростаты невозможно, так как их в воздушном пространстве страны находится бесчисленное множество.