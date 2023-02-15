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Мариупольский завод «Азовмаш» стал первым предприятием города, полностью очищенным от мин и других взрывоопасных предметов

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Мариупольский завод «Азовмаш» стал первым предприятием города, полностью очищенным от мин и других взрывоопасных предметов

В Мариуполе завершено разминирование завода "Азовмаш", территория предприятия полностью очищена от мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Донецке.


Завод тяжелого машиностроения "Азовмаш" стал первым промышленным предприятием освобожденного Мариуполя, полностью очищенным от взрывоопасных предметов. Однако у саперов еще много работы, особенно на "Азовстали", которую ВСУ минировали с особенной тщательностью. Хотя работы там ведутся с момента освобождения города, говорить о полной зачистке предприятия еще рано. В мае прошлого года на оставленных националистами "подарках" подорвались четыре сапера республиканского МЧС, один из них получил тяжелые ранения. Так что работа идет медленно, но верно.

Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода "Азовмаш" выполнены

приводит ТАСС слова представителя силового ведомства ДНР.

Во время боев в Мариуполе весной прошлого года завод "Азовмаш" стал пристанищем 36-бригады морской пехоты ВМС Украины. Украинские морпехи, наряду с боевиками запрещенного в России террористического формирования "Азов"*, оказывали ожесточенное сопротивление российским войскам, но были вынуждены сначала отступить на "Азовмаш", в после попытки прорыва, перебрались на "Азовсталь", где присоединились к "Азову"* и стали слать жалостливые видео с просьбами об эвакуации.

"Азовмаш" в советское время являлся одним из крупнейших предприятий машиностроения, производившего уникальную технику: мощные краны, тяжелое металлургическое оборудование, роторные комплексы, вагоны, а также корпуса для бронетранспортеров, танков, оборудование для космодромов и так далее. После развала Советского Союза постепенно захирел и превратился в заштатное предприятие с огромными долгами. На момент начала СВО практически не работал.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:58
    +2
    Смотрю регулярно видео про восстановление Мариуполя.Радуют новостройки.Про заводы пока тишина и разруха
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:02
      +1
      Азовсталь как я понял всё.Печи менять надо.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 12:16
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Азовсталь как я понял всё.Печи менять надо.


        Дешевле новую Азовсталь построить, чем возродить старый.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 12:24
          +1
          Ну это если будет куда продукцию сбывать.
  2. Koronik
    Koronik Сегодня, 12:06
    +1
    Добротная весть,думаю не за горами дни выпуска продукции которая необходима Ж\Д России. Да и 1500 рабочих мест просто необходимы новому городу.С Богом!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:10
      +2
      Мариуполь в перспективе будет миллионником.Во всяком случае,так говорят местные.Сейчас население порядка 250 тысяч.Работа на стройках.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 12:24
        +2
        Мариуполь в перспективе будет миллионником.
        Почему бы и нет, город на берегу моря, денег в ремонт инфраструктуры города сейчас вкладывается много. Новое жильё строится ударными темпами.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:29
        0
        До войны в Мариуполе жило до 500 тыс.человек.Входил в десятку крупнейших городов Украины. Как в нынешних Севастополе(522 тыс.)и Новороссийске (515 тыс.) численность населения была. Чтобы население дошло до миллиона прийдётся город в два раза увеличивать.Зачем? Миллионники это такие города как Ростов-на-Дону, Днепропетровск.
        Хотя если взять на вооружение опыт Сочи,не говоря уже о Краснодаре.
        . Глава курорта Алексей Копайгородский 28 мая озвучил результаты переписи населения в Сочи. По предварительным данным, в городе сейчас живет 720 тысяч человек.

        — Число жителей Сочи за последние 10 лет выросло вдвое. Разумеется, мы учитываем такой интенсивный рост во всех наших планах по развитию. И генеральный план курорта, и стратегия социально-экономического развития, и комплексная программа развития до 2030 года включают в себя эти показатели, — цитирует его пресс-служба мэрии.

        https://93.ru/text/gorod/2022/05/28/71367443/

        Всероссийская перепись населения прошла осенью. Отметим, что в ноябре 2021 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко также говорил, что население краевой столицы выросло в два раза за последние десять лет и составило около 1,7 миллиона человек. Позже это же число сообщил и губернатор Вениамин Кондратьев. Он также заявил, что, по предварительной информации, в крае проживают более 7 миллионов человек. Однако уже в апреле 2022 года Росстат сообщил, что население Краснодарского края, предварительно, выросло до 5,8 миллиона человек.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 12:50
          0
          в Сочи сейчас живет около 1 миллиона
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 12:57
            0
            Цитата: Nastia Makarova
            в Сочи сейчас живет около 1 миллиона


            В Википедии пишут про Сочи менее полумиллиона,про Новороссийск менее 400 тыс.,а про Краснодар миллион с хвостиком,хотя там уже реально под 2 млн. laughing Кто эти счетоводы интересно узнать? Специально занижают цифры,чтобы деньги не давать?
  3. Комментарий был удален.
    1. Multicam
      Multicam Сегодня, 12:14
      -1
      Это лучше, чем финт ушами и вуаля, мы перегруппировались, совершив манёвр