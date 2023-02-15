Мариупольский завод «Азовмаш» стал первым предприятием города, полностью очищенным от мин и других взрывоопасных предметов

В Мариуполе завершено разминирование завода "Азовмаш", территория предприятия полностью очищена от мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Донецке.
Завод тяжелого машиностроения "Азовмаш" стал первым промышленным предприятием освобожденного Мариуполя, полностью очищенным от взрывоопасных предметов. Однако у саперов еще много работы, особенно на "Азовстали", которую ВСУ минировали с особенной тщательностью. Хотя работы там ведутся с момента освобождения города, говорить о полной зачистке предприятия еще рано. В мае прошлого года на оставленных националистами "подарках" подорвались четыре сапера республиканского МЧС, один из них получил тяжелые ранения. Так что работа идет медленно, но верно.
Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода "Азовмаш" выполнены
приводит ТАСС слова представителя силового ведомства ДНР.
Во время боев в Мариуполе весной прошлого года завод "Азовмаш" стал пристанищем 36-бригады морской пехоты ВМС Украины. Украинские морпехи, наряду с боевиками запрещенного в России террористического формирования "Азов"*, оказывали ожесточенное сопротивление российским войскам, но были вынуждены сначала отступить на "Азовмаш", в после попытки прорыва, перебрались на "Азовсталь", где присоединились к "Азову"* и стали слать жалостливые видео с просьбами об эвакуации.
"Азовмаш" в советское время являлся одним из крупнейших предприятий машиностроения, производившего уникальную технику: мощные краны, тяжелое металлургическое оборудование, роторные комплексы, вагоны, а также корпуса для бронетранспортеров, танков, оборудование для космодромов и так далее. После развала Советского Союза постепенно захирел и превратился в заштатное предприятие с огромными долгами. На момент начала СВО практически не работал.