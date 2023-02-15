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В России начали проводить испытания нового беспилотного коммерческого конвертоплана

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В России начали проводить испытания нового беспилотного коммерческого конвертоплана

В России начали проводить испытания нового беспилотного конвертоплана с умным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технической инициативы (НТИ). По планам разработчиков, взлетать и садиться летательный аппарат будет вертикально, будучи также оснащённым автопилотом.


Испытания этого небольшого по своим размерам воздушного судна пройдут в рамках проекта «Vезделёт» на площадке Технопарка Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Жуковского.

Вот как прокомментировал данную инициативу генеральный директор компании-производителя конвертоплана «М-Индастриз» Михаил Липатов для РИА Новости:

Оно будет способно перевозить до 50 кг грузов. В ходе испытаний мы будем отрабатывать систему автоматического управления с возможностью его взлёта и посадки в автономном режиме

Как подчеркнул руководитель «М-Индастриз», образец этой техники планируется создать уже к лету, в то время как проведение лётных испытаний намечены на осень нынешнего года.

Как подчеркнули в пресс-службе, повышенная безопасность беспилотного коммерческого конвертоплана будет обеспечена за счёт изменяемой геометрии крыла как при взлёте, так и при посадке. Ещё одним фактором, влияющим на его уровень безопасности, является наличие в нём автопилота. Скорость полёта, как ожидается, превысит 100 км/ч, а сам аппарат сможет зависать в воздухе, по меньшей мере, в течение полутора часов, даже при полной загрузке. Предельная высота полёта – 4 км. По планам разработчиков, конструкция будет оснащена 8 электрическими моторами, чей срок эксплуатации будет выше по сравнению с топливными двигателями.

Также примечателен и тот факт, что при переходе в самолётный режим, движители беспилотного воздушного судна будет поворачиваться горизонтально, а сам ЛА будет поддерживаться в воздухе за счёт подъёмной силы, образующейся на крыле и стенках импеллеров.

Как уточнил Липатов, цель проекта «Беспилотная аэродоставка грузов» - доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой, то есть, на морские объекты, ведь затраты на производство таких машин намного ниже, в отличие от вертолётов, к тому же и расход топлива у них выше.
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11 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:25
    -3
    Не Vезделет, а ZVезделет. Область применения? Выигрыш в цифрах - экономичность, грузоподъемность, цена летного часа? Все по минусам, НАХРЕНлет, короче
    1. venaya
      venaya Сегодня, 14:33
      -2
      Цитата: Bingo
      Все по минусам, НАХРЕНлет, короче

      Не надо выдумывать, понапраслину тут разводить!
      Именно конвертопланы особенно в безпилотном своём варианте в состоянии реализовать все плюсы искусственного летательного аппарата, то есть не за счёт биологической эволюции живых существ продолжительностью в сотни миллионов лет. И это положение я постараюсь доказать, и желательно на практике.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 14:45
        +2
        Стоимость этой штуки это ключевой вопрос. Обычно разработчики стараются впарить свою разработку(а часто копию китайского коммерческого беспилотника) за огромные деньги.
        1. Vyacheslav57
          Vyacheslav57 Сегодня, 15:19
          0
          Цитата: Arzoo
          Обычно разработчики стараются впарить свою разработку

          Доставлять грузы в на морские объекты

          Ну что можно доставить на морские обьекты , да и на фронт , в 50 кг ? Три ящика гранат по 20 шт в ящике . А вот бомбардир с него классный будет , грузоподьёмность позволяет .
  2. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 14:31
    0
    В России начали проводить испытания нового беспилотного коммерческого конвертоплана

    Когда говорят "новый", обычно подразумевают, что уже есть какой-то старый. Последний известный мне со всего маху влетел в какое-то здание, если мне не изменяет память. После этого про него больше не слышно.
    Наверно, здесь стоит переформулировать в общем значении "другой" (другой разраб, концепт, применение и т.п.). Ведь "старого" нет, чтобы уже был "новый".
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:35
    0
    Поправьте, если ошибаюсь.
    Конвертоплан в сравнении с аэропланом имеет бОльшую грузоподьемность за счет именно эффекта экрана вблизи поверхности. Экраноплан с высотой полета 4 км это чушь. Так же как чушь грузоподьемность экраноплана 50 кг. Алексеев проектировал и создавал машины грузоподьемностью 500 тонн. Пусть не 500, но стране нужен планер возить 50 тонн. А не 50 кг. И не беспилотный.
    Почему у этого руководителя ООО нет целеполагания? Потому что он чей-то сын?
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 14:40
      0
      Для больших грузов можно использовать дирижабли, которых тоже нет. А за конвертопланами будущее.
      1. venaya
        venaya Сегодня, 15:02
        0
        Цитата: Гардамир
        Для больших грузов можно использовать дирижабли, которых тоже нет. А за конвертопланами будущее.

        Не совсем так. Учитывая что конвертопланы, к примеру даже представленный в той статье, имеют количество винтов даже больше чем обычные два (2), то нагрузка при вертикальном взлёте на каждый винт пропорционально снижается, то есть имеется возможность создавать аппараты по взлётной массе превышающие максимальную взлётную массу обычного вертолёта с одним или с двумя винтами (по вагонной схеме). При том за счёт того что винтов много они расположены параллельно земле получается что реактивная составляющая потерь вертикального взлёта да и в конце концов даже возможно частичное использование в дополнение ко всем плюшкам просто напросто дополнительно и экранный эффект. По началу это кажется удивительным но при внимательном рассмотрении общей схемы конвертоплана вполне реальным. Возможно нужны дополнительные объяснения данного эффекта, но то не сложно сделать.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 14:43
      +2
      Да что тут поправлять, всё не так, какой экран у конвертоплана? Конвертоплан это летательный аппарат с поворотными винтами, горизонтальное положение при взлёте и посадке, вертикальное при горизонтальном полёте
  4. venaya
    venaya Сегодня, 14:43
    0
    Оно будет способно перевозить до 50 кг грузов. В ходе испытаний мы будем отрабатывать систему автоматического управления с возможностью его взлёта и посадки в автономном режиме

    Хотелось бы и побольше, к примеру транспортировка с поля боя 300-ых в сверхоперативном режиме. А та схема которая представлена на фото при незначительной доработки, причём даже не увеличивая мощности движков в состоянии увеличить грузоподъёмность этак в 2 - 3 раза что вполне хватит как раз для 300-ых. А здесь, я так понимаю, просто представлен пилотный вариант со сниженной предельно начальной себестоимостью что вполне для этих целей выглядит резонно.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:06
    0
    Да пусть делают на здоровье. Главное чтобы это не распил-контора была.