Но у войны свои законы. Сила побеждает. Сила наша. Наш потенциал растет, украинский - падает. И вот теперь секрет нашей будущей победы: вы представляете мотивацию и стойкость корпусов Донбасса, которые воюют без смены девять лет, и наши части, которые не меняются год

Украинские вооруженные формирования, которые почти год держат оборону Артемовска (Бахмута), Марьинки и других населенных пунктов, демонстрируют впечатляющую готовность «стоять до конца». Вряд ли западные армии были бы на это способны. Военный корреспондент Александр Сладков разобрался с причинами такой «стойкости».По мнению военкора, в поведении украинских военнослужащих нет особой загадки. Достаточно посмотреть на ситуацию с точки зрения украинского солдата, чтобы понять мотивацию военнослужащих ВСУ.Во-первых, украинская пропаганда сумела насадить в стране восприятие боевых действий как некоей «отечественной войны», которая для Украины еще и является первой, если учесть, что Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную войну киевский режим определяет как «чужие» войны.Во-вторых, украинским солдатам грозят очень серьезные последствия в случае проявления трусости или нежелания воевать. На Украине функционируют дисциплинарные батальоны, нежелающих воевать приговаривают к внушительным срокам лишения свободы – до 17 лет, в том числе и за нежелание идти в бой, вне зависимости от оснований.Украинские националисты могут угрожать родственникам военнослужащих расправой. Невыполнение приказа создает непосредственные угрозы не только самому солдату, но и членам его семьи. В случае сдачи в плен все обстоятельства выясняются, последствия могут быть самыми плохими. Да и сослуживцы желающего сдаться солдата могут попросту пристрелить.В-третьих, имеет место и финансовая мотивация. Уровень жизни населения на Украине никогда не был высоким, а сейчас и подавно народ еле выживает. Денежное довольствие военнослужащего в этой связи рассматривается как неплохой способ прокормить свою семью.В-четвертых, боевые действия в восприятии большинства украинских военных (и гражданских тоже) идут на чужой территории, поскольку все на Украине прекрасно понимают, что Донбасс – не их земля. Следовательно, о том, что придется восстанавливать Артемовск или Марьинку, никто не задумывается.Наконец, в городах с советской индустриальной застройкой обороняться от наступающего противника не столь сложно. Советская власть в свое время построила огромное количество предприятий, многоэтажных домов, были оборудованы и разнообразные убежища. ВСУ находятся в итоге на куда лучших позициях, чем даже в том же Мариуполе.Кроме того, украинские военные рассчитывают на высокую выживаемость в плену. Да и ротация играет свою роль. Стать последними «защитниками» могут лишь солдаты какого-то конкретного подразделения. делает вывод Александр Сладков.Тем не менее, даже в такой ситуации российские вооруженные силы демонстрируют успехи, может и не столь стремительные как кому-то хотелось бы. Освобождаются город за городом, рано или поздно, но будет освобожден и весь Донбасс.