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Военкор назвал секрет «стойкости» обороняющих Артемовск и Марьинку частей ВСУ

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Военкор назвал секрет «стойкости» обороняющих Артемовск и Марьинку частей ВСУ

Украинские вооруженные формирования, которые почти год держат оборону Артемовска (Бахмута), Марьинки и других населенных пунктов, демонстрируют впечатляющую готовность «стоять до конца». Вряд ли западные армии были бы на это способны. Военный корреспондент Александр Сладков разобрался с причинами такой «стойкости».


По мнению военкора, в поведении украинских военнослужащих нет особой загадки. Достаточно посмотреть на ситуацию с точки зрения украинского солдата, чтобы понять мотивацию военнослужащих ВСУ.

Во-первых, украинская пропаганда сумела насадить в стране восприятие боевых действий как некоей «отечественной войны», которая для Украины еще и является первой, если учесть, что Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную войну киевский режим определяет как «чужие» войны.

Во-вторых, украинским солдатам грозят очень серьезные последствия в случае проявления трусости или нежелания воевать. На Украине функционируют дисциплинарные батальоны, нежелающих воевать приговаривают к внушительным срокам лишения свободы – до 17 лет, в том числе и за нежелание идти в бой, вне зависимости от оснований.

Украинские националисты могут угрожать родственникам военнослужащих расправой. Невыполнение приказа создает непосредственные угрозы не только самому солдату, но и членам его семьи. В случае сдачи в плен все обстоятельства выясняются, последствия могут быть самыми плохими. Да и сослуживцы желающего сдаться солдата могут попросту пристрелить.

В-третьих, имеет место и финансовая мотивация. Уровень жизни населения на Украине никогда не был высоким, а сейчас и подавно народ еле выживает. Денежное довольствие военнослужащего в этой связи рассматривается как неплохой способ прокормить свою семью.

В-четвертых, боевые действия в восприятии большинства украинских военных (и гражданских тоже) идут на чужой территории, поскольку все на Украине прекрасно понимают, что Донбасс – не их земля. Следовательно, о том, что придется восстанавливать Артемовск или Марьинку, никто не задумывается.

Наконец, в городах с советской индустриальной застройкой обороняться от наступающего противника не столь сложно. Советская власть в свое время построила огромное количество предприятий, многоэтажных домов, были оборудованы и разнообразные убежища. ВСУ находятся в итоге на куда лучших позициях, чем даже в том же Мариуполе.

Кроме того, украинские военные рассчитывают на высокую выживаемость в плену. Да и ротация играет свою роль. Стать последними «защитниками» могут лишь солдаты какого-то конкретного подразделения.

Но у войны свои законы. Сила побеждает. Сила наша. Наш потенциал растет, украинский - падает. И вот теперь секрет нашей будущей победы: вы представляете мотивацию и стойкость корпусов Донбасса, которые воюют без смены девять лет, и наши части, которые не меняются год

- делает вывод Александр Сладков.

Тем не менее, даже в такой ситуации российские вооруженные силы демонстрируют успехи, может и не столь стремительные как кому-то хотелось бы. Освобождаются город за городом, рано или поздно, но будет освобожден и весь Донбасс.
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44 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:04
    +4
    Там ещё говорят про боевую наркоту из США.По двое суток могут не спать ВСУшники после неё.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:15
      +2
      На этой химии долго не навоюешь.Организму абзац наступит.Так,на бой,два
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 12:29
        0
        А нам известны все образцы американских спецпрепаратов? Вахабиты в Чечне много лет сидели под какими то препаратами и скажу примерно только, эти препараты имеют , что то из разряда гипноза! Готовы были родных зарезать и резали по приказу амиров. По видосам с СВО тоже заметно поведение всушников. Прямо прут, как роботы , не нагибается часто. Понимаю если один - два таких , но повсеместно если?! Даже если и неумные люди , инстинкты то не у всех отшибло же.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:36
          0
          Это психологическая обработка.Глупцам вдалбливают в головы,что правда на их стороне,там враги и их надо уничтожить и все в таком роде.И это вдалбливалось годами.Вот и вся "химия"
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 13:00
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Это психологическая обработка.Глупцам вдалбливают в головы,что правда на их стороне,там враги и их надо уничтожить и все в таком роде.И это вдалбливалось годами.Вот и вся "химия"

            Если это так, как говорит Сладков, то пленных быть не должно.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:29
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        На этой химии долго не навоюешь.Организму абзац наступит.Так,на бой,два

        Долгосрочные последствия применения боевых наркотиков куда хуже...много таких наркоманов потом натурально сходят с ума на гражданке с тягчайшими последствиями для окружающих.
  2. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:06
    +7
    Врага надо бить беспощадно и безжалостно. В Гражданской Войне нет пленных. Бандерлоги наших не жалеют. Надо бить их, пока не успел руки поднять. Окраина- как государство, должно перестать существовать. Губернии России и всё, с жесточайшими репрессиями по отношению к фашистам. Вплоть до военно-полевых судов с расстрелами и повешением публичным. Очень действенные и показательные меры. Только не тот верховный в России.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 12:23
      +3
      Цитата: V.B.
      Только не тот верховный в России.


      Если не тот Верховный у нас, то почему весь Запад и США его так боятся?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:27
        +3
        Цитата: Карат
        Если не тот Верховный у нас, то почему весь Запад и США его так боятся?

        Если боятся, значит тот верховный.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 12:33
        +1
        И где это они его бояться ? Ну наверное от страха его обманывают раз за разом и Путин потом жалуется как его партнеры кинули.
      3. Грац
        Грац Сегодня, 12:55
        +1
        .
        Если не тот Верховный у нас, то почему весь Запад и США его так боятся?


        не боятся они в том то и дело, боялись бы не взорвали бы северные потоки, не украли бы 330 млрд .долларов, не поставляли бы оружия на несколько военных бюджетов РФ.
        Если не собираешься Бить сильно, то не надо говорить о Красных линиях и делать 100500 китайских предупреждений, это роняет сразу же авторитет.К сожалению власть слаба по отношению к внешним врагам
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: V.B.
      Врага надо бить беспощадно и безжалостно. В Гражданской Войне нет пленных. Бандерлоги наших не жалеют. Надо бить их, пока не успел руки поднять.

      Бить надо сразу по рукам, предупредительными...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:07
    +6
    Вот это всё известно ещё с весны 2022,плюсик из разряда хошь верь, хошь не верь, применение боевой химии. А лично я последнее время настороженно отношусь к некоторым военкорам.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 12:27
      -2
      Цитата: Ропот 55
      А лично я последнее время настороженно отношусь к некоторым военкорам.


      Это разумно. Одна фраза Сладкова:

      и наши части, которые не меняются год


      Говорит о том что Сладков не в курсе, что части постоянно выводятся на ротацию.
      1. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 12:43
        0
        Цитата: Карат
        Одна фраза Сладкова:

        и наши части, которые не меняются год



        Говорит о том что Сладков не в курсе, что части постоянно выводятся на ротацию.

        Сладков там находится постоянно и видит, что происходит своими глазами. Полноценная ротация начала проводиться только после проведения мобилизации.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 13:00
          0
          Сарбоз hi, то что он ВИДИТ и то о чем ПИШЕТ две разницы.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:09
    +8
    Причина их " стойкости" в разгильдяйстве наших генералов. Они на парадах не красовались а учились воевать, на Донбассе.
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 12:10
    +13
    Как-о первый и четвертый пункты между собой не очень вяжутся - с одной стороны "враг напал на нашу землю", с другой - "эта земля не наша". Вы уж определитесь...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:17
      +1
      Первый пункт безусловно присутствует.Четвертый-ерунда.Идет война,и кто будет жалеть здания и имущество.
    2. ЧистыеКлючи
      ЧистыеКлючи Сегодня, 12:22
      -1
      Укрорейх противоречий не видит. Всё в порядке.
    3. Карат
      Карат Сегодня, 12:39
      -1
      Цитата: Reindeer
      Как-о первый и четвертый пункты между собой не очень вяжутся - с одной стороны "враг напал на нашу землю", с другой - "эта земля не наша". Вы уж определитесь...


      Всё просто: Западенцы из Галичины считают что Левобережная Украина их территория, но в тоже время её презирают и считают пророссийской. Левобережная Украина для жителей Галиции вроде как и своя, но в то же время не своя.
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 12:45
        +1
        Так, да немного не так :) Все это, имхо - результат того, что на территории нынешней Украины, опять же на мой хумбл опинион, живет не один "братский народ" (с), а три - русские Новороссии, собственно украинцы центра (Полтава - Черкассы - Житомир), и запад (с приветом от Австро-Венгерской империи). Соответственно и отношение к Донбассу (да и всему происходящему) сейчас там тоже весьма и весьма отличается; попытка описать все это как что-то общее заранее обречена на провал.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    +2
    По моему Сладков что то несёт!?Надо посмотреть на строения в дачных посёлках,там строения не только бандеровцев от власти.Но и " рядовых" ,которые примазались.И их сотни тысяч.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      По моему Сладков что то несёт!?Надо посмотреть на строения в дачных посёлках,там строения не только бандеровцев от власти.Но и " рядовых" ,которые примазались.И их сотни тысяч.

      hi У меня одного пропала кнопочка ответов на комментарии? Или на ВО решили ограничить общение комментаторов? request
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:02
        0
        isv000 hi, нет не только у вас, у меня тоже сайт с утра работает не ахти.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:13
    +3
    Тем не менее, даже в такой ситуации российские вооруженные силы демонстрируют успехи, может и не столь стремительные как кому-то хотелось бы.

    Катализатором, ускоряющим процессы, может быть монотонное и постоянное уничтожение украинской власти. Обезглавив режим легче добиться победы.
  8. штурм
    штурм Сегодня, 12:17
    +12
    Во-первых, украинская пропаганда сумела насадить в стране восприятие боевых действий как некоей «отечественной войны»

    А что смогла российская пропаганда? Только выработала у большинства населения стойкое отвращение к центральному телевидению бесконечными "соловьиными песнями" и телемарафонами....
    1. ЧистыеКлючи
      ЧистыеКлючи Сегодня, 12:39
      -1
      Российская "пропаганда" смогла многое. Другое дело, что Вам, быть может, привлекательнее антироссийская пропаганда, сумевшая больше.
      Коль скоро сознание может отразить в передачах только картинку и имя ведущего, то да, фамилия может надоесть. А если вникать и сопоставлять разновекторую информацию, уяснять суть, то информация не может надоесть. Ложную просеивайте, верную проверяйте и накапливайте. А монологи автора там занимают меньше времени, чем в сумме монологи других толковых людей.
      Создайте свою непротиворечивую стройную СИСТЕМУ, не упустив из виду ни одного исторического факта за пару-тройку тысяч лет. Очень хочется услышать. И расскажите нам о роли демократии и свобод американского народа в мир, и их миролюбивого альянса НАТО, стоявшего все годы на месте и разоружавшегося, особенно в Югославии, Вьентаме, Ливии, Сирии, Афганистане, Ираке, Иране, Северной Корее, Гренаде и т.д. А также про их образцовое правовое государство, не забыв перечислить нормы международного права и их источники, которые те не нарушили или о которых они утверждают. Не упустив из виду Гуантанамо, Сноудена и Ассанджа, взрыв Северного потока, атомную бомбардировку Х и Н. и так до бесконечности. Вам модель Содома и Гоморры милее?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    0
    Военкор назвал секрет «стойкости» обороняющих Артемовск и Марьинку частей ВСУ
    . Нет одной единственной, главной, причины, комплекс, один тугой клубок, который так запросто не раскрутить.
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:21
    -1
    Химия точно есть. Типа первитина. Или чего-то страхоподавляющего. Иначе никак не объяснишь, то видео где цепью идут.
  11. termos
    termos Сегодня, 12:21
    0
    Странно, что люди не хотят сидеть вместо того, чтобы воевать. Чисто логически на войне высокий шанс, что убьют. А сесть на 17 лет - пфф, украинские чиновники могут сколько угодно считать, что они просидят там этот срок, а по факту это всё вилами по воде писано - у них ни суверенитета, ни экономики, ни промышленности на то, чтобы, что называется, перейти "на свои", если Западу вдруг станет невыгодно поддерживать Украину. А невыгодно может стать в любое время, когда появятся какие-то более важные задачи. А они рано или поздно появятся.
    Ну а пропаганда - штука такая, она носит лишь поверхностный эффект. Есть еще фундаментальные вещи, которые "вымываются" из менталитета минимум века. Эффект пропаганды сразу же сходит на нет, когда люди попадают в другие условия, которые сильно противоречат внушаемому. Вопрос лишь в том, сколько народу доживет до этого момента.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:23
    0
    и наши части, которые не меняются год

    Что очень хреново - крыша уезжать начинает
  13. Setavr
    Setavr Сегодня, 12:23
    +3
    Что-то чаще стали попадаться статьи с бредом... Смотришь автора, а это оказывается "уважаемый военкор".
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:26
    +5
    Их стойкость заключается в правильном управлении войсками и снабжением, господин пропагандист Сладков. Не приплетайте сюда их патриотизм, на голом патриотизме воевать трудно. Марьинку, господин Сладков, уже освободили, как обещали до Нового года? Объяснили бы. А то про стойкость завел разговор. Это просто мы плохо воюем, вот в чем секрет "стойкости". Хорошо хоть не упомянул "заградотряды", только дисциплинарные
  15. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:27
    -2
    Это очень хорошо , когда противник считает, что он стойко держится ( ровно на столько , на сколько ему дают держаться) и с каждым вводом резерва он думает, что еще чуть чуть и "русня побежит" , но вот тут происходит самое интересное -личный состав и техника резерва методично уничтожается , а плацдарм русские занимать не торопятся , просто ждут когда еще придут "стойкообороняющеяся" с техникой и вооружением.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:39
      0
      А он не считает, а реально хорошо держится уже 7 месяцев армия России не может взять Артемовск.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:47
      0
      Буд-то только противник несет потери.

      И да, насчет последнего резерва, очень и очень наивно. Я могу вот сходу дать 3 бригады с их узнаваемой техникой, которые не на ЛБС и не на восстановлении, а в резерве. Причем 2 из них, точно не за речкой, а 47 штурмовая может за речкой, а может и нет.




      техника резерва методично уничтожается , а плацдарм русские занимать не торопятся


      Неторопящиеся занимать плацдарм в лице Пригожина настойчиво и жестким матом приглашают вас в свои ряды, так сказать почилить на ЛБС.
  16. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:34
    +2
    Пропаганда - двигатель масс, тезисы на вскидку:
    - Они забрали наш Крым в 2014 г, теперь пришли за Херсоном, Запорожьем и Донбассом;
    - Мы почти уничтожили сепаратизм на Донбассе, но Россия его вновь разожгла;
    - Если бы не Россия, мы были бы уже давно в ЕС и жили не хуже чем поляки;
    - НАТО наша безопасность от враждебного соседа, но нас туда не берут пока идет война;
    - После победы ВСУ в НАТО нас примут без "экзаменов", как самую сильную в мире армию.
    У меня не военно-политическое образование, командно-тактическое, но список тезисов можно продолжать и продолжать.
    Так, что и без наркотиков там дури хватает, а наркотики - кратковременное действие, наверное после депрессия приходит, не знаю не пробовал, но с бодуна точно бывает худо.
  17. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:37
    +2
    На мой взгляд, секрет успеха хохла и его друзей в том, что наш Президент решил сыграть в войну по-джентльменски! Он почему-то пытается объяснить гнилому Западу, что тот действует нечестно. Столь странная тактика позволяет противнику мечтать о разгроме России с последующими репарациями и райскими кущами в Сибири. Понятно, что это утопия, но ее ежедневно укрепляют наши власти, которые так и не решились прихлопнуть мух ударом кулака...
  18. мазута
    мазута Сегодня, 12:39
    +1
    Так все и есть.С их точки зрения война отечественная,мозги промыты у молодежи полностью("молодежь"30-40 лет),те кому 20-30 вообще юнцы воспитанные макдагом и колой,там промывать нечего.Старшее поколение 40-60 лет еще как то помнящее,учившееся и служившее в СССР либо затаилось в парадигме "моя хата с краю",либо те кто пострадал от боевых действий естественно против пришедшей с "русским миром"РФ.Ошибки наши во внешней политике оплачиваются кровью российских бойцов всех национальностей.Кого мы поддерживали в нулевые и десятые года?Струхнувшего януковича?амёбообразного медведчука?Первый все сидел на двух стульях,второй сколотил приличное состояние и дезинформировал наши власти.Плюс за годы независимости перегоном нефти и газа мы же и вырастили "тимошенко,ахметовых и прочих коломойских"абсолютно не питающих никаких дружеских чувств к нашей стране.Да,пытались наши власти прекратить этот транзит с помощью СП 1 и 2."Ну милок?Каков итог?Обмишурился чуток...Уровень псевдообразования воюющих против нас показывают сами украинцы.На прошлой неделе в одной из запрещенных сетей,разместили портрет геринга,якобы прибывшего воевать летчика из Германии с нынешней Россией на украину.И что?Там в пояс кланялись,благодарили и воспринимали как реально существующий ныне персонаж...Поэтому они будут убивать пленных со связанными руками,бить по машинам с красными крестами,ходить с факелами,рисовать кресты и свастики на всем от беспилотников до танков,переименовывать в "эдельвейсы и нахтигали" нынешние дивизии...Вместе с армией РФ должны идти внутренние войска,ФСБ и новый Смерш.
  19. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:40
    -1
    Секрет стойкости один, русский человек, это у нас в генах сражаться до конца. Ну и бонусы в виде зарплаты и спокойствия родствеников плюс дисциплина армейская, эффект толпы и не на такое способна. Нас это устраивает, зачем нам соседи которые хотят нас убить, значит надо замочить этих соседей первыми. Надеюсь средняя Азия понимает что она следующая в очереди суицидников, у Китая не должно быть сухопутных шолковых путей.
  20. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 12:40
    +2
    Организация хорошая. После поражения в 2014 американцы зря время не теряли, через АТО прогнали огромное количество людей, внедрили систему управления. Ну и постоянные ротации, пополнения явно кто-то отслеживает, идейный костяк берегут, под них новых мобилизуют, там уже командный дух работает. Ну и конечно идеологическая подготовка, что победа вот-вот уже, рядом.
  21. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 12:47
    +1
    Осталось объяснить мотивацию тех, кто без боя оставляет города. Херсон, например.
  22. слава1974
    слава1974 Сегодня, 12:55
    0
    Игорь Стрелков еще в 2014 году сказал: " Секрета их стойкости нет ,просто они русские , как и мы,только оболваненные пропагандой".