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США перебросили в Индию два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для участия в выставке Aero India 2023

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США перебросили в Индию два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для участия в выставке Aero India 2023

США перебросили в Индию пару стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer для участия в международном авиасалоне Aero India 2023, проходящем в Бангалоре. Американские самолеты выставили на территории авиабазы Елаханка.


Два стратега B-1B Lancer прибыли в Индию во вторник, совершив перелет с авиабазы в Южной Дакоте США, сделав промежуточную остановку на острове Гуам в Тихом океане. Это уже второе участие B-1B Lancer в индийском авиашоу, ранее их показывали в 2021 году. Самолет выставлен не для показа потенциальным покупателям, эти бомбардировщики не продаются, а для "захватывающего зрелища", чтобы показать всю мощь ВВС США. Кроме B-1B Lancer, США в рамках авиашоу демонстрирует истребители F-35, F-16 и F-18.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Индию только для того, чтобы добавить еще одно захватывающее измерение в Aero India 2023

- приводит ТАСС заявление посольства США в Нью-Дели.

ВВС США потихоньку списывает стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, отправляя их площадку 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (AMARG) в Аризоне, более известную как "кладбище самолетов". Полностью американские ВВС планируют избавиться от этих самолетов до 2036 года. Причиной списания называется изношенность, выработка сроков летной годности и слишком дорогое обслуживание и ремонт.

Тяжелый бомбардировщик B-1 Lancer (Rockwell International B-1 Lancer — Улан) — многорежимный бомбардировщик, создававшийся как замена самолету Боинг В-52 в рамках программы AMSA с 1965 года, и первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы технологии "Стелс". Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. В начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.
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4 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:22
    0
    Они бомбардировщики , а мы технологию армат....
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 12:31
      0
      Рискну смело и наивно предположить, что бомбардировщики предложено индийцам рассматривать как товар (В-1 для амеров уже устарели и на подходе В-21)
      1. solar
        solar Сегодня, 12:56
        0
        Самолет выставлен не для показа потенциальным покупателям, эти бомбардировщики не продаются, а для "захватывающего зрелища"

        Думаю, это именно так. О продаже их речь не идет, да и индийцам они не к чему- нет у них врагов за 10 тысяч километров, да и эксплуатация их- вещь недешевая. Конечно, перелет- тоже недешевое удовольствие, но летчикам все равно нужен определенный налет за год, вот и совмещают "приятное с полезным".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +1
    B-1B Lancer для участия в международном авиасалоне Aero India 2023
    Ну прибыли для участия в авиасалоне и прибыли. Они там не одни. Наши раньше тоже участвовали в международных авиасалонах (сегодня не на все приглашают) и имели обычно большой успех при показе своей техники.