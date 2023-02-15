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Министр обороны Украины назвал предполагаемые сроки начала использования западной военной техники на поле боя

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Министр обороны Украины назвал предполагаемые сроки начала использования западной военной техники на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать военную технику западного производства лишь через несколько месяцев. Такой прогноз в интервью украинской прессе дал министр обороны киевского режима Алексей Резников.


Как отметил глава украинского военного ведомства, все поставки иностранной военной техники на Украину привязаны к срокам обучения экипажей. Без способных управлять и обслуживать технику людей ее поставки будут бессмысленными. Поэтому, подчеркивает Резников, украинские военные должны хорошо подготовиться к тому, чтобы управлять танками, бронемашинами или САУ на поле боя. Речь идет не только о непосредственном управлении машинами, но и об умении действовать в составе целого подразделения.

Как заявил украинский министр обороны, на подготовку экипажей уйдут месяцы. Но это, надо признать, очень оптимистичный подход. В западных армиях механиков-водителей и командиров танков учат более года, ни о каких пяти или восьми неделях подготовки речь не идет.

Поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных результатов от тех краткосрочных курсов, на которых западные страны планируют обучать украинских военнослужащих. Управление сложной современной бронетехникой за несколько недель освоить невозможно, какими бы способными не были ученики.

Единственный выход из ситуации – отправлять на Украину укомплектованные в странах Запада местными бывшими и действующими военнослужащими экипажи. Но и здесь может быть проблема: квалифицированных наемников не так много, как хотелось бы Украине, да и воевать они будут не лучше, чем подконтрольные киевскому режиму украинские формирования.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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10 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:30
    +4
    Хотелось бы, что бы западная техника,им через несколько месяцев,уже не понадобилась..От слова, совсем.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:32
    +4
    Да ,видел вчера в телеге видос , как на улицах Одессы набирают мехводов для "Леопардов"
    1. Карат
      Карат Сегодня, 12:43
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Да ,видел вчера в телеге видос , как на улицах Одессы набирают мехводов для "Леопардов"


      Это про избитого отловленными военкоматовскими пацана?
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 12:47
      0
      А им укротители этих мехводов "леопардов" не нужны?
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:32
    -1
    Т.е. все это без помех доедет и доплывет до ЛБС. Удивлялся - откуда у нас позиция статиста? Картаполов у Соловьева вчера все разъяснил: они провоцируют нас на неадекватный ответ (подразумевая видимо ЯО), мы поддаваться не будем, а приготовим совой ответ ,выверенный, адекватный, точный. На вопрос - когда? ответил - когда решит главком. Похоже на очередной ХП. Беда в том, что предыдущие ХП закончились для нас проблемно.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:40
      0
      Ну вы смотрите соловьвых и ТД исключено ради протеста.
    2. Igor Markin
      Igor Markin Сегодня, 12:46
      -2
      кто-кто, Картаполов? Это кто, очередной клоун в погонах с большими звездами?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    Т.е. весенний контрнаступ переносится на лето? В график не укладываются?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    0
    Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать военную технику западного производства лишь через несколько месяцев
    А послушаешь Подоляк и др., так уже завтра "славные украинские бойцы" на западной технике ринуться прорывать российскую оборону и открывать дорогу на Крым и даже на Москву. По какой-то причине Резников выбился из дружной обоймы пропаганды. Не иначе отставка повлияла.
    отправлять на Украину укомплектованные в странах Запада местными бывшими и действующими военнослужащими экипажи
    Чего многие, в т.ч военные эксперты не исключают.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:48
    +1
    квалифицированных наемников не так много, как хотелось бы Украине, да и воевать они будут не лучше, чем подконтрольные киевскому режиму украинские формирования.

    Во-первых - наёмников никто не сможет заставить жрать боевую химию - они хотят дожить свою жизнь в богатстве и ясном уме, а не в виде овоща-героя. Из этого следует во-вторых - без предоплаты воевать будут спустя рукава, а если им и после этого не заплатят, то сядут в кружок и будут шашлыки жарить. Или разбегутся.