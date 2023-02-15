Министр обороны Украины назвал предполагаемые сроки начала использования западной военной техники на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать военную технику западного производства лишь через несколько месяцев. Такой прогноз в интервью украинской прессе дал министр обороны киевского режима Алексей Резников.
Как отметил глава украинского военного ведомства, все поставки иностранной военной техники на Украину привязаны к срокам обучения экипажей. Без способных управлять и обслуживать технику людей ее поставки будут бессмысленными. Поэтому, подчеркивает Резников, украинские военные должны хорошо подготовиться к тому, чтобы управлять танками, бронемашинами или САУ на поле боя. Речь идет не только о непосредственном управлении машинами, но и об умении действовать в составе целого подразделения.
Как заявил украинский министр обороны, на подготовку экипажей уйдут месяцы. Но это, надо признать, очень оптимистичный подход. В западных армиях механиков-водителей и командиров танков учат более года, ни о каких пяти или восьми неделях подготовки речь не идет.
Поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных результатов от тех краткосрочных курсов, на которых западные страны планируют обучать украинских военнослужащих. Управление сложной современной бронетехникой за несколько недель освоить невозможно, какими бы способными не были ученики.
Единственный выход из ситуации – отправлять на Украину укомплектованные в странах Запада местными бывшими и действующими военнослужащими экипажи. Но и здесь может быть проблема: квалифицированных наемников не так много, как хотелось бы Украине, да и воевать они будут не лучше, чем подконтрольные киевскому режиму украинские формирования.