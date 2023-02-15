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В Харькове полностью сгорело здание одного из районных военкоматов

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В Харькове полностью сгорело здание одного из районных военкоматов

Проводимая киевским режимом всеобщая мобилизация начинает давать свои результаты, правда несколько противоположные ожидаемым. Так, в Харькове дотла сгорело здание одного из районных военкоматов, которые теперь называются на Украине «центрами комплектования» ВСУ. О пожаре сообщают Telegeram-каналы российских военкоров.


Пожар вспыхнул в здании военкомата Шевченковского района Харькова в ночь на 15 февраля. Здание было полностью охвачено огнем, масштабы пожара, как сообщают местные жители, впечатляют.

В итоге пожарной охране уже было нечего спасать в сгоревшем военкомате. Все личные дела призывников и военнообязанных, вместе с оргтехникой, сгорели. Восстановить базы данных, возможно, не составит особого труда, но время все равно потребуется.

Между тем, на фоне всеобщей мобилизации в ВСУ нельзя исключать и версию целенаправленного поджога здания военкомата. Харьковчане боеспособного возраста отнюдь не горят желанием воевать за киевский режим и предпочитают, чтобы лучше сгорел военкомат.

Тем более, средства массовой информации неоднократно сообщали, что режим Владимира Зеленского делает основной упор на мобилизацию населения именно русских и русскоязычных регионов страны. Так нацисты добиваются реализации важной цели – «утилизации» как можно большего количества потенциально неблагонадежного в политическом отношении населения.

Ведь не секрет, что киевский режим воспринимает русское население восточных и южных областей страны как одно из главных препятствий для формирования моноэтнической общности. Мобилизация как средство борьбы с русским населением подходит лучше всего.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:43
    0
    ХихМясо не захотело быть ни жареным ни варёным feel
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 12:44
      0
      Буду надеяться .. со всей живностью сгорело!
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:55
      0
      сгорело от напряжения, не электрического, а напряженной работы.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:45
    +2
    На девятый год индеец острый глаз понял, кто именно гонит их на убой...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    +2
    Походу, дело рук комитета солдатских матерей (жен).
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 12:56
      +1
      Цитата: Uprun
      Походу, дело рук комитета солдатских матерей (жен).

      А какой толк с этого, если всех подряд ловят на улице, в магазине,...и отправляют на убой.
  4. Комментарий был удален.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    0
    Да вы что ? В Украине командиров танка набирают ,очередь стоит .............
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:50
      0
      Очередь, чтобы свалить на обучение, а там как выйдет....
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:49
    +1
    Военкомат спалили будующие "заряжающие " "Абрамсов"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:58
      0
      "Негры"не хотят гореть?Так сгори же военкомат!Впрочем,от судьбы не уйдешь... crying
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:51
    +2
    Почему бы не помочь с оставшимися в Харькове военкоматами "Геранями"?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:01
      0
      Смысл?Всех ,кто сгорел в этом небогоугодном заведении оживят.И быстро,поверьте.Я имею в виду компьютерные данные.Тратить дрон в пустую?Да пусть лучше еще одну КТП вынесет
  8. djqnbdjqnb
    djqnbdjqnb Сегодня, 12:55
    0
    Сдаётся мне, это первая ласточка. Надо думать, скоро заполыхают военкоматы и в Одессе