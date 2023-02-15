Проводимая киевским режимом всеобщая мобилизация начинает давать свои результаты, правда несколько противоположные ожидаемым. Так, в Харькове дотла сгорело здание одного из районных военкоматов, которые теперь называются на Украине «центрами комплектования» ВСУ. О пожаре сообщают Telegeram-каналы российских военкоров.Пожар вспыхнул в здании военкомата Шевченковского района Харькова в ночь на 15 февраля. Здание было полностью охвачено огнем, масштабы пожара, как сообщают местные жители, впечатляют.В итоге пожарной охране уже было нечего спасать в сгоревшем военкомате. Все личные дела призывников и военнообязанных, вместе с оргтехникой, сгорели. Восстановить базы данных, возможно, не составит особого труда, но время все равно потребуется.Между тем, на фоне всеобщей мобилизации в ВСУ нельзя исключать и версию целенаправленного поджога здания военкомата. Харьковчане боеспособного возраста отнюдь не горят желанием воевать за киевский режим и предпочитают, чтобы лучше сгорел военкомат.Тем более, средства массовой информации неоднократно сообщали, что режим Владимира Зеленского делает основной упор на мобилизацию населения именно русских и русскоязычных регионов страны. Так нацисты добиваются реализации важной цели – «утилизации» как можно большего количества потенциально неблагонадежного в политическом отношении населения.Ведь не секрет, что киевский режим воспринимает русское население восточных и южных областей страны как одно из главных препятствий для формирования моноэтнической общности. Мобилизация как средство борьбы с русским населением подходит лучше всего.