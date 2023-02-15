Урсула фон дер Ляйен: Европа готовит санкции в отношении Ирана за поддержку «агрессии России» в отношении Украины

Но есть и сотни беспилотников иранского производства, которые Россия использует на полях сражений на Украине (...) Так что впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции

Евросоюз намерен наказать Иран за поддержку "агрессии" России против Украины введением санкций. Об этом сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, где проинформировала европейских парламентариев, что Евросоюз готовит санкции против Иранских предприятий и компаний, которые, как заявила она, "поддерживают действия России на Украине". Если проще говорить, Брюссель обвиняет Тегеран в поставке российской армии беспилотников, которые та использует для ударов по территории Украины, и намерен наказать его за это.- заявила глава ЕК добавив, что наказать Иран - это долг Евросоюза.Своими санкциями Европа намерена заставить Иран прекратить всяческое сотрудничество с Россией, включая передачу беспилотников и технологий, а также помощь в строительстве технических площадок для производства иранских дронов на территории России. Впрочем, напугать Иран санкциями очень трудно, это государство последние десятилетия живет под ними постоянно.Между тем, ни Иран, ни Россия не подтверждают поставку беспилотников с начала специальной военной операции, все потенциальные сделки проводились до ее начала. Так что у Евросоюза никаких доказательств нет, хотя они им и не требуются. США и Европа используют в своих обвинениях откровенную ложь, выдавая ее за правду и не боясь разоблачений, ведь ООН - это по сути проамериканская организация, существующая на территории США и на деньги США.