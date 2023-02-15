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Урсула фон дер Ляйен: Европа готовит санкции в отношении Ирана за поддержку «агрессии России» в отношении Украины

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Урсула фон дер Ляйен: Европа готовит санкции в отношении Ирана за поддержку «агрессии России» в отношении Украины

Евросоюз намерен наказать Иран за поддержку "агрессии" России против Украины введением санкций. Об этом сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


Дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, где проинформировала европейских парламентариев, что Евросоюз готовит санкции против Иранских предприятий и компаний, которые, как заявила она, "поддерживают действия России на Украине". Если проще говорить, Брюссель обвиняет Тегеран в поставке российской армии беспилотников, которые та использует для ударов по территории Украины, и намерен наказать его за это.

Но есть и сотни беспилотников иранского производства, которые Россия использует на полях сражений на Украине (...) Так что впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции

- заявила глава ЕК добавив, что наказать Иран - это долг Евросоюза.

Своими санкциями Европа намерена заставить Иран прекратить всяческое сотрудничество с Россией, включая передачу беспилотников и технологий, а также помощь в строительстве технических площадок для производства иранских дронов на территории России. Впрочем, напугать Иран санкциями очень трудно, это государство последние десятилетия живет под ними постоянно.

Между тем, ни Иран, ни Россия не подтверждают поставку беспилотников с начала специальной военной операции, все потенциальные сделки проводились до ее начала. Так что у Евросоюза никаких доказательств нет, хотя они им и не требуются. США и Европа используют в своих обвинениях откровенную ложь, выдавая ее за правду и не боясь разоблачений, ведь ООН - это по сути проамериканская организация, существующая на территории США и на деньги США.
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:48
    +2
    А если Индия и Китай на ГА ООН проголосуют против антироссийской резолюции урсулка их тоже под нож санкций пустит? Не обделается?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:52
      0
      Больше всего не санкции напрягают, а вот что такие потомки немчуры, которым бы до скончания Вселенной сидеть тихо и не жужжать, опять сучат ручками и грозят России у которой они в неоплатном долгу, за то что наши деды и отцы позволили им просто жить, а не сровняли их с европейской грязью, имели полное право за те злодеяния и муки что они нам причинили.
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 12:56
      0
      Будем надеятся что это 1001 санкционный список ЕС! а то уже и Иран недоуменно смотрит, на эти экзерсисы Европы)
  2. Карат
    Карат Сегодня, 12:51
    +1
    ведь ООН - это по сути проамериканская организация, существующая на территории США и на деньги США
    .

    Ближайшее время ООН ждёт судьба Лиги Наций.
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 12:57
      0
      Ближайшее время ООН ждёт судьба Лиги Наций.
      А далее для кого 3 Мировая, а для кого ВОВ...
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 12:51
    0
    Ладно какой-то там Иран... А вот против планетян, которые родненького её начальника за лужей атаковали, Медведица санкции ввести не хочет?
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:53
    +1
    В психбольнице всё без изменений.
    Но я бы для большей поддержки Ирана, отправил туда парочку Тополей, заодно у евреев задница подгорит
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:54
    +1
    Какая фиг разница что делают фашисты, интересно когда мы начнем собирать антигитлеровскую коалицию?
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:57
    0
    Евросоюз намерен наказать Иран за поддержку "агрессии" России против Украины введением санкций.
    Нашли выход, как "прищучить" Иран, в области ядерных разработок.Так по соглашению вроде не выходит.А так, за помощь России,всё чисто. Ловко,американцы работают,зашли с другого бока,обсудили,перетерли,напрягли.
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:57
    0
    Думаю группе эксплуататоров и колонизаторов (он же ЕС) не удастся никогда сломить твёрдую волю Ирана, очередным пакетом их сссанкций
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:57
    +1
    А для этих лишь бы повод был против Ирана санкции ввести , у Ирана этих санкций , как у собаки блох, но страна не смотря на это развивается и идет вперед.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:57
    0
    Интересно, когда война закончится, санкции отменят, что эта дура будет делать? Опять в акушеры пойдет???
    Кто-нибудь может внятно сказать, что она сделала путного на посту главы Еврокомиссии???
  10. слава1974
    слава1974 Сегодня, 12:58
    0
    Где наши санкции против Дер Ляйненов и иже с ними, за поддержку нацистского режима, проводящего этнические чистки?